Reparan más de 200 kilómetros de caminos vecinales en Metileo

Luego de la puesta en funcionamiento de dos motoniveladoras con una importante inversión y comenzando el primer año con pocos kilómetros, la Municipalidad de Metileo proyecta repasar los 240 kilómetros de caminos vecinales que tiene el ejido.

Además, se está trabajando en conjunto con la Cooperativa de Servicios Públicos de Eduardo Castex (COSPEC) en el tendido de nuevas redes con la finalidad de contar con todos los servicios en terrenos para viviendas sociales. Se destacó “el permanente apoyo” del Gobierno de La Pampa y “el orden administrativo municipal” que permite hacer estas inversiones.

El intendente Carlos Marchisio, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, comentó que durante el primer año de gestión se abocó al arreglo de maquinarias, entre ellas, las dos motoniveladoras y el tractor “llegando ese año solamente 25 kilómetros de red terciaria”. Agregó que ya en el segundo año de mandato y con el mantenimiento adecuado a las máquinas y reparándolas cuando era necesario, “hicimos 130 kilómetros de caminos terciarios y este año tenemos funcionando las dos motoniveladoras al mismo tiempo lo que nos va a permitir avanzar e ir superándonos en cuanto al mantenimiento de la red. El ejido de Metileo tiene 240 kilómetros de red terciaria y tenemos como objetivo para este 2026 reparar unos 200 de ese total”.

Inversión

El intendente informó que “en reparación de maquinarias invertimos, con fondos municipales y fondos del Gobierno provincial, unos 130 millones de pesos. Con respecto al mantenimiento recibimos el aporte de Vialidad una vez que certificamos y nos alcanza para el combustible, pero cuando hay una rotura de algún motor nos complica los esquemas”.

Consideró que “el mantenimiento es permanente, motores, convertidores, embragues y hace poco comenzamos con el recambio de cubiertas en las motoniveladoras, siempre pensando en el mejor mantenimiento de la red terciaria”.

Trabajo conjunto

Previendo en el futuro la construcción de viviendas sociales es que se están adecuando los espacios con todos los servicios. Al respecto destacó que “con la Cooperativa de Eduardo Castex estamos realizando un tendido eléctrico de 1200 metros con un valor aproximado de 62 millones de pesos, que habíamos gestionado desde el municipio el año pasado. A principios de año esos fondos llegaron a la Cooperativa de la cual dependemos y ese tendido se hace hacia el sector que el municipio destinó para camping y para el loteo de terrenos que hicimos apenas asumimos de 22 parcelas sociales”.

Indicó que “hoy tenemos 20 inscriptos en el IPAV y si bien estamos haciendo dos viviendas preparamos 22 parcelas con todos los servicios. El año pasado hicimos la red de gas, ahora el tendido eléctrico y con fondos municipales hacemos 600 metros de red de agua potable”.

Afirmó que “somos defensores de la obra pública porque dan respuesta a las necesidades de la localidad como son los servicios esenciales, hoy el Gobierno nacional tiene una política de ajuste, pero nuestro Gobierno provincial tiene otra impronta y nos ayuda, nos acompaña. Por otro lado, nosotros ponemos fondos propios y se trabaja en conjunto. La red de agua la hacemos con fondos propios, el tendido eléctrico con dinero gestionado en la Secretaría de Energía y Minería de la Provincia, el trabajo en conjunto entre provincia y municipio posibilita obras concretas para la gente”.

Puntualizó que “a la hora de hacer una obra siempre miramos la recaudación mensual, Metileo es un municipio ordenado que no gasta más de lo que tiene pero estamos al límite contando con muy pocas reservas, no estamos ajenos a la difícil situación que vive hoy nuestro país”.