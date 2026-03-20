Bomberos voluntarios accedieron a pensiones graciables provinciales

Bomberos voluntarios de General Pico e Intendente Alvear recibieron la documentación que los acredita como beneficiarios de pensiones graciables provinciales, en reconocimiento por los servicios prestados a la comunidad, según lo dispuesto por la Ley 1,877.

La legislación establece los derechos de integrantes de los cuerpos activos de las asociaciones de bomberas y bomberos voluntarios en el territorio provincial, entre ellos las pensiones graciables, en caso de que no tengan otros beneficios que les reconozcan la jubilación o retiro. Ariel Farías, de General Pico, y Leonardo Albornoz, de Intendente Alvear, accedieron al beneficio, en un acto celebrado en la sede de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, presidido por el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, el presidente de la Federación, Ariel Alejo, la directora de Promoción Social, Virginia Pessana, e integrantes de cuerpos de bomberos. El ministro Álvarez destacó el reconocimiento “al trabajo y el esfuerzo que hacen por sus comunidades. Es un trabajo que no luce cuando no hay problemas, pero que están incondicionalmente cuando son requeridos.”.

Además, resaltó que la de Farías, “es la primera pensión que se entrega mediante un trámite realizado totalmente en forma digital. Esto se materializa a través de un gobierno que cumple con lo que marca una ley, pero es la sociedad toda la que aporta para este reconocimiento”, concluyó. Farías tiene una trayectoria de 26 años como bombero voluntario de General Pico, “fui por muchos años Jefe de Bomberos y llega el momento de acogerse a este beneficio”. Albornoz tiene 25 años desempeñando esa tarea en Intendente Alvear, “vine de Santa Fe a La Pampa, y al poco tiempo empecé como bombero voluntario”. Comentó, entre risas, que “la verdad es que no quiero irme”. Ambos coincidieron en resaltar que seguirán vinculados a sus respectivos cuarteles “nos atrae seguir en el cuerpo activo, y seremos material de consulta para las nuevas generaciones”.

Finalmente, Alejo agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial a la institución que presiden. También destacó la labor realizada por Farías y Albornoz, a lo largo de la actividad que realizaron por más de 25 años.