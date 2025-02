Asistentes a la colonia de vacaciones de Metileo visitaron lugares turísticos de la Provincia

El intendente de Metileo, Carlos Marchisio, tomó la decisión que todas y todos los asistentes a la colonia de vacaciones viajen en distintos grupos a lugares turísticos de la provincia de La Pampa.

En el marco de estas actividades visitaron el parque acuático de Winifreda, el parque de Eduardo Castex, la pileta y el predio de Colonia Barón y la planta de campamento que la provincia dispone en Pehuen Có.



Carlos Marchisio, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, destacó que “todo lo que hacemos en cuanto a actividades en la colonia de vacaciones en Metileo son políticas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Gobierno provincial, que el municipio no solo acompaña sino que trata de potenciarlas brindando todo lo que tenemos a nuestro alcance para que los niños, niñas y adolescentes se sientan contenidos”.

Consideró que “esta colonia ha sido un éxito histórico no solo por la cantidad de participantes sino también por la calidad de trabajo ya que invertimos en la contratación de profesores y estudiantes de Educación Física. No solo se hace contención sino que se les enseña a nadar. También tratamos de visitar todos los puntos turísticos que tiene la Provincia cercanos a Metileo como son el parque de Eduardo Castex, el parque acuático de Winifreda, hoy en el predio que tiene Colonia Barón, es una apuesta muy fuerte que hacemos desde la municipalidad de Metileo”.

Añadió que “otro de los puntos turísticos que visitamos es el complejo que la Provincia tiene en Pehuen Có, son muchos chicos y chicas y los vamos seleccionando para viajar”.



Apuntó que “en cuanto a obras e infraestructura la apuesta es muy grande, recibimos el acompañamiento del Gobierno provincial para refaccionar el salón de usos múltiples, seguimos con el revoque, las aberturas y a través de la Secretaría de Energía recibimos fondos para hacer el recambio de la instalación eléctrica que es muy precaria e insegura para las actividades que se desarrollan en el lugar. Para llevar adelante esta obra es necesario que no haya filtraciones en techos y paredes y tenemos pensado colocar el cielorraso también”.

Sostuvo que “todo es inversión lo que se hace, en la colonia de vacaciones de 2023 había un registro de 60 niños y niñas participando, el año pasado en la primera colonia que nos tocó organizar ya al frente del municipio pasamos a 120 participantes y hoy estamos en 160 inscriptos. Esto habla del trabajo, el compromiso, la responsabilidad y la seriedad de los profesores y líderes, el trabajo del Municipio que brinda seguridad, alimentación saludable a esa cantidad de chicos y eso da cuenta de que se está haciendo un trabajo importantísimo”.



Apuntó que “un Estado presente es muy importante y más en un pueblo como Metileo, acá no hay colonia privada y si la hubiera se hace imposible pagarla. Por eso el Municipio y el Gobierno provincial dicen presentes y lo estamos haciendo con mucha dedicación y pasión. El Pro Vida es un programa de igualdad donde todos y todas son bienvenidos sin ningún tipo de distinciones, es inclusión total en un pueblo de 600 habitantes que tiene 160 niños, niñas y adolescentes en la colonia, nos pone muy felices”.

Cristian Berón, director de Deportes y Responsable de la colonia en Metileo comentó que “con la colonia visitamos distintos lugares de la Provincia y pudimos viajar al balneario de Pehuen Có, viernes, sábado y domingo pasados estuvimos en el complejo Natalio Masseroni que tiene la provincia de La Pampa y en cuanto a los lugares cercanos estuvimos en Eduardo Castex, en el parque acuático de la localidad de Winifreda, hoy en la enorme pileta de Colonia Barón y nos queda ir a los Juegos Deportivos de Verano la semana que viene en Miguel Riglos, con seis chicos clasificados. Han sido unos días muy intensos de viajes y demás actividades”.

Indicó que “durante el mes la actividad fue muy importante en nuestro predio, organizamos bicicleteada y un triatlón, luego vinieron las pernoctadas con distintos grupos, actividades nocturnas para los más chiquitos y hoy el campamento en Colonia Barón.

En cuanto a participantes en la colonia en un principio rondábamos los 140 y cuando comenzamos con la colonia superamos los 150 participantes. También varía la asistencia de acuerdo al día o si algunos se van de vacaciones o algunos que no son de la localidad se volvieron a sus lugares”.

Puntualizó que “el balance hasta el momento es muy bueno y uno de los puntos que hemos mejorado muchísimo es en el programa Nutrir a partir de alguna obra que se realizó en la cocina, todo eso nos permitió preparar los alimentos saludables de otra manera dando un salto de calidad en las colaciones y el desayuno que ofrecemos”.