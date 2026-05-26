En 60 días ya se capacitaron 189 efectivos y continúan las propuestas en la Provincia

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Subsecretaría de Formación, la Jefatura de Policía y el Instituto Superior Policial (ISP), continúa avanzando con el Programa Anual de Formación Continua Policial 2026, una política orientada a fortalecer la profesionalización y actualización permanente del personal en todo el territorio pampeano.

Desde el inicio del Programa en abril y durante este mes de mayo se desarrollaron 11 propuestas formativas, en las que participaron 189 efectivos de distintas áreas operativas y especialidades de la fuerza.

Las capacitaciones se llevaron adelante en diferentes localidades y sedes policiales, con contenidos vinculados a intervención operativa, seguridad rural, manejo de armamento, conducción de móviles y formación específica para distintas funciones.

Entre las propuestas desarrolladas se encuentran talleres de FMK-3, tiro y manejo seguro de armas de fuego, uso policial de escopeta, mantenimiento y conducción de motocicletas policiales, técnicas de protección ante alteraciones del orden público, actualización en seguridad rural y capacitaciones sobre primer interventor en situaciones de crisis, realizadas tanto en Santa Rosa como en localidades del interior.

Actualmente se encuentran en curso cuatro propuestas del primer semestre, con 69 efectivos en etapa de formación: el Curso Verificador del Automotor, el Curso Formador de Formadores en Defensa Policial, el Curso de Rescate con Cuerdas Nivel II y el Curso de Actuación Policial en relación a niñas, niños y adolescentes. Estas instancias combinan modalidades presenciales y virtuales, lo que permite ampliar la participación de personal de distintas localidades e incorporar contenidos específicos vinculados a derechos humanos, abordaje territorial y actuación en situaciones complejas.

Para fines de mayo están previstas además nuevas propuestas, entre ellas el Taller de Conducción, Seguridad y Mantenimiento de Móviles Policiales y una Jornada de Actualización en Seguridad Rural destinada a personal de la Unidad Regional II, con 45 efectivos ya inscriptos.

El programa se planifica de manera articulada entre la Escuela de Especialidades del ISP, la Subsecretaría de Formación y las distintas áreas de Policía, a través de mesas de trabajo donde se identifican necesidades concretas y se diseñan propuestas acordes a los desafíos actuales de la seguridad pública.