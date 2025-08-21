Presentaron el Provincial de Fútbol “Alberto Mario Jorge”

El Torneo Provincial de Fútbol “Alberto Mario Jorge” comenzó a vivirse a pleno este jueves, con el sorteo de las zonas y el fixture de la competencia, que reunirá a los mejores dieciséis equipos de La Pampa en la temporada y que se pondrá en marcha el domingo 7 de septiembre.

El acto se realizó esta tarde en la sede de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa con la presencia de autoridades, dirigentes y futbolistas representando a cada uno de los equipos participantes.

El subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, encabezó el sorteo junto a los presidentes liguistas José Clemente (de la Liga Cultural), Luis Ovín (Liga Pampeana) y Héctor Malán (Liga Regional Sureña), además del representante pampeano en el Consejo Federal de AFA, Alfredo Iturri.

En representación de los equipos participantes estuvieron Axel Bertaina (Alvear FBC), Lautaro Guaraglia (All Boys de Santa Rosa), Agustín Araujo (All Boys de Trenel), Franco Lezcano (Atlético Santa Rosa), Tobías Gómez (Costa Brava), Agustín Pieraligi (Deportivo Winifreda), Franco Vázquez (Juventud Regional), Franco Disser (General Belgrano), Roberto Cobos (Racing Club), Alexis Blanco (Deportivo Mac Allister), Heber Galdámez (Ferro de Alvear), Facundo Aschemacher (El Pampero), Román Lovera (Independiente de Pico), Franco Langhoff (Campos de Acha), Santiago Góndolo (Pico FBC) y Leonardo Hidalgo (Unión de Miguel Riglos).

Orgullo, homenaje y pedido

Durante la ceremonia se realizó un sentido homenaje a Alberto “Pampa” Jorge, anunciando que el Provincial llevará su nombre, mostrando un video de sus épocas de jugador y entrenador, y entregando una plaqueta a sus familiares, ante el aplauso generalizado de todos los presentes.

“Es un día especial porque vamos a darle al Provincial el nombre de Alberto ‘Pampa’ Jorge, una persona que dejó muchísimo en el fútbol de La Pampa, pero más en la sociedad por lo buena persona que fue y por todo lo que aportó”, señaló el subsecretario, asegurando que “es un orgullo y un honor” que “uno de los eventos deportivos más convocantes e importantes de La Pampa lleve su nombre”.

Además, destacó que el Provincial se mantiene en el tiempo “y año a año fue ganando interés”, y que “esta vez no será la excepción” porque están los mejores de La Pampa. “Vamos a disfrutar de un torneo como en los últimos años, con mucha expectativa, mucha disputa y mucho colorido en las tribunas”, agregó.

Y en ese sentido, hizo un apartado especial haciendo referencia a los casos de violencia que se están viviendo últimamente en el fútbol profesional. “Nosotros, dirigentes, jugadores, árbitros y todos los protagonistas, somos responsables de hacer una bajada de línea para que el fútbol sea un espectáculo sano, deportivo, para la familia y que lo disfrutemos como debe ser”, remarcó. Y subrayó: “Todos somos responsables de que el espectáculo de la cancha se traslade a las tribunas”.

Finalmente, se mostró feliz porque el Provincial ya comienza a vivirse tras el sorteo, con todos hablando de la ‘zona de la muerte’, la que parece más sencilla, los cruces y demás apreciaciones que ya circulan por las calles de La Pampa.

A su turno, Iturri destacó la importancia del torneo y agradeció al Gobierno provincial por el apoyo; en tanto que Ovín mostró su alegría por iniciar “una vez más un Torneo con tanto prestigio, que todos los jugadores quieren jugar y todos los clubes quieren ganar”, además de remarcar la importancia del “apoyo de la provincia para que el mejor participe del Torneo Federal Amateur”.

Por otra parte, Clemente remarcó “la importancia de ser conscientes de que hay que vivir la fiesta en paz”, pidiendo “que sea fútbol y nada más”; mientras que Malán recordó provinciales pasados y bregó para que el año próximo la Liga Sureña esté una vez más en el certamen.

A jugar

La hora de la verdad llegó cuando los ex futbolistas Miguel “Poli” Urreaga y Marcos “Pampa” Gelabert se encargaron de sacar las bolillas durante el sorteo, designando los equipos que acompañarían en las respectivas zonas a los cuatro cabezas de serie: All Boys de Santa Rosa (campeón de la Liga Cultural), Alvear FBC (campeón de la Pampeana); Unión Deportiva Campos de General Acha (subcampeón de la Cultural) y Sportivo Independiente de Pico (segundo de la Pampeana).

El sorteo determinó que, entre los cuatro grupos, integrados por dos equipos de la Cultural y dos de la Pampeana cada uno, se destaque la Zona B, a la que inmediatamente los presentes denominaron “de la muerte”, además de sobresalir el clásico santarroseño entre All Boys y Belgrano que se dará en la A.

La Zona A quedó integrada por All Boys de Santa Rosa, Juventud Regional de Miguel Cané, All Boys de Trenel y General Belgrano.

La Zona B la conforman Alvear FBC, Atlético Santa Rosa, Deportivo Mac Allister y Costa Brava, cuatro equipos que arrancan con altas aspiraciones.

La Zona C la componen Campos de Acha, Pico FBC, Ferro de Alvear y Unión de Miguel Riglos.

Mientras que la Zona D quedó compuesta por Independiente de Pico, Deportivo Winifreda, Racing de Castex y El Pampero de la Colonia Santa María.

En cada zona jugarán todos contra todos a dos ruedas y clasificarán a cuartos de final primero y segundo de cada grupo, definiéndose los cruces para esa instancia de la siguiente manera:

2º Zona D vs. 1º Zona A (P1);

2º Zona C vs. 1º Zona B (P2);

2º Zona B vs. 1º Zona C (P3);

2º Zona A vs. 1º Zona D (P4).

Mientras que en semifinales cruzarán los ganadores de P1 vs. P3 y P2 vs. P4, para que de allí salgan los dos finalistas.

Tanto en cuartos como en semifinales jugarán ida y vuelta, con ventaja de localía (no deportiva) para los mejor ubicados en sus zonas.

Para la final, en tanto, el orden de localía será sorteado.

El fixture

Primera fecha:

Zona A: All Boys (SR) vs. J. Regional y All Boys (T) vs. Belgrano.

Zona B: Alvear FBC vs. Santa Rosa y Mac Allister vs. Costa Brava.

Zona C: Campos (A) vs. Pico FBC y Ferro (A) vs. Unión (R).

Zona D: Independiente vs. Winifreda y El Pampero vs. Racing.

Segunda fecha:

Zona A: Belgrano vs. All Boys (SR) y J. Regional vs. All Boys (T).

Zona B: Costa Brava vs. Alvear FBC y Santa Rosa vs. Mac Allister.

Zona C: Unión (R) vs. Campos (A) y Pico FBC vs. Ferro (A).

Zona D: Racing vs. Independiente y Winifreda vs. El Pampero.

Tercera fecha:

Zona A: Belgrano vs. J. Regional y All Boys (T) vs. All Boys (SR).

Zona B: Costa vs. Santa Rosa y Mac Allister vs. Alvear FBC.

Zona C: Unión (R) vs. Pico FBC y Ferro (A) vs. Campos (A).

Zona D: Racing vs. Winifreda y El Pampero vs. Independiente.

Cuarta fecha:

Zona A: J. Regional vs. Belgrano y All Boys (SR) vs. All Boys (T).

Zona B: Santa Rosa vs. Costa Brava y Alvear FBC vs. Mac Allister.

Zona C: Pico FBC vs. Unión (R) y Campos (A) vs. Ferro (A).

Zona D: Winifreda vs. Racing e Independiente vs. El Pampero.

Quinta fecha:

Zona A: All Boys (SR) vs. Belgrano y All Boys (T) vs. J. Regional.

Zona B: Alvear FBC vs. Costa y Mac Allister vs. Santa Rosa.

Zona C: Campos (A) vs. Unión (R) y Ferro (A) vs. Pico FBC.

Zona D: Independiente vs. Racing y El Pampero vs. Winifreda.

Sexta fecha:

Zona A: J. Regional vs. All Boys (SR) y Belgrano vs. All Boys (T).

Zona B: Santa Rosa vs. Alvear FBC y Costa vs. Mac Allister.

Zona C: Pico FBC vs. Campos (A) y Unión (R) vs. Ferro (A).

Zona D: Winifreda vs. Independiente y Racing vs. El Pampero.

Copa de Campeones

Por otra parte, durante el acto el subsecretario encabezó la presentación oficial de la Copa de Campeones Provincia de La Pampa, un novedoso torneo que disputarán los campeones de cada liga en la previa del inicio del Torneo Provincial 2025.

Con Lautaro Guaraglia representando a All Boys (campeón de la Liga Cultural), Axel Bertaina por Alvear FBC (campeón de la Liga Pampeana) y Agustín Cuello por Deportivo Alpachiri (campeón de la Liga Regional Sureña), se confirmó el triangular con los siguientes partidos: Alvear FBC vs. D. Alpachiri (domingo 24 de agosto); D. Alpachiri vs. All Boys (miércoles 27) y All Boys vs. Alvear FBC (domingo 31).