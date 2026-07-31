La Corrida de las Termas de Larroudé busca duplicar sus participantes

El domingo 16 de agosto se desarrrollará la décima edición de la tradicional prueba y se espera llegar a 150 inscriptos.

En la mañana de hoy se presentó oficialmente, en la Secretaría de Turismo, una actividad turística y deportiva que ya es una tradición: la Corrida de las Termas de Bernardo Larroudé.

El domingo 16 de agosto se desarrollará su 10° edición. “Para nosotros es una alegría acompañar al municipio y al sector privado en esta actividad que reúne a atletas de diferentes provincias”, aseguró el secretario de Turismo, Saúl Echeveste, que destacó “el enorme potencial turístico que tiene Larroudé. Queremos invitar a todos los pampeanos y pampeanas que se acerquen para participar y disfrutar de una jornada especial. La llegada de visitantes de San Luis, Córdoba y Buenos Aires permite dinamizar la economía de la localidad y de la región “, concluyó el funcionario.

A su turno, el intendente de Larroudé, José Luis Gallotti, destacó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial, “es reconfortante que estén siempre al lado nuestro para apoyarnos, porque nos encontramos lejos. Por eso es importante agradecer el compromiso constante con nuestra localidad”.

El jefe comunal resaltó que es la décima edición de esta prueba deportiva que se convirtió en un clásico de la región. “Es un acontecimiento que esperamos todos los años y cada vez ponemos un granito de arena más para que los visitantes se sientan más a gusto. Nuestro caballito de batalla para el turismo son las termas, que están muy lindas y hemos ampliado la capacidad de alojamiento. Hoy en día podemos recibir a unos 200 visitantes”, indicó.

Respecto de las características de la corrida, el referente de deportes de la localidad, César Suárez, explicó que tiene una distancia de 5 kilómetros en línea recta. Eso hace que sea una prueba muy fuerte, que se corra rápido y se vean espectáculos muy interesantes. Hay categorías masculina y femenina y distintas divisiones por edad, para que se pueda premiar a los mejores en cada una de las franjas. “Hemos venido reuniendo a unos 80 participantes en las últimas ediciones y esta vez esperamos contar con 150 atletas. Ese es el objetivo”, señaló.

El funcionario hizo hincapié en el trabajo en equipo realizado con el Gobierno provincial y aseguró que el sector privado trabajó fuertemente para estar a la altura de las circunstancias y darle lo mejor a los turistas que se acerquen a Larroudé.