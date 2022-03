“La mejor política social es generar trabajo, militemos la producción”, subrayó Ziliotto

El gobernador Sergio Ziliotto instó a las y los intendentes a “ser la ventanilla territorial de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior” y afirmó que La Pampa tiene “las herramientas y ventajas comparativas que ninguna provincia argentina le da al que quiere invertir”.

El mandatario formuló estas apreciaciones en el marco de la Jornada de Vinculación con Municipios organizada por la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, donde subrayó, "la inversión es la optimización de los fondos públicos. No hay mejor política social que generar trabajo, miltemos la producción».

Durante la reunión de trabajo desarrollada hoy, el Gobierno provincial puso a disposición de las jefas y jefes comunales los instrumentos de promoción económica de los que dispone para atraer inversiones, fortalecer exportaciones y, fundamentalmente, generar trabajo para las y los pampeanos.

Del encuentro, que se llevó a cabo en el complejo Castelvecchio, participaron intendentas e intendentes de La Pampa; el director ejecutivo de la Agencia I-Comex, Sebastián Lastiri; la ministra de la Producción, Fernanda González; el presidente de Fiduciaria La Pampa SAPEM, Sergio Pereda; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontáa; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y el vicepresidente del Banco de La Pampa, Alberto Giorgis.

El mandatario pampeano destacó la necesidad de “ponernos de acuerdo en una herramienta que está dentro de nuestras políticas de Estado: la descentralización. Nada más ni nada menos que generar actividad económica y trabajo, en un marco de desarrollo de la provincia en cada rincón del territorio: un desarrollo armónico con inclusión social”.

Expresó en este sentido la necesidad de “empezar a caminar juntos en fomentar, dar a conocer y capacitar sobre las herramientas de promoción de la inversión productiva que tiene el Gobierno Provincial”, y puntualizó que en “la enorme mayoría de los municipios la gestión municipal ha dejado atrás ese viejo esquema de dedicarse exclusivamente a los servicios básicos como la recolección de residuos, el arreglo de las calles o la atención de la infraestructura comunal”.

“Muchos han incorporado la promoción productiva -afirmó-, hay oficinas de producción en muchísimas intendencias, y queremos que estén en cada municipio y en cada Comisión de Fomento, que sean estratégicamente la ventanilla territorial de las ventajas productivas que tiene La Pampa”.

Subrayó que “la articulación con los municipios es crucial, porque más allá de las banderías políticas y las situaciones coyunturales, todos tenemos el mismo objetivo: que en cada rincón de la provincia de La Pampa haya desarrollo armónico, haya inclusión y haya igualdad de oportunidades”.



El Estado al servicio de la producción

El mandatario provincial recordó que “La Pampa ha desarrollado históricamente un Estado al servicio de la producción, y destacó que “hemos incorporado herramientas innovadoras producto las necesidades del sector productivo y del advenimiento de nuevas herramientas de gestión, la más novedosa de todas es el FoGaPam”. En relación al fondo de garantías de carácter estatal, precisó que se trata de “la inclusión financiera de las PyMEs, que muchas veces no calificaban para que el Banco de La Pampa o cualquier otra institución bancaria, en el marco de las normas del BCRA, les diera acceso al crédito. El FoGaPam es la garantía del Estado para aquellos que arriesgan y buscan, a través de un emprendimiento productivo, generar desarrollo y trabajo”.



Vinculación permanente

“Creemos que ustedes -afirmó el Gobernador dirigiéndose a las y los intendentes-, que son quienes conviven diariamente con las PyMEs, con los empresarios y emprendedores; como cabeza de la administración municipal, deben conocer detalladamente qué es lo que podemos ofrecer todos juntos. Aquí no hay ningún tipo de grieta, porque todos tenemos el mismo objetivo: desarrollar la Provincia”.

“Yo sé lo que trabajan ustedes para dar respuesta a aquel que no tiene trabajo, o aquel que no llega a fin de mes” aseguró el Gobernador y destacó que “la solución la podemos dar entre todos si trabajamos en conjunto y tenemos claro el objetivo. En este proceso cada una de las áreas del Gobierno provincial, que tienen injerencia y que diseñan políticas públicas para generar desarrollo, deben interactuar con ustedes en una vinculación permanente”.



Militar la producción

El mandatario apeló a que “los municipios sean la ventanilla territorial de la Agencia de Inversiones porque es la que nuclea a todas las áreas del Gobierno y tiene también una mirada política al estar integrada por legisladores pampeanos. Los invito a militar la producción y el trabajo genuino. Tenemos las herramientas, tenemos ventajas comparativas que ninguna provincia argentina le da al que quiere invertir”, sostuvo

Recordó que “hace unos días pudimos comprobar que tenemos el menor índice de desocupación de los últimos cinco años. Eso es trabajo de todos: de los que invierten, de los que arriesgan y de un Estado ordenador que claramente necesita intervenir en la economía para potenciarla, no para restringirla. Y eso en el marco de una clara concepción ideológica de cuál debe ser el rol del Estado”.

El Gobernador adelantó que “en poco tiempo más van a tener la posibilidad de que el Programa de Descentralización de Desarrollo Productivo sea de asignación inmediata y no dependa del proyecto. Desde el Gobierno provincial tenemos una gran apuesta, que día a día crecen los recursos que ponemos a disposición del sistema productivo y en eso trabajamos”.



Optimizar recursos

“La inversión es la optimización de los fondos públicos -afirmó Ziliotto-. ´ No hay mejor política social que generar trabajo, es la solución de fondo. La asistencia tiene que ser transitoria, si no se transforma en asistencialismo y genera la degradación de la persona”.

El Gobernador analizó que “este es un gran desafío de los tiempos que hoy vive la Argentina, la salida es producir más, y en La Pampa tenemos un Gobierno que tiene una fortaleza histórica en sus finanzas y puede darse el lujo de disponer de recursos para que sea más atractiva la inversión que las especulación financiera”.

Ziliotto convocó a los presentes “a trabajar en conjunto” y auguró que “de esta reunión salgan las herramientas para que los municipios sean un apéndice más de la Agencia de Inversiones, porque todos tenemos el objetivo de desarrollar la Provincia con inclusión social, producción y trabajo”, finalizó.