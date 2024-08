El Provincial de Fútbol Municipal como herramienta integradora de los pueblos pampeanos

Varios intendentes expusieron sus experiencias en la participación de las localidades pampeanas en la Liga Provincial de Fútbol Municipal. Los jefes comunales de diferentes signos políticos coincidieron en apreciar la implementación de esta competencia por parte del Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social.

En contacto directo con algunos de los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomentos que forman parte de la Liga Municipal de Fútbol, esta Agencia pudo conocer las sensaciones y repercusiones que la competencia genera tanto en el ámbito deportivo como en el social, de las distintas localidades.

No resulta desconocido, a partir de la amplia difusión que los medios periodísticos provinciales le dan a esta Liga, que el desarrollo de la misma está en línea con el incremento del uso del deporte como herramienta de transformación social, puesta en foco junto a otras políticas públicas por el gobernador Sergio Ziliotto.

Voces

Carlos Marchisio, intendente de Metileo, resaltó varios aspectos sociales vinculados con la Liga, entre ellos la posibilidad que le da a los jóvenes de conocer otras localidades. “Hay muchos chicos que no conocen otros pueblos de la Provincia y gracias a este campeonato pueden hacerlo. Además hay una integración hermosa que trasciende al fútbol y se generan amistades”, indicó.

“Nuestro equipo está formado por 25 o 30 chicos del pueblo. No tenemos refuerzos de otras localidades. Y a los partidos viajan en autos particulares con toda la familia, de modo que es un hecho social importantísimo. Hay confraternidad, se comparten muchas horas y para nosotros es algo espectacular”, sintetizó el funcionario.

También puso de manifiesto que en esos encuentros deportivos él puede dialogar con otros intendentes de la zona y compartir problemáticas en búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida a los vecinos y vecinas, así que el tema político también está presente.

Para la segunda parte del año ya está en marcha la planificación del torneo Extra. “En el norte pampeano hay 18 localidades que se han inscripto para jugarlo, eso demuestra la importancia que tiene la Liga Provincial de Fútbol Municipal para los pueblos del interior”.

Marchisio señaló que el torneo implica “un enorme esfuerzo económico para los municipios y para el Gobierno provincial, que siempre dice presente. En este contexto de crisis económica que genera la política del Ejecutivo nacional, haber mantenido el campeonato es todo un logro».

Intendente de La Reforma, Elías Alberto Colado Sánchez

“Es más que importante para nuestra zona que se sigan desarrollando estas competencias, al igual para todos aquellos pueblos que no pueden participar en ninguna liga de federados. Es un acierto de hace muchos años que inició el actual subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar, para nuestros chicos significa contención y el enfoque en un deporte que solo nos da resultados satisfactorios. Desde la comuna apoyamos totalmente la continuidad de estas actividades, de La Reforma siempre competimos y tratamos de estar presentes para apoyar al deporte y tener a nuestros jóvenes contenidos en una actividad tan sana”, concluyó.

Vértiz

El intendente de Vértiz, Luis Giacomino, celebró el apoyo del Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos en esta Liga Municipal, aportando arbitrajes, seguros y el manejo del Tribunal de Penas.

“Tuvimos, la semana pasada, una reunión en Vértiz, son 18 pueblos que habíamos sugerido hacer un Torneo Clausura, más que nada por la cuestión social que tiene la Liga Municipal, arraigada en los pueblos, con mucha concurrencia de gente a las canchas y la posibilidad que los chicos se diviertan y pasen una tarde agradable haciendo deportes”.

“Se iba a hacer muy largo hasta el año que viene seguir con el torneo por lo que se convino armar un Torneo Extra. Somos 18 localidades, con dos zonas de nueve equipos y comenzaría el 18 de agosto. La actividad nos va a llevar casi hasta fin de año, esa es la idea que teníamos los intendentes, de seguir con esto, que es para los pueblos chicos llenar un espacio que no teníamos resuelto”, destacó.

Speluzzi

El presidente de la Comisión de Fomento de Speluzzi, Martín Lisotti, destacó esta iniciativa del Gobierno provincial, “ya que le da lugar a localidades no tan grandes de llevar adelante una actividad deportiva tan popular, como es el fútbol, para el pueblo es importante porque tanto jugadores, familiares, amigos participan, acompañando, viajando a otras localidades, se hacen de amigos, es un espacio de contención de jóvenes y adultos”.

El comisionado no dudó en que a partir del deporte desarrollan valores muy importantes, como el respeto, la responsabilidad, el compañerismo, “y un intercambio generacional no solo por el juego sino también en los entrenamientos, juntarse a comer, a jugar a las cartas. Hay chicos desde los 16 años participando hasta sus abuelos que acompañan al equipo. Por suerte tenemos un equipo donde los jugadores son, en su mayoría, de la localidad, poco a poco con el trabajo de los técnicos se está observando una gran mejora, también se trabaja con el fútbol infantil, para que los chicos, al llegar a la Liga, cuenten con otras herramientas y sumarse al equipo”.

En la localidad participan unas 40 personas que entrenan tres días por semana. “Estamos muy contentos por todo lo que conlleva todo esto”, afirmó.

Algarrobo del Águila

“Para nosotros es fundamental porque ayuda a que los jóvenes tengan contención, hagan deporte y lleven una vida sana, ligada al deporte”, asegura el intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica.

Para un municipio como el suyo, en el que “no hay clubes ni organizaciones privadas en los que se practiquen deportes”, la Liga llena un vacío y le da un lugar de pertenencia a la juventud algarrobense.

“Nosotros nos ocupamos de que la gente tenga oportunidades de hacer deportes. Tenemos escuelas deportivas gratuitas para todas las edades y fomentamos la práctica de distintas disciplinas. Es un camino para llevar una vida sana y para que los chicos y las chicas de la zona tengan contención”, agregó.

Gatica resalta el apoyo del Gobierno de La Pampa. “El Gobernador Ziliotto siempre está cerca de las necesidades de la gente y con sus políticas ayuda a sostener actividades como esta. Fíjense que este es un año de crisis económica por las medidas del Presidente Milei y sin embargo hemos podido disputar el campeonato normalmente. Eso se da por el apoyo provincial, que aporta árbitros, logística y siempre está atento a las necesidades de las comunas”, aseguró.

“Para el municipio es un esfuerzo económico importante. En algunos casos tenemos que ir a buscar jugadores a otras localidades, porque se han ido a trabajar o a estudiar. Ponemos indumentaria, policía, ambulancia y solventamos gastos para tener un cuerpo técnico y médico. Es un sacrificio que vale la pena hacer porque le estamos dando una actividad deportiva a nuestra juventud. Lo hacemos con mucho gusto”, amplió.

Este año los resultados deportivos han sido muy buenos para Algarrobo del Águila, que disputará la final en primera ante La Reforma. “El sábado 10 de agosto jugamos el partido de ida, como visitantes, y el 17 se disputará la revancha en nuestro pueblo. Algarrobo lleva unos cuantos años sin salir campeón así que hay mucha expectativa”, afirmó Gatica.

El intendente también destacó el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través del subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar. “Siempre está cerca para darnos apoyo y acompañarnos en este camino para que nuestros jóvenes puedan participar de un campeonato tan lindo y vivir su pasión en plenitud”, señaló.

Para el jefe comunal, la Liga de Fútbol es un fenómeno que excede ampliamente lo deportivo. “Es un hecho cultural para nuestro pueblo. Las familias acompañan a los jugadores, tanto de local como de visitante. Hay un gran movimiento social y un circuito económico importante. No es tan sólo un torneo de fútbol”, finalizó.