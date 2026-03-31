Carbunclo bacteridiano: refuerzan medidas preventivas y recuerdan la importancia de vacunar

La Mesa Provincial de Zoonosis informa que ante la confirmación por parte del SENASA de un caso de carbunclo bacteridiano registrado el día 28 de marzo en un establecimiento rural de Toay, se han reforzado las acciones de vigilancia sanitaria, a la vez que se recordó la importancia de la vacunación anual de los animales susceptibles.

El carbunclo bacteridiano es una enfermedad zoonótica grave que afecta principalmente a rumiantes domésticos como bovinos y ovinos, y puede transmitirse a las personas por contacto con animales enfermos o muertos. La sospecha de la enfermedad, tanto en animales como en humanos, es de notificación obligatoria. Es causada por la bacteria Bacillus anthracis, cuyas esporas pueden permanecer en el ambiente durante muchos años, lo que hace indispensable sostener medidas preventivas de forma continua. En los animales suele manifestarse como muerte súbita, con presencia de sangre sin coagular por los orificios naturales. En las personas, la enfermedad puede presentarse en diferentes formas clínicas según la vía de ingreso: cutánea (la más frecuente), digestiva o respiratoria, siendo algunas de ellas potencialmente graves. Se recordó que no existe vacuna para humanos, por lo cual la prevención en el ámbito productivo resulta fundamental. En este sentido, la vacunación anual de los animales constituye una herramienta estratégica, eficaz y de bajo costo para evitar la aparición de casos.

Recomiendaciones a productores y trabajadores rurales:

No manipular animales muertos con sospecha de la enfermedad.

No realizar necropsias.

No retirar cueros ni consumir productos de animales enfermos.

No alimentar a perros u otros animales con restos de animales sospechosos.

No quemar los cadáveres, ya que esto favorece la diseminación de esporas.

Realizar la disposición final de los cadáveres según las indicaciones del SENASA.

La detección temprana y la notificación inmediata de casos sospechosos permiten implementar oportunamente las acciones de control, protegiendo la salud animal, la salud pública y la producción agropecuaria.

Para cualquier aviso comunicarse con la oficina del Senasa más cercana (personalmente o por teléfono), Whatsapp: 1157005704; correo electrónico: notificaciones@senasa.gob.ar, a través del Formulario Avisá al Senasa disponible en nuestro sitio web.

Dirección de Ganadería: 2954-452634. Cel: 2954 825467. Mail: direccionganaderia@lapampa.gob.ar