El Gobierno provincial firmó un convenio con la Universidad Provincial de Córdoba

El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa formalizó la firma de un convenio de cooperación con la Universidad Provincial de Córdoba, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre ambas instituciones.

La rúbrica fue encabezada por el ministro Diego Álvarez junto al vicerrector Daniel Artaza, y contó con la presencia del subsecretario de Juventud, Rodrigo Draeger. Asimismo, participaron por la Universidad Provincial de Córdoba el secretario de Coordinación y Asuntos Legales, Ab. Juan Valfré, y la decana de la Facultad de Arte y Diseño, Ianina Ipohorski.

En representación del Ministerio estuvieron presentes el director general de Casas de la Juventud de la Provincia de La Pampa, Dino Gorosito, y el coordinador Legal y Técnico, Ab. Fabricio Eduardo Santos. “Para nosotros es fundamental seguir acompañando a las y los jóvenes pampeanos que estudian en Córdoba. En momentos difíciles, el Estado tiene que estar presente, cerca, generando más herramientas y oportunidades para que puedan seguir formándose y proyectando su futuro”, expresó Álvarez.

El convenio establece un marco amplio de colaboración y cooperación institucional, que permitirá aunar esfuerzos y desarrollar programas y proyectos conjuntos de interés educativo, social y productivo, en beneficio de estudiantes, docentes y la comunidad en general. Además, se hizo efectivo el intercambio de información para fortalecer una llegada directa a las juventudes pampeanas por parte de ambas instituciones.