Toay fue sede del acto central por el 25 de Mayo

El Gobierno de La Pampa realizó este lunes en Toay el acto central por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones educativas, fuerzas armadas y de Seguridad, vecinos y vecinas de la localidad.

La jornada comenzó con la recepción de autoridades en el edificio municipal y continuó con el tradicional Tedeum en la iglesia local. Posteriormente, el acto central se desarrolló en la plaza principal de la ciudad, donde se llevó adelante el desfile cívico-militar.

Participaron el intendente anfitrión, Ariel Rojas; el vicepresidente de la Legislatura Provincial, Hernán Pérez Araujo; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz; el comandante de la Xma. Brigada Mecanizada, Julio Buoniconto; ministros y ministras del Ejecutivo Provincial, legisladores, autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Estuvieron presentes las banderas de ceremonia de la Escuela Nº 5, el Colegio Secundario Olga Orozco, el Programa de Inclusión “Vos Podés”, el Centro de Formación Profesional Nº 14, el Instituto Toay, la Escuela de Adultos Nº 14, las escuelas Nº 265, 62, 205, 29 de Cachirulo y 124 de Colonia Chapalcó, el Colegio Claro en el Monte y el Instituto Tecnológico de Educación Superior, además de cuerpos pertenecientes al Ejército Argentino y a la Policía de La Pampa.

En el inicio del acto, la banda Capitán Tocagni del Ejército Argentino ejecutó el Himno Nacional Argentino, acompañado por la interpretación en lengua de señas a cargo de Leonardo Ramos.

«Cuando el Estado se corre no hay patria»

En representación del Gobierno provincial, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, transmitió el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y destacó la masiva participación de la comunidad en el acto patrio realizado en Toay.

“Qué hermosa ceremonia con este sol de mayo, con el pueblo de Toay volcado a la calle y con una ciudad vestida de gala para esta fecha patria”, expresó al inicio de su discurso, y felicitó “a todo Toay, a Ariel y a todo el pueblo” por la organización de la jornada.

Curciarello sostuvo que el 25 de Mayo “no nos puede quedar solamente en la reivindicación de una gesta”, sino que debe invitar “a repensarnos, a reflexionar y a entender cada una de las cosas que nos suceden”. En ese marco, repasó la composición de la Primera Junta y señaló que la Revolución de Mayo “no fue una gesta para independizarse de una potencia extranjera y cambiar de manos”, sino “un verdadero acto de autodeterminación, en donde la Argentina decidía lo que sucedía en la Argentina”.

El ministro también planteó una mirada crítica sobre el contexto actual y afirmó: “No hay libertad si no hay educación, no hay libertad si los jubilados la pasan mal, no hay libertad si se le reprime al pueblo. Y mucho menos hay patria cuando desde afuera nos tienen que decir qué hacer”.

Además, cuestionó “el centralismo abismal en Buenos Aires” y sostuvo que “no se puede gobernar lo que no se conoce. Acá estamos los pampeanos y las pampeanas, en esta tierra de caldenes, de viento, de frío, de calor, pero de mucha dignidad, diciendo que hay que amar a la patria, que hay que volver al trabajo y a la producción”, remarcó.

Finalmente, reivindicó el rol del Estado y advirtió: “Cuando el Estado se corre no hay patria”. También cuestionó “las leyes de ajuste” y defendió la necesidad de proteger “el patrimonio nacional y los recursos públicos”.

«El país no se construye dejando afuera a su gente»

Durante su discurso, el intendente agradeció al gobernador Sergio Ziliotto por haber elegido a la ciudad para la celebración central y destacó el valor de la fecha patria como un momento de encuentro y unidad. “Porque la patria nació de un pueblo que entendió que sólo desde la unidad era posible abrir un nuevo camino y defender los intereses de su tierra y de su gente”, expresó el jefe comunal.

Rojas sostuvo además que “cada generación tiene su propio Mayo” y planteó que la independencia debe entenderse también “en términos económicos y sociales”. En ese sentido, afirmó que cuando “el ajuste recae sobre las provincias y sobre los trabajadores” o cuando “se pierde la capacidad de proteger el trabajo, la producción y los recursos propios, también se pone en juego el espíritu de Mayo”.

El intendente reivindicó un modelo de país basado “en la producción, el trabajo, la educación pública, la ciencia y la industria” y aseguró que “ningún país se construye dejando afuera a su gente”. También convocó a “defender la unidad nacional” y a recuperar “la esperanza”, al advertir sobre los riesgos de construir desde “el odio, la agresión permanente o el desprecio hacia quien piensa distinto”.

“La patria también se construye desde las provincias, que todos los días sostienen al país con trabajo, esfuerzo y solidaridad”, afirmó.

Al referirse a Toay, señaló que la ciudad “ha crecido muchísimo, pero no perdió lo más valioso: la cercanía entre sus vecinos, la solidaridad y el sentido de pertenencia”. Además, destacó que “las ciudades no se construyen solamente con obras, se construyen con personas comprometidas, con instituciones fuertes, con trabajadores, con emprendedores y con jóvenes que sueñan”.

Finalmente, convocó a “volver a encontrarnos, volver a mirarnos y volver a pensar en el otro”, y afirmó que el 25 de Mayo “tiene que ser un compromiso con el presente y con el futuro, con una Argentina más justa y con una provincia que siga defendiendo los derechos de su gente”.

El acto concluyó con el desfile de instituciones educativas, organizaciones intermedias y fuerzas de seguridad frente al palco oficial, en una jornada que reunió a la comunidad pampeana para conmemorar una de las fechas más significativas de la historia argentina.