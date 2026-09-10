Vértiz celebra sus 119 años con una jornada de música, danza y espectáculos

Vértiz se prepara para celebrar su 119º aniversario con una jornada para toda la comunidad. El próximo 20 de septiembre, desde las 16:30, la Plaza Central será escenario de los festejos que reunirán música, danza, espectáculos y propuestas para disfrutar en familia.

La celebración contará con la participación de artesanos y emprendedores, además de presentaciones del ballet local y ballets invitados. Como parte de la programación, habrá shows en vivo y gratuitos a cargo de Emma Sosa y QE SED!, en una jornada pensada para encontrarse, compartir y celebrar un nuevo aniversario de la localidad.

El anuncio se desarrolló esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste; la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Vanina Martínez; y la viceintendente de la localidad, Graciela Peralta.

Echeveste celebró el acompañamiento a la organización del evento “porque entendemos que se le da valor e importancia al gran trabajo que han tenido los hombres y mujeres de dicha localidad, forjando la historia de ese pueblo del norte de nuestra Provincia, pero también en materia turística es una oportunidad para poder difundir los diversos atractivos turísticos y culturales que tiene la localidad y la región”.

Por su parte, Peralta agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial e invitó a toda la comunidad a un nuevo aniversario de la localidad. “Quisimos organizar un encuentro de emprendedores y artesanos. Sabemos la difícil situación que estamos atravesando en estos momentos, entonces creemos que desde nuestro lugar podemos generar oportunidades y también de que los artesanos, emprendedores, que son los que se reinventan continuamente, puedan ofrecer sus trabajos y también generar oportunidades”.

Además, contó que estarán abiertos espacios culturales, como el museo, la vieja Usina. “También anticipar que va a haber artistas locales, talleres de folclore, habrá talleres de afuera, ballets, entre otras cosas. Van a estar invitados todos los emprendedores y artesanos de la localidad y de la región, de toda la zona norte, hasta el momento van más de 40, que es un movimiento bastante importante para lo que es la localidad de Vértiz”, concluyó.