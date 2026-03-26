Desbarataron red que abastecía cocaína a Santa Rosa operando desde la U-4

Un operativo coordinado por la Oficina de Inteligencia Criminal y Análisis de las Comunicaciones, perteneciente al Área de Coordinación Operativa y Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de La Pampa, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al transporte de estupefacientes desde el Gran Buenos Aires hacia La Pampa, mediante una investigación iniciada en el mes de junio del año 2025 con intervención de la Justicia Federal de la Provincia.

La investigación permitió establecer que la organización operaba con conexiones externas y que su coordinación se realizaba desde una celda del Servicio Penitenciario Federal U4 con asiento en esta ciudad, por una persona de nacionalidad extranjera condenada por delitos previstos por la Ley 23.737, quien mantenía vínculos con el exterior para asegurar el abastecimiento de droga a distribuidores de Santa Rosa.

Desde el interior del penal, se coordinaba cada operación de transporte de droga, mientras su hermano acataba las órdenes y ejecutaba los traslados a esta ciudad para ser distribuidos inmediatamente a “reveendedores” locales.

Fue así como la Oficina de Inteligencia Criminal, dispuso controles en puntos estratégicos de la Provincia, logrando detectar, por uno de los ingresos a territorio pampeano, la circulación de dos vehículos que se desplazaban de manera coordinada hacía nuestra capital en una modalidad compatible y muy propia, a un transporte de estupefacientes, lo que activó un operativo policial en el acceso a esta ciudad.

La maniobra terminó en el acceso a Santa Rosa, donde fue interceptado el Peugeot 207 en el que se trasladaban dos santarroseños. En el rodado se secuestró un “ladrillo” de 964 gramos de clorhidrato de cocaína, además de envoltorios con 19 gramos de cocaína y 8 gramos de marihuana, listos para su comercialización al menudeo, junto con dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Cabe destacar que uno de los ocupantes había recuperado la libertad recientemente y registra antecedentes por hechos de la misma naturaleza.

El segundo vehículo, una Chevrolet Montana, era conducido por el hermano del detenido alojado en el Servicio Penitenciario Federal, quien según la investigación operaba con distribuidores locales de esta ciudad y realizaba viajes con frecuencia a esta ciudad para abastecer la demanda de estupefacientes. En el rodado se detectó un compartimiento oculto detrás de las butacas, lo que indica que el vehículo había sido acondicionado con fines delictivos para la logística de transporte. Como consecuencia directa de la incautación, se avanzó con diligencias judiciales y se realizó un procedimiento clave: el allanamiento de la celda de la Unidad Nº 4 del Servicio Penitenciario Federal ocupada por quien era el principal coordinador de esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Allí se secuestraron anotaciones manuscritas y cuadernillos, elementos de alto valor probatorio que permiten profundizar la investigación, reconstruir comunicaciones y establecer conexiones criminales.

Todo terminó con la detención de cuatro personas involucradas, dos de ellas de nacionalidad paraguaya y dos de nacionalidad argentina y el secuestro de los dos vehículos utilizados para la maniobra, así como la droga y dinero incautado, quedando la totalidad de los elementos a disposición de la Justicia Federal interviniente.

Este resultado refleja la lucha sostenida de la Policía de La Pampa contra organizaciones de narcotráfico que intentan abastecer y distribuir estupefacientes en la Provincia, atacando la cadena completa del delito: origen, transporte y destino final.