Agustina García pidió informes sobre el programa ‘UNLPam en Territorio’

La diputada provincial Agustina García (U.C.R.) presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe los criterios de selección de las sedes donde se dictarán las carreras ofrecidas por las diferentes Facultades en el marco del programa “UNLPam en Territorio”, el listado de las localidades que hayan presentado propuestas para ser parte del citado programa y el motivo por el cual se estableció la cantidad de cuatro lugares para su ejecución.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Educación, informe, respecto a la ejecución del programa “UNLPam en Territorio”, en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, lo siguiente:

1- Criterios de selección de las sedes donde se dictarán las carreras ofrecidaspor las diferentes Facultades en el marco del mencionado programa.

2- Listado de las localidades que hayan presentado propuestas para ser parte del programa “UNLPam en Territorio”.

3- Motivo por el cual se estableció la cantidad de cuatro sedes para laejecución del programa.

FUNDAMENTOS

Siguiendo el artículo 68 de la Constitución de nuestra Provincia, como Diputados podemos solicitar informes por escrito a los Ministros del Poder Ejecutivo. En tal sentido, nos parece importante conocer los criterios aplicados por el Gobierno de La Pampa dentro del programa “UNLPam en Territorio”.

Vemos con agrado la designación de cuatro sedes dentro del territorio de nuestra provincia, donde se da mayor acceso a la Educación Pública, Gratuita y de Excelencia, pero a su vez como se ha indicado a través de medios periodísticos, hay localidades que han sido excluidas del programa antes mencionado.

Creemos indispensable no dejar a ningún pampeano sin la posibilidad de acceder a la educación pública y es de vital importancia llevar a la UNLPam a todos los rincones de la provincia, la educación es la principal forma de ascenso social y tenemos que buscar todos los mecanismos para que ello suceda.

Es por ello, que creemos oportuno saber los motivos de las decisiones adoptadas, ya que impactan de manera negativa en cantidades significativas de estudiantes que no pueden obtener el acceso educativo que se debería garantizar de parte del Estado Provincial.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.