Extensa agenda de actividades para celebrar los 115° años de Arata

Con una gran peña el 4 de julio y una muestra de artesanos y emprendedores en el salón de usos múltiples municipal, la localidad norteña celebrará un nuevo aniversario. El 1 de julio, además, se reconocerá a figuras destacadas que marcaron el crecimiento de la ciudad.

La localidad de Arata celebrará el próximo sábado 4 de julio su 115° aniversario con una jornada cargada de propuestas culturales y recreativas para toda la comunidad. Los festejos incluirán desde horas de la tarde una muestra de artesanos y emprendedores en el salón de usos múltiples municipal, que abrirá sus puertas a partir de las 15:00, y culminarán con una gran peña popular desde las 23:30, y contará con la participación de importantes artistas locales y regionales. La entrada será gratuita. Pero los festejos comenzarán antes: el miércoles 1 de julio, a las 10:30, frente a las oficinas de la Municipalidad se llevará a cabo un acto de reconocimiento a personas destacadas que han contribuido al desarrollo de la ciudad, en una ceremonia que promete ser emotiva y cargada de historia.

Dos fechas para agendar, una misma celebración: el espíritu de Arata y su gente.

El anuncio se desarrolló esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste, la subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans; la viceintendente de la localidad, Sabrina Anhelcher; y la coordinadora del Deportes, Anabela Medina. En el encuentro con la prensa el secretario remarcó que “los aniversarios son una oportunidad para reencontrarse, para poder reunirse las familias, los vecinos, vecinas, incluso aquellas personas que por diferentes circunstancias han tenido que irse a otros lugares, pero que es el momento en el que ellos regresan a su lugar de origen y que siempre, en este caso Arata, lo llevan en la memoria y en el corazón”.

“También es una posibilidad para que ese día puedan recorrer lugares que son históricos y turísticos de la localidad como el almacén de Ramos Generales, como el paseo del ferrocarril, la capilla, el caldén del Centenario y diversos lugares que tiene la localidad, pero que también tiene la zona”, agregó.

Por su parte, Anhelcher explicó que los festejos tendrán dos fechas especiales: “el 1 de julio haremos un acto central, en el salón municipal. Un reconocimiento a aquellas personas que le dieron gran parte de su vida la localidad, que fue creciendo día a día. Varios reconocimientos también a personas que son distinguidas. Y después, se va a hacer una muestra fotográfica de toda la historia del pueblo en las instalaciones de la Escuela Nº 94. Por último, seguimos los festejos el día 4 de julio con la Gran Peña”.

“Quiero agradecer siempre el apoyo, hoy en día como está la situación, del Gobierno provincial, tanto como es Turismo, Cultura, Gobierno y Asuntos Municipales, si no fuera por ellos hoy nos costaría festejar un aniversario”, cerró.

Por último, Medina dio detalles de los artistas que estarán en la peña del 4 de julio. “A partir de las 20:30, se va a hacer la Peña Aniversario en donde están Rancho Peñero, que es el grupo local, después va a estar Renato Amén, Ariel Ponce, y el ballet Municipal Antu-Kiyen Muchik Pampa, también taller Danzas Urbanas, el ballet Cautivos por la Danza de La Maruja. Después cerramos con un baile popular en donde va a estar Mauro Rey, Natalia “La Cordobesa” y Bambito 100 x 100 bailable. Esto va a ser todo, entrada libre y gratuita”, concluyó.