Múltiples actividades en la Provincia por la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dio a conocer la agenda de actividades para conmemorar la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia en La Pampa.

El acto central se desarrollará el martes 24 de marzo a las 10:00, en el Parque Provincial de la Memoria y se trasladará posteriormente al monumento de la Laguna Don Tomás.

El lunes 23, en tanto, se estrenará “La Isla”, en el auditorio del MEDASUR, una obra de teatro desarrollada íntegramente por artistas de la Provincia que aborda los años oscuros del Terrorismo de Estado en La Pampa. En esta oportunidad, será para autoridades e invitados y se presentará próximamente para el público en general.

Lunes 23 de marzo

18 a 22 hs: Vigilia 2026 por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Actividad central de la UNLPam.

19 hs: Estreno de la obra de teatro “La Isla” en el Medasur. Organizada por el Gobierno de La Pampa para autoridades e invitados. Próximamente se anunciarán las funciones para el público en general.

23 al 25 de marzo: Se proyectarán imágenes alusivas en toda la superficie de fachada del edificio de la Secretaría de Cultura. Belgrano y Padre Buodo.

Martes 24 de marzo

10 hs: Acto oficial del Gobierno provincial en el Parque de la Memoria, luego traslado a la Laguna Don Tomás para hacer una ofrenda floral.

17 hs: Convocatoria en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Lectura de documentos. Marcha a la Seccional Primera de Santa Rosa. Música en el Parque Provincial de la Memoria.

17 hs: Inauguración de la plaza y mural de la Memoria en el Barrio Aquiles Regazzoli de Santa Rosa. Música en vivo.

Miércoles 25 de marzo

9:30 hs: Charla sobre el proceso de investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense. Concejo Deliberante de Santa Rosa.

16:30 a 19 hs: “A 50 años del golpe. Perspectiva histórica: pasado, presente y futuro de la Memoria como ejercicio común”, en el Parque Provincial de la Memoria de Santa Rosa. Mg. Liliana Ottaviano (Dispositivo de Acompañamiento a las Víctimas-Testigos del Terrorismo de Estado de La Pampa); Dr. Eduardo Aguirre (Dr. en Derecho Penal y en Ciencias Jurídicas y Sociales y ex docente de la FCEyJ UNLPam), y estudiantes de nivel secundario. La actividad también prevé una intervención poética en movimiento a cargo de Agustina Biscayart y Sol Riscossa.

21 hs: Concierto de la Banda Sinfónica en el MEDASUR, con temas de la época. Entrada libre y gratuita.

Jueves 26 de marzo

9:30 hs: Charla sobre los acontecimientos sociales dentro de la dictadura: Mundial de 1978. Concejo Deliberante de Santa Rosa.

14 hs: “Memorias en Democracia. El pasado reciente como desafío institucional”. Taller para aspirantes a agentes de Policía y cadetes del Instituto Superior Policial.

20 hs: Teatroxlaidentidad: “Mi nombre es María”, a cargo del grupo La Escalera Teatro (UNLPam), Auditorio de la Facultad de Agronomía en Santa Rosa.

Otras actividades durante el año

Ministerio de Educación: ciclo de cinco episodios audiovisuales titulado “Caleidoscopio de La(s) Memoria(s)”, como una invitación a abordar lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Recursero a disposición de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Un espacio con recursos didácticos disponibles que reúne material cuidadosamente seleccionado.

Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales: Derecho a la identidad: se desplegará en Registros Civiles un banner donde se ponga en valor el derecho a la identidad, colaborando activamente con la búsqueda de las personas que aún viven sin conocer su verdadera identidad.

Dirección General de Comunicación Social: Ciclo “Historias atravesadas por el silencio¨, una serie de microsegmentos audiovisuales destinados a la Televisión Pública Pampeana y las plataformas digitales de ambas áreas de Gobierno.