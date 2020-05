Comité de Crisis de Larroudé agregó un día para caminar y no extendió horario comercial

Cumpliendo con lo establecido oportunamente, de llevar a cabo una reunión semanal, a las 19 horas de este lunes se produjo un nuevo encuentro entre los integrantes del Comité de Crisis de Bernardo Larroudé, con el fin de evaluar la situación y analizar los resultados con respecto a medidas tomadas para la comunidad, permitidas por los decretos provinciales.

Se decidió agregar el martes para caminatas, a los días jueves, sábados, domingo y feriados. Este esparcimiento, entre las 8 y 18 horas, durante una hora, en un radio de 500 metros de donde viven y respetando las distancias.

En cuanto al comercio no se modificó el horario para atención al público, sigue siendo hasta las 18 horas, aunque se hizo hincapié en que los clientes no serán atendidos si no poseen el barbijo, respetando además la cantidad de personas en el lugar y manteniendo el distanciamiento obligatorio.

La reunión se llevó a cabo en el despacho del intendente municipal y además del jefe comunal José Luis Gallotti, se contó con la presencia de la jueza de paz, María Marengo, doctor Oscar Mas, comisario Enildo Gonzalez Idoeta, los concejales Nicolás Ughetti (viceintendente) y Leonardo Mosca, y los representantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios, Mario Oroná y César Monasterio.