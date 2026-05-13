Por sorteo, asignan dos viviendas que habían sido impugnadas en Alvear

El IPAV realizó el sorteo de dos viviendas impugnadas, entre las familias que integraban el segmento uno del padrón que participó del sorteo realizado en el mes de diciembre. Estas casas corresponden al programa «Casa Propia – Construir Futuro».

Las familias que integraban el segmento uno fueron convocadas a participar de manera presencial del nuevo sorteo que tuvo lugar durante esta mañana en el edificio de la Vieja Usina.

Del sorteo participaron el secretario de Gobierno de Intendente Alvear, Adolfo Luis Fernández, la gerenta de Adjudicaciones del IPAV, Griselda Bower, el gerente del Área Legal del organismo, Dario Díaz, la Jueza de Paz, Valeria Lis Vicente y las familias participantes.

De esta forma se determinó que las nuevas beneficiarias son Paola Gimena Berclaz y Marcela Noemí Ríos, quienes ahora aguardan por la confirmación de la próxima fecha de entrega, para cumplir el anhelado sueño de tener su casa propia. La dinámica de sorteo de viviendas, es una metodología impulsada por el Gobierno de La Pampa, para brindar total transparencia en el proceso de adjudicación, el cual permite llevar tranquilidad a las familias inscriptas.

Por otra parte, en la misma jornada, se compartió la charla previa a la entrega de viviendas para las y los beneficiarios del sorteo público realizado el pasado 18 de marzo, ocasión en la que se adjudicaron 20 viviendas, en este caso construidas a través del Plan Provincial “Mi Casa 3”.