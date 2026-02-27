Fútbol de los pueblos entra en acción: diagraman torneos de las Ligas Municipales

Las Ligas de Fútbol Municipal de La Pampa comenzaron a desandar su camino 2026 con la primera reunión organizativa en la Zona Norte, de cara a un calendario que comenzará oficialmente en abril y que se extenderá a lo largo de toda la temporada con la participación de equipos de 45 localidades de la Provincia.

El puntapié inicial se dio en Agustoni, con el intendente Federico Bogarín como anfitrión y la presencia del subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa, Ceferino Martínez Almudévar, junto a intendentes y jefes comunales de la región, y delegados de los diferentes equipos que animarán la competencia. Durante la reunión se dio un panorama general del programa de las Ligas de Fútbol Municipal, que incluye al Torneo Provincial de Fútbol Municipal (TPFM) de Primera División, al Provincial de Fútbol Senior y a la Liga Provincial de Fútbol Femenino Municipal, que en conjunto alcanzan a 45 localidades. En lo particular se avanzó con la diagramación de la Zona Norte del TPFM, a la que se sumarán dos nuevos equipos y que contará con más de 20 participantes, generando una gran expectativa porque se trata de un torneo que crece año a año en cantidad y calidad de competidores.

El de esta temporada será un torneo anual y los mejores se clasificarán a las finales provinciales para cruzarse con los clasificados de la Zona Oeste, recuperando así ese esperado encuentro interregional para definir al campeón del fútbol de los pueblos de La Pampa.

Con la intención de iniciar la competencia en la Zona Norte a mediados de abril, la próxima reunión se realizará el 12 de marzo en Falucho, donde quedarán definidas las zonas, el sistema de disputa y la fecha de comienzo. Al mismo tiempo comenzará a delinearse la Zona Oeste del Torneo Provincial de Fútbol Municipal, con una primera reunión en Casa de Piedra para avanzar en los aspectos organizativos de una región que fue pionera con la Liga del Oeste y que sigue creciendo gracias al compromiso constante de los municipios.

Fútbol Senior en la Zona Norte

Una de las novedades para esta temporada en el programa de las Ligas de Fútbol que lleva adelante la Subsecretaría de Deportes de La Pampa es la incorporación del Fútbol Senior a la Zona Norte.

En ese sentido, durante la reunión realizada en Agustoni se presentó oficialmente el programa, a cargo del coordinador Luis Padrones, y comenzó la inscripción de equipos de la región para el torneo, que en esta primera experiencia norteña estará reservado para la categoría Master (+36 años). Esta llegada del Senior al norte generó un particular interés, porque abre un espacio de competencia a jugadores que venían participando de la Liga Municipal desde hace varios años, y que a determinada edad se quedaban sin la posibilidad de jugar.

Al mismo tiempo ya se ha avanzado para una nueva edición del Fútbol Senior en la Zona Oeste y Sudoeste, en ese caso en las habituales categorías Master y Expertos. En los próximos días también comenzarán las reuniones para organizar la edición 2026 de la Liga Provincial de Fútbol Femenino Municipal, que cada temporada incluye a equipos de las diferentes regiones de La Pampa en una competencia anual.