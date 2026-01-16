Presentaron el Festival Nacional de Alvear

Con dos noches importantes, 31 de enero y 7 de febrero, y actividades culturales y musicales repartidas en la semana, se presentó este viernes el 57º Festival Nacional de Folklore en Intendente Alvear, organizado por el Club Social y Atlético Ferro Carril Oeste.

Del anuncio participaron el Secretario de Cultura del Gobierno de La Pampa, Pablo Lucero; la Subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans; la intendenta del municipio, Agustina García, el presidente del club, Fernando Alazia y su tesorera, María Fernanda García.

Lucero destacó el apoyo del Gobierno Provincial para este tipo de eventos de gran magnitud para La Pampa y la región. “Sabemos del nivel de convocatoria y la importancia que tiene”, expresó.

Alazia destacó los 57 años del festiva de manera ininterrumpida. “Es uno de los atractivos turísticos más importante del verano pampeano. Esta fiesta convoca a una gran cantidad de visitantes”, resumió el presidente de Ferro Carril Oeste.

Por otro lado, resaltó lo que ocurrirá en el escenario principal en la que se programó la participación de ballets de distintos puntos de La Pampa, así como la música a cargo de Los nombradores del Alba; Valentina Márquez; Nieves Cabral y Luciano Pereyra.

La intendenta Agustina García remarcó el esfuerzo de los integrantes de la comisión directiva del club que trabajan todo el año para este festival y el aporte que el municipio hace para que este evento siga en la agenda de la tradición pampeana.

María Eugenia Debans, desde la Secretaría de Turismo de La Pampa, detalló los atractivos turísticos de la localidad del norte pampeano, como el automóvil histórico Gobron-Brillé que perteneció a Marcelo Torcuato de Alvear, así como un almacén de ramos generales y espacios recreativos que cuenta el pueblo para todos los visitantes.

La programación es la siguiente:

Jueves 29/01

Tradicional concurso de dibujo infantil “Una mañana artística”, representación alusiva – danza -exposición de arte.

Exhibición de polo a cargo del Club de Polo “Chapaleufú” y

Exhibición de pato a cargo del Club de Pato “El Parque”.

En el escenario mayor: Coro Municipal “Canto a la vida”; Ballet Taiñ-Quinan (Gral. Pico); Ballet Margarita Pampeana (Gral. Pico); A don Paulino (Int. Alvear); Aristo Folklore (Gral. Pico); Sergio Orellana (Realicó) y los Tinku de General Pico.

El sábado 31 de enero será la noche inaugural desde las 20.30 horas.

En el escenario mayor, presentación de artistas pampeanos y la presentación especial de Los Nombradores del Alba y Valentina Marquez.

El miércoles 4 de febrero será el momento de la noche de bailanta a cargo del popular “Chango Palacio”.

El sábado 7, en el escenario mayor, actuarán artistas pampeanos como Nieves Cabral, el grupo de baile del Festival y la presentación especial de Luciano Pereyra.

Las entradas y plateas numeradas se encuentran a la venta http://www.planetaentrada.com y la Secretaría del club Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear.