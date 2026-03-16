Provincia suma balanzas móviles para controlar el tránsito pesado y cuidar las rutas

El transporte pesado evita circular por las rutas nacionales que están notoriamente deterioradas y sin mantenimiento y optan por la red vial provincial. Por ello, el Gobierno de La Pampa implementará operativos con balanzas móviles para controlar el peso de los camiones que circulan por rutas pampeanas.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección Provincial de Vialidad firmaron un convenio para implementar operativos conjuntos de control de cargas y dimensiones en rutas provinciales mediante el uso de balanzas móviles. La medida apunta a preservar la infraestructura vial frente al fuerte incremento del tránsito pesado registrado en la Provincia.

La firma del acuerdo se realizó este viernes en el despacho del gobernador Sergio Ziliotto y estuvo encabezada por el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, y el presidente del Directorio de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas.

A partir del convenio, se pondrán en funcionamiento balanzas móviles que permitirán controlar el peso de los camiones que circulan por las rutas provinciales. Una de ellas será operada por personal de Vialidad Provincial con acompañamiento policial, mientras que otra quedará a cargo de la Policía de La Pampa para realizar controles propios.

Los operativos se realizarán de lunes a lunes en distintos puntos del territorio provincial y también en puestos camineros estratégicos como Rolón, Victorica, Trebolares, Anchorena y Guatraché.

El ministro di Nápoli explicó que el objetivo central es controlar el peso por eje de los camiones, ya que el exceso de carga es uno de los principales factores que deterioran la estructura del pavimento.

“El exceso de peso por eje es lo que genera el daño a la estructura del pavimento. Por eso la idea es controlar no solamente el peso total del camión, sino también cómo se distribuye la carga”, señaló.

Desde el Gobierno provincial advirtieron además que en los últimos años se registró un marcado aumento del tránsito pesado en la red vial pampeana. Según explicó el ministro, muchos transportistas comenzaron a utilizar las rutas provinciales debido al deterioro de varios tramos de las rutas nacionales. “Se ha advertido el gran caudal de tránsito pesado que hay en la provincia y que comenzaron a usar las rutas que están en mejores condiciones, que son las provinciales”, señaló el funcionario.

Además del control de cargas, en los operativos se realizarán verificaciones integrales de seguridad vial. En ese marco, la Policía controlará documentación del vehículo, licencias de conducir, Verificación Técnica Vehicular (VTV) y realizará test de alcoholemia.

Camiones en rutas provinciales

Por su parte, Cadenas indicó que la decisión responde al aumento del tránsito pesado que circula por rutas provinciales.

“Se ha advertido un incremento muy importante del tránsito pesado. En la Ruta Provincial 1 pasamos de tener entre 300 y 400 camiones por día a registrar entre 800 y 1.200 camiones diarios que transportan arena”, detalló.

Gran parte de ese movimiento está vinculado al traslado de arena desde la cuenca del Paraná hacia la formación Vaca Muerta. Según explicaron, en muchos casos ese transporte utiliza rutas provinciales que no fueron diseñadas para soportar ese volumen de tránsito pesado.

Los controles también alcanzarán al tránsito de maquinaria agrícola y al transporte de rollos de pasto, actividades habituales en el territorio pampeano.

El convenio establece además que Vialidad Provincial capacitará al personal policial en la normativa vigente y en los procedimientos para labrar actas de infracción, mientras que el equipamiento de pesaje contará con homologación técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Las autoridades destacaron que la medida busca proteger la inversión pública destinada a la red vial provincial. “En definitiva, lo que estamos haciendo es cuidar la inversión que el Estado realiza en las rutas pampeanas”, concluyó Cadenas.