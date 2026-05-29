Alvear: Ziliotto entregó 20 viviendas y anunció inversión para mejorar el sistema cloacal

“Más allá de los relatos fáciles, nosotros gobernamos para todos y no dejamos a nadie a pie”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto durante la entrega de 20 viviendas en Intendente Alvear. El mandatario ratificó que el Gobierno provincial continúa impulsando políticas de acceso a derechos en cada localidad, sin distinciones políticas, y anunció una inversión superior a los 107 millones de pesos para mejorar el sistema cloacal de la localidad.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este viernes en Intendente Alvear la entrega de 20 viviendas del programa provincial Mi Casa y firmó un convenio con la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos local (COSERIA) para ejecutar obras de modernización del sistema de bombeo cloacal de la localidad, con una inversión superior a los 107 millones de pesos aportados por el Gobierno provincial.

Del acto participaron la intendenta Agustina García; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra; demás autoridades provinciales y municipales, representantes de la cooperativa y las familias adjudicatarias.

«Gobernamos para todos»

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó la continuidad de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda en todo el territorio pampeano y remarcó que la presencia del Estado provincial no distingue colores políticos ni cantidad de habitantes.

“Hace menos de cinco meses estábamos aquí entregando viviendas y hoy volvemos a hacerlo. Esto marca claramente que para nosotros en el interior viven familias, viven pampeanos y pampeanas. No nos importa cuántos sean, a quién voten o si están lejos del Centro Cívico. Nos ocupa resolver necesidades y cuando hay una necesidad nace un derecho”, afirmó.

Ziliotto señaló que el desarrollo equilibrado de cada localidad forma parte de una concepción federal de gestión y destacó el trabajo conjunto con municipios y cooperativas. “Gobernamos para todos y no dejamos a nadie atrás. Las cuestiones políticas se definen en las elecciones, pero cuando hay que resolver problemas seguimos estando presentes, independientemente de los resultados electorales”, expresó.

Durante la entrega de viviendas, Ziliotto valoró el esfuerzo de las familias adjudicatarias y destacó el carácter solidario del sistema habitacional provincial. “La vivienda dignifica y transforma la vida de las familias, pero también implica una responsabilidad. Cada cuota que se paga permite seguir construyendo viviendas para que más pampeanos y pampeanas puedan acceder a ese mismo derecho”, sostuvo.

El Gobernador ratificó además la decisión de continuar impulsando programas habitacionales a pesar de la interrupción de los envíos de fondos nacionales para vivienda.

Defensa de los recursos de La Pampa

En otro tramo de su discurso, Ziliotto volvió a reclamar por los recursos que la Provincia dejó de percibir por decisiones del Gobierno nacional y sostuvo que esa situación afecta directamente las posibilidades de desarrollo de las y los pampeanos.

“Tenemos muy claro que vamos a seguir reclamando al Gobierno nacional nada más ni nada menos que lo que le pertenece a La Pampa. No nos pueden seguir quitando recursos porque no están desfinanciando a un gobierno provincial, están dejando de lado la necesidad de crecer y de dignificar los derechos de cada uno de los habitantes de nuestra Provincia”, afirmó.

“Vamos a seguir defendiendo La Pampa donde sea necesario. Ese será nuestro principal objetivo para seguir gestionando de cara a la gente”, concluyó.

García: «Cuando hay trabajo en conjunto, los resultados llegan»

La intendenta de Intendente Alvear, Agustina García, destacó que “hoy es un día profundamente significativo para nuestra localidad, un día de alegría, de emoción y sobre todo de esperanza, porque detrás de cada una de estas 20 viviendas hay una familia y un sueño que comienza a hacerse realidad”.

Remarcó además el carácter solidario del sistema habitacional provincial y pidió a las familias adjudicatarias asumir el compromiso de cuidar las viviendas y cumplir con el pago de las cuotas.

La intendenta reseñó el trabajo realizado por el municipio para completar la infraestructura necesaria que permitió finalizar las viviendas y recordó especialmente al ex secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, “una gran persona, que nos ayudó mucho y hoy no está entre nosotros para ver estos logros”.

Detalló que el municipio obtuvo un aporte no reintegrable de $12,5 millones para la obra de gas, un programa Propays por $13,9 millones para la red de agua potable y otros $27,7 millones para la infraestructura eléctrica, a través de un subsidio gestionado junto a la cooperativa local. “En total gestionamos más de 57 millones de pesos para que hoy se haga realidad el sueño de la casa propia”, destacó.

Agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, del IPAV y de todos los equipos técnicos y trabajadores que participaron en el proyecto. “Cuando hay decisión, compromiso y trabajo conjunto, los resultados llegan”, sostuvo.

«No es un día cualquiera»

En representación de las familias adjudicatarias habló Noelia Miranda: «Hoy no es un día cualquiera. Hoy vemos cumplir un sueño de años de espera y esperanza.

Detrás de cada llave que hoy recibimos hay una historia de sacrificio, de trabajo y de personas que nunca dejaron de creer que este momento iba a llegar. Y al final llegó, porque tenemos casita. Es mucho más que tener un techo, es tener tranquilidad y un lugar al que llamar hogar», dijo.

«Les deseo de corazón que a cada una de estas casas nunca les falte amor, salud y trabajo. Gracias a todos los que hicieron posible este hermoso momento y felicidades a cada familia que hoy recibe su casita. Que este sea el comienzo de una vida llena de bendiciones», concluyó.

Inversión para fortalecer el servicio cloacal

En el marco de la visita, el gobernador Sergio Ziliotto, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; la intendenta de Alvear, Agustina García y la secretaria de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear (COSERIA), Silvia Paniagua, firmaron un convenio destinado a la modernización del sistema de bombeo cloacal de la localidad, una obra que permitirá fortalecer el funcionamiento de la red y brindar una respuesta a una demanda prioritaria de la comunidad.

La iniciativa contará con una inversión provincial de $107.842.140, financiada mediante aportes no reintegrables en el marco del Programa para el Sector de Desagües Cloacales (PROSEDEC). Los recursos estarán destinados a la readecuación de los sistemas de impulsión y a la adquisición de dos nuevas bombas cloacales.

La obra surge ante la necesidad de optimizar la capacidad operativa de las estaciones de bombeo existentes, que actualmente enfrentan riesgos de desborde ante picos extraordinarios de caudal. Para mejorar el servicio se reemplazarán las bombas actuales de 7,5 kW por equipos de 15 kW, duplicando la potencia instalada y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema.

“Venimos a trabajar con una institución que representa el cooperativismo, una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades. Estamos invirtiendo recursos de todos los pampeanos para dar respuesta a una problemática que se ha agravado por cuestiones climáticas”, señaló el gobernador.

Recordó además que la Provincia continúa afrontando con recursos propios obras y servicios que anteriormente contaban con financiamiento nacional. En ese sentido, lamentó la paralización de una obra de saneamiento de mayor envergadura que había sido aprobada por la gestión nacional anterior y que permitiría una solución definitiva para el sistema cloacal local.