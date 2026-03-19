Sorteo público mediante, 20 familias alvearenses beneficiadas con viviendas del IPAV

Se concretó hoy el sorteo público de viviendas para 20 familias de Intendente Alvear. Como es de práctica, el Gobierno provincial contó con la colaboración de la Lotería de San Luis para transparentar el proceso de adjudicación, transmitido en vivo por la Televisión Pública Pampeana ante la mirada de las familias empadronadas.

La titular del organismo, Erica Riboyra, confirmó que procesos similares se llevarán adelante el mes próximo para adjudicar a familias de Miguel Riglos y General Pico”.

Riboyra, en contacto con la Agencia Provincial de Noticias, destacó lo positivo de continuar con la rutina de “seguir de cerca las alternativas del proceso de sorteo a través de la TVPP, una vez por mes tenemos esta posibilidad en La Pampa. Hoy sorteamos viviendas para familias de Intendente Alvear, que se suman a las 20 ya entregadas en diciembre pasado y esto representa una gran solución para las familias que estaban esperando tener la vivienda propia”.

Remarcó que esta continuidad de actos y entregas es posible “por la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto, que nos impulsa a seguir trabajando para sostener la construcción de más casas. Este es el resultado, las familias que hoy participaron del sorteo quedaron muy próximas a recibir sus viviendas y el mes próximo estaremos con el mismo proceso para familias de Miguel Riglos y General Pico”.

En tanto la intendenta a cargo del municipio alvearense, Agustina García, coincidió con el agradecimiento al Gobierno de La Pampa “por la finalización de estas viviendas” y agregó la felicitación a los flamantes adjudicatarios y adjudicatarias. “Nos alegra saber que van a cumplir el sueño de tener su casa propia, espero que la cuiden que la puedan disfrutar en familia y que también cumplan con la obligación del pago de la cuota para que otras familias puedan cumplir este sueño también”.

Las viviendas sorteadas corresponden al Plan Provincial de viviendas “Mi Casa 3” y son construidas con fondos provinciales. Las unidades cuentan con todos los servicios básicos instalados, están equipadas con cocina, termotanque, calefactor, grifería, equipamiento de sanitarios completos, aberturas modernas y de calidad. Una vez confirmada la fecha de entrega, cada adjudicatario podrá mudarse el mismo día que reciba su llave.

Por otra parte, el IPAV dio cuenta que a partir del día de la fecha y por el plazo de 10 días hábiles, quedará abierto el período de impugnaciones ante cualquier eventualidad y, para ello, quienes adviertan alguna anormalidad en el proceso podrán elevar la denuncia pertinente en la página oficial del Instituto: www.ipav.lapampa.gob.ar

Listado de adjudicatarias y adjudicatarios:

1 – Gallo, Anabella 39.054.238

2 – Martínez, Gisel Mariela 35.240.023

3 – Peletay Roldán, Mercedes Belén 35.354.725

4- Ortiz, Rosana Carina 25.783.045

5 – Salas, María Lorena 26.132.511

6- Estrada, Marcela Silvana 25.043.120

7– González, Eliana Micaela 39.696.325

8– Molina, Erica Elizabeth 39.858.940

9– Fuentes, María Mercedes 37.034.417

10 – Espinoza, Neri Alexis 34.927.539

11 – Romero, María Cristina 30.566.162

12 – Miranda Noelia Reneé 32.664.939

13 – Scott Maira Alexandra 34.536.825

14- Lopéz, Graciela Belén 38.039.485

15 – Cedeño, Clara Vanesa 31.623.995

16 – Sarobe, Cecilia Roana 29.853.404

17 – Segobia, Miguelina Anabel 41.037.130

18 – Cortez, Mercedes Estefanía 36.285.266

19 – Rebichini, Eliana Elizabet 37.825.784

20 – Capozzi, Juan Nicolás 32.567.964