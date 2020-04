Control de precios: «hemos asumido que los pampeanos no paguen de más»

El Gobierno provincial lleva inspeccionados alrededor de 200 negocios, controlando el cumplimiento de los precios establecidos desde Nación y así evitar abusos a la economía familiar de los pampeanos.

El pasado viernes se visitaron en simultáneo una veintena de localidades. El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, ratificó la defensa de la economía de las familias pampeanas.

“Hemos asumido el compromiso de que los pampeanos no paguen de más. En función de este objetivo decidimos profundizar los controles de precios en los comercios de nuestra Provincia, estamos atravesando una situación particular y queremos que se cumpla lo reglamentado en la materia, en todas las localidades por igual”, dijo el ministro.

Detalló que “si bien se venían realizando tareas de fiscalización, este viernes empezamos una serie de operativos de los cuales no hay precedentes en la Provincia. En un solo día pudimos inspeccionar comercios de 20 localidades pampeanas. Nuestros equipos fueron a los cuatro puntos cardinales del territorio provincial en esta primera jornada. Controlamos en localidades grandes y pequeñas, negocios de distinta envergadura”.

Acerca de los resultados obtenidos, manifestó que los inspectores se encontraron con diversas situaciones, “la mayoría respeta el listado de precios máximos, pero hay un porcentaje de comerciantes que no lo hacen. A esos comercios se los ha conminado a regularizar la situación y en no más de una semana se los volverá a visitar. Dije que no nos temblaría el pulso de llegar incluso a la clausura de esos locales y lo vamos a hacer si persisten en aprovecharse de la situación”.

Varios de los comerciantes justificaron esos precios aduciendo que eran los que recibían de los proveedores. “Nuestros agentes les explicaron que de ser así, esos proveedores deben ser denunciados, obviamente acompañando las facturas de los productos que supuestamente están fuera de sus precios reales. Igualmente, a partir de esta semana tenemos previsto extender los controles de precios también a mayoristas”.

“Estos son tiempos donde todos estamos haciendo un sacrificio enorme. No es un secreto que el coronavirus va a dejar secuelas importantes en la economía mundial, pero eso no significa que aceptemos que cualquier ajuste empiece por el bolsillo de los pampeanos”, expresó.

Bensusán reconoció “la enorme tarea de los trabajadores de las áreas que llevan adelante este trabajo, pertenecientes a los ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, de la Producción y de la Secretaría de Trabajo. Hace 10 días que la actividad que vienen realizando es intensa y durante el feriado del martes, agentes fiscalizadores se capacitaron para poder realizar con más amplitud los controles”.

Agradeció a los municipios “que prestan su colaboración para la realización de estos operativos, estamos codo a codo con los intendentes en esta tarea. En la misma línea también debemos reconocer la labor de la AFIP”.

Finalmente, ratificó que “tal como lo anunciara oportunamente el gobernador, Sergio Ziliotto, los controles van a seguir y se va a sancionar a quién corresponda. Aspiramos a no tener que llegar a ninguna medida extrema. Preferimos recurrir a la comprensión de los que intentan aprovecharse y que depongan esa actitud. Cada vez que hablamos de un Gobierno presente, nos estamos refiriendo a acciones como ésta. No vamos a medir esfuerzos en proteger los intereses de los pampeanos. Pretendemos que los comercios tengan una ganancia razonable, la que corresponde, pero no a costa del bolsillo de los vecinos”.