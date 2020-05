Un pueblo de frontera: extreman controles en Agustoni

En el norte pampeano, apenas transpuesto el meridiano ubicado entre Buenos Aires y La Pampa, se encuentra el pueblo de Agustoni, está a sólo 3 kilómetros del Estado vecino. Por estos días en esa localidad se han extremado controles para evitar el ingreso de personas de otras provincias, que por lo general eluden los puestos caminero de la zona. “Es bastante difícil esta situación. Estamos en contacto con otros intendentes de pueblos cercanos a límites provinciales, como Quemú, Cané, Alvear, Larroudé y todos tenemos el mismo problema, alguno pasa y no sabes por donde pasa, utilizan los caminos rurales que son muchos”, indicó Federico Bogarín, presidente de la Comisión de Fomento.

“Es complejo, hay productores de La Pampa que tienen sus campos en Buenos Aires o al revés y el país y la producción se maneja en camión y no se pueden parar”, añadió en una entrevista radial

“Estamos viendo mucho mas movimiento a raíz de que las camineras se están poniendo más estrictas con los ingresos. La policía está trabajando muy bien haciendo los controles. El viernes pasado una familia no pudo pasar por la caminera que está en el límite, cerca de González Moreno, y quiso ingresar por Agustoni y la policía actuó como corresponde, intervino Fiscalía, y tengo entendido que ese grupo familiar debió regresar a González Moreno y está haciendo cuarentena ahí. Hay que seguir trabajando en ese sentido como hasta ahora, en conjunto con la policía”, subrayó Bogarín.

La localidad de Agustoni arribó este 19 de mayo a los 101 años de su fundación, Bogarín en contacto con Radio 37 de General Pico, ayer por la mañana, destacó que, “es un día especial para todos nosotros, habrá una sencilla ceremonia y recordando con imágenes lo ocurrido el año pasado cuando celebramos los 100 años, el desfile, de ese gran festejo que tuvimos el 2 de junio, porque el 19 de mayo fueron las elecciones y ese día de 2019 va a quedar para siempre en el recuerdo de mi corazón, justo en el centenario de mi pueblo el vecino de Agustoni nos eligió para estar al frente del gobierno”,dijo.

En cuanto al panorama enmarcado desde que comenzó la pandemia del coronavirus, el jefe comunal dijo que «en localidades chicas las realidades son otras con relación a las grandes ciudades, pero bueno nos cuidamos entre todos, las personas mas vulnerables se quedan en sus casas. Desde la Comisión de Fomento las estamos asistiendo y ayudando. La gente ha entendido la situación y cumple con las medidas”

Entrando en el terreno de las finanzas comunales, Bogarín explicó que “el costo por las tasas están dentro del recibo de la luz, servicio que presta Cosypro (Cooperativa de Quemú Quemú), pero no se pudo cobrar marzo y abril en tiempo y forma, a medida que se fue abriendo la cobranza se pudo cobrar las tasas municipales. Nuestro mayor ingreso es por guías de cereal y hacienda y como esas actividades estuvieron exceptuadas desde el primer momento no bajó, al contrario ha subido esa recaudación, la cosecha de la soja ha sido muy buena en esta zona y ahora está la del trigo y maní en algunos campos”, expresó.

“En cuanto a la coparticipación al bajar a nivel provincial también ha bajado en las localidades, una merma del 12 por ciento de febrero a marzo y después un 30 por ciento de marzo a abril. Un 42 desde que comenzó la cuarentena. Veremos ahora en mayo. Dentro de todo nos seguimos manejando con nuestros ingresos, no hemos tenido que pedir adelantos a Provincia, ningún rescate para pagar sueldos. Estamos en permanente contacto con Asuntos Municipales previendo lo que se puede venir en mayo y en junio sobre todo porque hay que pagar aguinaldos”, culminó Federico Bogarín.