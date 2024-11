Se sorteó la final del Torneo Provincial de Fútbol 2024

La final del Torneo Provincial de fútbol 2024 “José Aragonés” comenzará el domingo 3 de noviembre en cancha de All Boys Trenel y se definirá el domingo 10 en el estadio de Alvear FBC, de acuerdo a lo que determinó el sorteo realizado en la sede de la Liga Pampeana de Fútbol con la presencia de las autoridades del Ente Provincial.

El sorteo estuvo encabezado por el subsecretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, Ceferino Almudevar, acompañado por el presidente la Liga Pampeana, Luis Ovín, el coordinador de Políticas Deportivas Zona Norte, Amado Retamozo, delegados de los finalistas y dos jugadores representantes de ambos equipos: el mediocampista de Alvear FBC Yael Ferreyra y el defensor de All Boys Bruno Vassallo. El sorteo determinó que la primera final se disputará este domingo 3 en el estadio “José Gago” de Trenel y que la revancha será el domingo 10 en el estadio de la “Avenida San Martín” de Intendente Alvear.



Tras el sorteo , Ceferino Almudévar expresó: “Es un gran orgullo llegar a una nueva final del Torneo Provincial de Fútbol. La alegría de que el evento se desarrolle sin inconvenientes es enorme. Este es el evento más importante de la provincia de La Pampa, y disfrutaremos de dos finales con equipos del interior como Alvear FC y All Boys de Trenel. Como subsecretaría de Deportes, hemos estado presentes en semifinales que fueron increíbles. Todo está preparado para disfrutar de unas finales a la altura que merece este torneo. Felicito a la Liga Pampeana de Fútbol y reconozco el trabajo de ambos clubes. Quiero destacar también a los árbitros: hemos tenido buena intervención, y a pesar de las opiniones en contrario, este año han demostrado estar a la altura”.

Luis Ovín, por su parte, comentó: “Es un orgullo para nosotros que nuestros dos clubes sean los finalistas del torneo más importante de la provincia. Felicitaciones a todos y les deseo lo mejor a ambas instituciones”.

La voz de los protagonistas

Yael Ferreyra, en tanto, dijo: “Es una final; no importa si jugamos de visitante o de local, serán dos partidos muy apretados. Este año, nos enfrentamos a All Boys y no pudimos ganarles en ninguno de los dos partidos previos. Esperemos que ahora no nos molesten”.

“Consideró que hemos crecido a lo largo del torneo. Formamos un equipo tres semanas antes de iniciar y hemos mejorado constantemente”, continuó Ferreyra, al tiempo que agregó: “Nos conocemos muy bien, hasta el punto de que hay dos hermanos que se enfrentarán, y los dos técnicos también se conocen mucho”.



Bruno Vassallo manifestó: “Estamos llenos de entusiasmo y ansiedad. Desde hace 3 o 4 días sabemos que seremos protagonistas de una nueva final, y todo el pueblo y la gente del club están muy motivados. Aún tenemos un partido el miércoles por el Regional antes de pensar en el domingo. Será un partido cerrado y durísimo; el que cometa menos errores tendrá la ventaja”.

“Ahora tenemos más experiencia en jugar finales. Algunos de nosotros no habíamos tenido esa oportunidad antes. Definiremos de visitante, lo que representa una revancha, y veremos si eso cambia algo. Pero ya estamos preparando el primer partido y cada uno de nosotros está mentalizándose. Será lindo ver el estadio José Gago lleno de gente, todos con ganas de sumar una estrella al club”.