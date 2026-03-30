Lanzaron el Programa de Fortalecimiento para la Ruralidad Sostenible

La iniciativa permitirá acceder al Sello de Buenas Prácticas Laborales de RENATRE. Se dio a conocer hoy en Casa de Gobierno en Santa Rosa, y conjuga la intervención de la Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo, el Ministerio de la Producción, UATRE, RENATRE e INTA.

Se trata de una propuesta de formación gratuita, práctica y presencial destinada a productores agropecuarios, trabajadores rurales y estudiantes avanzados de escuelas agrotécnicas de La Pampa, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las prácticas del campo y las crecientes exigencias de los mercados nacionales e internacionales.

La ministra de la Producción, Fernanda González, destacó que el programa “es una acción concreta en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Productivo que presentó recientemente el gobernador Sergio Ziliotto”. En ese sentido, señaló que “los mercados exigen a los productores que demuestren con certificaciones que producen de acuerdo a ciertos estándares laborales, y desde el Ministerio entendemos que es nuestra responsabilidad acompañar ese proceso con formación de calidad y acceso real”. Asimismo, agradeció la participación de las distintas entidades y remarcó la importancia de “trabajar la territorialidad”.

Por su parte, el secretario de Trabajo y Promoción de Empleo, Marcelo Pedehontáa, expresó el deseo de que la experiencia se multiplique y sostuvo que “nuestro rol es acompañar en la evolución del giro comercial, la empleabilidad y la inversión”. En esa línea, afirmó que “un trabajador que conoce sus competencias, sus derechos y sus obligaciones es un trabajador que seguramente le dará un rédito a su empleador”, y agregó que “no hay posibilidad de éxito en ningún tipo de inversión si la mano de obra no está calificada y a la altura de las circunstancias”.

La delegada de RENATRE La Pampa, Celeste Echenique, dio la bienvenida a los presentes y manifestó su entusiasmo por los avances logrados, mientras que la directora de Capacitación y Formación Laboral, Celeste Segurado -impulsora de la iniciativa-, explicó que “se trata de un programa consensuado, con un enfoque en la sostenibilidad ambiental, laboral y productiva, que busca facilitar a los establecimientos agroganaderos el cumplimiento de la normativa vigente”.

El eje central del programa es capacitar a los participantes para que los productores puedan acceder al Sello de Buenas Prácticas Laborales que otorga RENATRE. Esta certificación acredita que un establecimiento rural cumple con la normativa laboral vigente, incluyendo personal registrado, condiciones de trabajo dignas y estándares de seguridad e higiene verificados.

En el contexto actual, el sello representa una ventaja competitiva concreta, especialmente frente a los nuevos marcos regulatorios internacionales que exigen trazabilidad y cumplimiento laboral como condición de acceso a mercados.

La propuesta se desarrolla en seis módulos presenciales de cuatro horas cada uno -con una carga total aproximada de 24 horas- y cuenta con disertantes de INTA, SENASA, RENATRE y UATRE. También participan la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Salud e I-COMEX en módulos específicos.

Entre los contenidos se incluyen: manejo eficiente de forrajes y recursos naturales, alimentación y sistemas de producción ganadera, salud integral en el medio rural, seguridad e higiene en el trabajo rural, bienestar animal, normativa laboral y proceso de certificación del sello.

Quienes completen la capacitación podrán acceder a una etapa optativa de asesoramiento técnico en sus propios establecimientos, donde especialistas identificarán mejoras necesarias y elaborarán un plan orientado a la certificación.

Las actividades se desarrollarán en dos localidades:

General Acha: del 9 de abril al 14 de mayo.

Guatraché: del 21 de mayo al 25 de junio.

Participaron de la presentación el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi; las directoras de Agricultura, Natalia Ovando, y de Capacitación Laboral, Celeste Segurado; junto a representantes del Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, I-COMEX, SENASA, INTA, asociaciones rurales e intendentes.

Contacto para inscripciones y consultas:

Dirección de Capacitación Laboral

WhatsApp: (2954) 225174

Formulario de inscripción: https://forms.gle/nf6gLijxpxT9poPL7