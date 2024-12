Artistas y sabores regionales se preparan para la Fiesta Provincial Termas de Larroudé

Del 10 al 11 de enero de 2025, Larroudé vibrará al ritmo de la quinta edición de la tradicional fiesta del termalismo provincial, evento que reunirá a artistas locales y figuras nacionales. Con un variado patio gastronómico y una feria de emprendedores y artesanos, la Fiesta promete ser un homenaje a la cultura y la identidad regional.

La localidad se prepara para vivir un evento inolvidable con la celebración de la V Fiesta Provincial Termas Larroudé, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de enero de 2025. Este festival, que se ha consolidado como una de las principales citas culturales de la región, contará con la participación de reconocidos artistas nacionales, entre ellos Ángela Leiva y Los Herreras, así como una variedad de talentos locales que prometen hacer vibrar el escenario.

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de un atractivo patio gastronómico que ofrecerá delicias regionales, junto a una feria de emprendedores y artesanos, donde se exhibirán productos únicos y creativos. Este evento no solo busca resaltar la riqueza cultural de Larroudé, sino también fomentar la unión y el disfrute de la comunidad y sus visitantes de todo el país.

La actividad se presentó esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste; el intendente José Luis Gallotti; la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi y el director Provincial de Artística, Jesús Gallego.



Saúl Echeveste

El secretario de Turismo remarcó la importancia de la fiesta para el desarrollo turístico en la región. “Una fiesta que en lo particular no la conocía, pero que es importante, no sólo para la localidad sino para la región. Esta ubicada en un lugar estratégico, a la vera de la Ruta Nacional 188 en donde congregan, no solo pampeanos, sino también de Córdoba, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, y que permite a los pampeanos poder mostrar la historia y la idiosincrasia de Larroudé”.

“A Turismo y Cultura nos permite mostrar lo que somos para el resto del país. Felicito al intendente y a su equipo poder realizar este evento popular. Es un lugar que apuesta al turismo, con sus termas”, agregó.

Mientras que el intendente se refirió a que “se recuperó una fiesta que se había perdido. La volvimos a relucir, una fiesta tan importante para la Provincia. Tratamos de que esta fiesta perdure en el tiempo, tratamos de mejorar todos los años, también le damos la posibilidad a la gente local de que puedan desarrollar el patio gastronómico, a los emprendedores, artesanos. Tenemos un predio hermoso”, afirmó.

También agradeció al Gobierno provincial por el acompañamiento constante, “porque sin su ayuda, este tipo de eventos no podrían ser posibles”.

Por último, la referente de la organización del evento destacó que “el predio se encuentra en muy lindas condiciones”. “El evento se realizará en el Predio Termal, un complejo que cuenta con camping, spa termal y sector de parrillas. Contaremos con el escenario mayor.



Programación

Parque Termal de Bernardo Larroudé, viernes 10: Talleres Municipales de Danzas; Gustavo Díaz; Los Tinku; Los Umbies y Los Herrera. Sábado 11: Valentina Rodríguez, Kijanoss, Ángela Leiva y Hagan Lío.

Además, en ambas noches se podrá disfrutar del Patio Gastronómico a cargo de instituciones locales, Paseo de Artesanos y Emprendedores.