El hormigón se impone al agua en Ingeniero Luiggi

Con intervenciones estratégicas orientadas al escurrimiento pluvial y la recuperación de la calzada, la localidad avanza en soluciones urbanas pensadas para mejorar la circulación, reducir el deterioro del pavimento y dar respuesta a problemas históricos vinculados al agua.

En las diagonales de Ingeniero Luiggi, donde la configuración urbana presenta esquinas con múltiples bocacalles y mayores exigencias para el drenaje, el asfalto era uno de los sectores más afectados por el tránsito y las precipitaciones. Frente a este escenario, el municipio ejecuta una serie de obras a través del programa ProPAyS que comienzan a transformar la transitabilidad y la infraestructura urbana. La intervención contempla la construcción de badenes de hormigón que cumplen una función central en el escurrimiento del agua superficial. Más que operar como reductores de velocidad, estas estructuras fueron diseñadas como soluciones hidráulicas que permiten conducir el agua y evitar el estancamiento, una de las principales causas del deterioro prematuro del pavimento. “Es el agua la que termina profundizando el daño y generando cada vez más deterioro sobre la calzada”, explicaron a la Agencia Provincial de Noticias desde el equipo técnico involucrado en la ejecución de los trabajos.

Infraestructura de calidad y trabajo local

Además del impacto técnico, la obra se destaca por su modalidad de ejecución y el aprovechamiento de recursos locales. Los trabajos fueron realizados por una cuadrilla municipal especializada bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas. Las nuevas estructuras fueron construidas con hormigón de entre 10 y 12 centímetros de espesor, buscando asegurar mayor resistencia y durabilidad frente al uso cotidiano y las condiciones climáticas. Desde el municipio remarcaron también el compromiso del personal afectado a la obra, que en distintas etapas extendió las jornadas para cumplir con los tiempos previstos de hormigonado. Para el abastecimiento del material se realizó un proceso licitatorio mediante el cual participaron proveedores de la región, permitiendo sostener el ritmo de ejecución.

Una mejora concreta para los vecinos

Uno de los puntos más representativos de esta intervención fue el sector ubicado en inmediaciones del Banco de La Pampa, donde históricamente se registraban roturas permanentes y reparaciones que no lograban sostenerse en el tiempo. Actualmente, el área presenta una superficie continua de hormigón que mejora el tránsito y reduce significativamente el riesgo de deterioro futuro. Aunque las tareas demandaron cortes parciales de circulación, la planificación por etapas permitió mantener la movilidad y garantizar condiciones seguras, con acompañamiento permanente del personal de tránsito. “Los vecinos valoran estas intervenciones porque se trata de sectores que estaban realmente muy deteriorados”, señalaron desde el ámbito municipal.

Una agenda de obras que continúa

Con avances ya concretados en sectores céntricos y puntos críticos de escurrimiento, el municipio proyecta nuevas etapas de intervención. Finalizada la ejecución actual y presentada la correspondiente rendición, se aguarda la asignación de nuevos fondos del programa ProPAyS para continuar con trabajos en arterias prioritarias, entre ellas calle Alvear. La intención es sostener una política de obras que combine planificación, durabilidad y mejora de la calidad de vida urbana, consolidando soluciones que permanezcan en el tiempo y acompañen el crecimiento de la localidad.