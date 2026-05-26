Dos nuevos espacios se integran a la Red que preserva la memoria pampeana

Se presentaron nuevos espacios a la Red de Antiguos Almacenes de Ramos Generales. El Barato Argentino de Agustoni y La Esquina Auge de Anguil, se suman a esta iniciativa que convierte estos edificios históricos en museos, restaurantes o comercios en actividad, para preservar la identidad pampeana.

“El Barato Argentino” de Agustoni y “La Esquina Auge” de Anguil se incorporaron oficialmente a la Red de Antiguos Almacenes de Ramos Generales, una iniciativa que busca preservar la identidad pampeana mediante la puesta en valor de estos edificios históricos. Con nuevos usos que van desde museos hasta restaurantes y comercios en actividad, la propuesta avanza en la recuperación de espacios que fueron el corazón social y económico de los pueblos de La Pampa.

El anuncio se realizó esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste; el director Provincial de Artística, Jesús Gallego; el intendente de Agustoni, Federico Bogarín; la referente de Turismo del municipio de Anguil, Rosela Biaggetti, junto a los representantes de los Almacenes de Ramos Generales.

El Barato Argentino se inauguró en 1953, conserva su fachada original, mientras que el salón principal, de estilo moderno escandinavo, revitaliza y renueva sus más de 70 años de trayectoria. Actualmente continúa funcionando y ofreciendo productos para el campo y la ciudad.

Por el lado de La Esquina Auge, es un edificio de principios del siglo XX que albergó la histórica Tienda Auge. Conserva su estructura original y fue restaurado como patrimonio histórico y cultural en 2023.

Echeveste remarcó que “estos dos nuevos espacios que tienen historia, tienen memoria y construyen todos los días comunidad. Esta red rescata historia, pero también rescata formas de vida, formas de encuentro, de charlas, de concreción de negocios, de compras que realizaba la sociedad en aquel momento y que hoy volvemos a convocar a que disfruten de estos nuevos espacios”.

“Para el turismo es muy importante porque decimos que el turista no solo busca destinos consolidados y tradicionales, sino que busca experiencias originales y auténticas y qué mejor que recorrer estos almacenes. Para la Secretaría de Turismo estamos profundamente convencidos de que no se puede defender, no se puede promocionar, no se puede sentir orgullo por aquello que no se conoce, no se puede amar por aquello que resulta ajeno”, agregó.

En ese sentido, se refirió a que “desde el 9 de junio tenemos una iniciativa realmente novedosa, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, es poner a disposición de los pampeanos que sean fotógrafos, influencers, creadores de contenidos audiovisuales, para que recorran la red de los almacenes de Ramos Generales. De los nueve almacenes que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia de la Pampa, para que difundan y den a conocer estos nuevos espacios que tiene la Provincia”.