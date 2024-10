Provincial de Fútbol Municipal: puntapié inicial en La Reforma para la Liga del Oeste

Con la disputa de la primera jornada especial y el acto inaugural con autoridades provinciales y municipales de cada localidad participante, entre sábado y domingo se puso en marcha el Clausura de la Liga del Oeste correspondiente al Torneo Provincial de Fútbol Municipal, en lo que fue una verdadera fiesta del deporte en La Reforma.

Además del anfitrión, que fue campeón del primer torneo anual, en este segundo certamen también participan La Humada, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Chacharramendi (fusionado con Limay Mahuida), Puelén, Puelches, Cuchillo Có y Gobernador Duval.

El torneo, que es organizado en conjunto por los municipios y la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, se disputa en tres zonas de tres equipos cada una, en las que juegan tres fechas, una en cada localidad.

Además de las tres fechas de cada grupo, en la que cada local juega dos veces, también hay dos jornadas especiales con interzonales, que se juegan entre sábado y domingo en una sede. La primera de esas jornadas especiales fue la que se disputó este fin de semana en La Reforma, donde los equipos pernoctaron y jugaron dos encuentros cada uno al cabo de los dos días.

Lo que pasó

Resultados: La Reforma 1 (Mauro Gallego)–Gobernador Duval 1 (Jorge López Videla); Chacharramendi 1 (Jesús Gabiña)–Algarrobo del Águila (Orlando Amaya x 2 y Juan Barrozo); Cuchillo Có 0–Puelén 3 (Mario Rebolledo x 2 y Franco Ainó); La Humada 2 (César Fuente y Carlos Rojas)–Puelches 1 (Rafael Roldán); Santa Isabel 1 (Raúl Lucero)–Gobernador Duval 0; Algarrobo del Águila 0–Cuchillo Có 0; Puelches 1 (Gilberto Aguillón)–Chacharramendi 0; Puelén 1 (Mario Rebolledo)–Santa Isabel 1 (Silvio Cabral); La Reforma 0–La Humada 0.

Posiciones: Zona A: Puelches 3 puntos; Gobernador Duval y Cuchillo Có 1. Zona B: Puelén 4 unidades; La Reforma 2; Chacharramendi 0. Zona C: Algarrobo del Águila, Santa Isabel y La Humada 4 puntos.

La próxima jornada (primera en cada zona) se jugará el sábado 12 de octubre con este programa:

Zona A (en Gobernador Duval): 10:00, Gobernador Duval vs. Puelches; 14:00, Gobernador Duval vs. Cuchillo Có. Zona B (en La Reforma): 9:00, La Reforma vs. Chacharramendi; 12:30, La Reforma vs. Puelén. Zona C (en Algarrobo del Águila): 10:00, Algarrobo del Águila vs. Santa Isabel; 14:00, Algarrobo del Águila vs. La Humada.

Inauguración

Durante la jornada inaugural, el sábado pasado, se desarrolló el acto de apertura de la Liga del Oeste con la presencia de autoridades provinciales encabezadas por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, la directora de zona del área, Andrea Bautista, y el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar.

Junto a ellos estuvieron los intendentes de las localidades participantes, quienes compartieron la inauguración con todas las delegaciones y el cuerpo arbitral de la Asociación Civil Árbitros Provinciales (ACAP).

En sus discursos, Fernández, Almudévar, el presidente de la Liga del Oeste, el intendente de Puelches, Julio Gerez, más el intendente anfitrión, Elías Colado, coincidieron en resaltar la importancia del Estado presente para que esto pueda llevarse a cabo, para que la liga siga creciendo y para que el oeste provincial tenga su torneo consolidado, apuntando al beneficio integral que aporta el deporte y a los vínculos que generan estas competencias entre pueblos.