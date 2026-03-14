La Posta Sanitaria de Mayer se transforma en un funcional y moderno Centro de Salud

El Gobierno de La Pampa sigue adelante con la obra del nuevo Centro de Salud nivel 2 que mejorará notablemente la prestación de servicios médicos en la localidad y la zona de influencia.

Autoridades provinciales visitaron la obra que, según el personal local, representa “un paso muy grande” respecto de la Posta Sanitaria actual. “El lugar es mucho más amplio, tiene mayor capacidad para poder desenvolverse mejor en el trabajo; va a estar con mayor equipamiento en todos los sentidos”, afirmó a la Agencia Provincial de Noticias, Jorge Raúl Leiva, médico del centro de salud «Luis Colosio» de Mauricio Mayer.

Para el profesional, la iniciativa del Gobierno provincial fortalece un tema clave: “la Salud Pública es uno de los pilares fundamentales” en La Pampa. Se puso énfasis en ofrecer infraestructura moderna y una mayor cobertura. El edificio, ya terminado en su estructura, fue calificado por el equipo sanitario como “funcional y moderno” durante los recorridos; aún resta completar el equipamiento médico y los procesos de habilitación.

Desde el ámbito local se destacó que la inversión no solo mejorará las instalaciones, sino que apunta a un funcionamiento ordenado y seguro: “Hay que hacerlo bien y para eso hace falta llevar su tiempo”, señaló Leiva respecto al cronograma de inauguración.

En tanto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, sostuvo: “el Estado provincial marca presencia en cada rincón de La Pampa, con obras públicas que mejoran la vida de la gente; no sólo en Salud, sino también en Educación, Seguridad y Producción. Bajo el impulso del gobernador Sergio Ziliotto llevamos adelante una profunda transformación de la infraestructura pública: más hospitales de mejor nivel y nuevos centros de salud, escuelas, espacios de seguridad y obras productivas».

«Entendemos que con estas acciones se garantizan los derechos básicos y promueve la justicia social, al tiempo que actúa como motor de desarrollo local: las inversiones generan fuentes de trabajo, dinamizan la economía de las comunidades y fortalecen redes de cuidado y formación», agregó el funcionario.

De acuerdo con Intronati, «las mejoras en salud, en particular, cambiaron el escenario: hoy la población recibe una atención sanitaria de mayor calidad sin tener que recorrer los largos kilómetros que debían afrontar hasta hace pocos años. Seguimos comprometidos a acompañar cada etapa de las obras para que la inversión se traduzca en resultados sostenibles y en mayor calidad de vida para todos los pampeanos.”

En tanto, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, indicó que “Mauricio Mayer cuenta desde hace muchos años con un Centro Asistencial que había quedado limitado en su capacidad frente a las necesidades actuales de la comunidad. Ante esta situación, el gobernador Sergio Ziliotto tomó la decisión política de impulsar la construcción de este nuevo establecimiento de salud, más amplio, moderno y confortable. El mismo dispondrá de más consultorios, salas de observación, un área específica para diagnóstico por imágenes y espacios diseñados para brindar mayor comodidad tanto al personal como a los pacientes. Se trata de una obra concebida para asegurar prestaciones de calidad durante las próximas décadas».

«Asimismo» suscribió, se incorporó un médico permanente -algo que la localidad no tenía desde hacía tiempo-y se reforzó el servicio de choferes para garantizar la cobertura de traslados. En los próximos meses se concretará la mudanza al nuevo edificio, el cual se destaca por su amplitud, luminosidad y modernidad. Este avance refleja la decisión estratégica del Gobernador de seguir invirtiendo en Salud Pública, especialmente en localidades donde el Estado es el único prestador, garantizando a la comunidad atención oportuna y de excelencia”

Impacto comunitario

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento y resaltar la inmensa importancia de esta nueva obra de infraestructura para Mauricio Mayer. Este Centro de Salud no solo es vital para nuestros vecinos y vecinas, sino que también se beneficiará de la zona rural y de los pueblos aledaños como Colonia Barón y Winifreda. Su tamaño y la gran infraestructura que posee significan una ayuda enorme para la comunidad: mejores prestaciones, más servicios y mayor cobertura sanitaria”, sostuvo el intendente Juan Krank.

“Para los mayerenses, la finalización de esta obra es un sueño cumplido. Agradecemos sinceramente a la Provincia y al Gobernador por hacer posible este proyecto tan significativo. Estoy convencido de que será fundamental para el crecimiento y el bienestar de nuestra localidad y la región”, finalizó el intendente.

La comunidad vive una mezcla de entusiasmo e impaciencia. “Los sentimientos son obviamente de felicidad y ansiedad para que se inaugure y que lo podamos tener lo más antes posible”, dijo la enfermera Laura Leiva, quien aseguró que la obra “va muy rápido en realidad, pero ya lo queremos ver en movimiento, las emociones son de mucha presión”. Apuntó el efecto social y económico que tendrá el nuevo Centro de Salud: “Va a dar fuentes de trabajo en el pueblo y la gente ya no va a tener que salir a viajar por ahí”.

Ampliación de servicios

La transformación de Posta Sanitaria a Centro de Salud nivel 2 implica un salto en la oferta: consultorio odontológico, esterilización, radiología, vacunatorio, farmacia, sector exclusivo para residuos patológicos, habitaciones de internación, enfermería con área separada de vacunación y un patio interno, entre otras áreas. “Es mucho, mucho más grande de lo que pensábamos”, afirmó Laura, y advirtió que la mayor complejidad exigirá incorporar más profesionales y personal de apoyo: “Somos muy poquitos, ahora que pasa a ser Centro de Salud nivel 2 va a ser otro nivel, sí se va a necesitar más personal”.

Desde el Gobierno provincial se trabaja en la dotación de equipamiento y en la planificación operativa para asegurar una apertura ordenada. El personal local y los vecinos piden rapidez, pero también destacan la disposición de las autoridades a completar los pasos necesarios para garantizar calidad y seguridad en la atención.

Con la obra avanzada y la expectativa comunitaria en alza, Mauricio Mayer se prepara para consolidar un centro asistencial con mayor capacidad resolutiva, generación de empleo y mejor acceso a servicios, resultado de una gestión que busca ampliar y modernizar la salud pública en la Provincia.