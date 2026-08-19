La Pampa en el lanzamiento de los Juegos de la Araucanía en Chile

El subsecretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y DDHH de La Pampa, Ceferino Almudévar, representó ayer a la Provincia en el anuncio de los 33º Juegos Binacionales de la Araucanía y Para Araucanía 2026, a realizarse en la Región de Los Ríos, Chile. El acto contó con la presencia de altos funcionarios de Valdivia y las autoridades de los Juegos.

La Araucanía, que incluye a las provincias argentinas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y las chilenas de Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Los Ríos, se disputarán desde el próximo 25 al 31 de octubre; mientras que los Para Araucanía se llevarán a cabo del 8 al 12 de noviembre.

En horas de la mañana se realizó la Reunión Ordinaria de los Juegos de Araucanía. Sandra Andrade, directora de la Región de Los Ríos, tuvo a cargo las palabras de bienvenida.

En tanto que el seremi (Secretario) de Deportes de Chile, Roberto Buchhorsts, saludó y agradeció la presencia de los representantes de ambos países y celebró la jornada de trabajo, esperando que sea positiva para el deporte de Chile y Argentina y comprometió su presencia en las jornadas venideras.

Tras las palabras de Buchhorsts, el presidente del Comité Ejecutivo de los Juegos de la Araucanía, el subsecretario de Deportes de La Pampa, Almudévar, hizo un repaso de cómo fue el surgimiento de estas competencias hace más de 30 años, al que definió como “un acuerdo deportivo que es el único que se encuentra vigente”.

El funcionario pampeano agradeció la recepción de la organización y resaltó la magia que tiene esta región y agregó, “si alguien pensara cómo quisiera que fueran las reuniones de trabajo, las presentaciones de las sedes y la bienvenida a los responsables en su organización, seguro sería igual a lo que nos está ofreciendo en este momento la Región de Los Ríos”.

También agradeció a Sandra Andrade y su equipo por poner en valor y darle la importancia que se merecen los juegos, al tiempo que recordó el importante valor de estas competencias para los dos países. Enfatizó que es necesario que se haga un gran esfuerzo para reforzar los juegos, para que sigan siendo lo que fueron, pensando en que los jóvenes no solamente compiten, sino que viven un valioso intercambio cultural.

Por último no dudó en afirmar que estos Juegos a realizarse en la región de Los Ríos serán un ejemplo de cómo tendrán que ser las venideras ediciones y elogió a la organización por su responsabilidad.

Entre los temas que se abordaron en la reunión, se analizó para el año que viene acortar la cantidad de días de competencia en busca de optimizar los recursos teniendo en cuenta los serios problemas económicos por los que atraviesan ambos países, y además se avaluó cambiar algunas disciplinas deportivas, como por ejemplo introducir el mountain bike por el ciclismo y el taekwondo por el judo.