Convergen programas para potenciar obras públicas en Hilario Lagos

El intendente municipal de Coronel Hilario Lagos, Marcelo Achaval, detalló el desarrollo de varias obras que generan mano de obra y movimiento comercial en la localidad. Además, contó que ya se recibieron fondos del programa Argentina Hace y destacó el permanente acompañamiento del Gobierno provincial.

Achaval, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, informó que “cuando iniciamos la gestión en el 2019, el edificio municipal y el Juzgado de Paz no tenían veredas parejas como así también la sucursal del Banco de La Pampa que queda en la misma vereda, no tenía acceso con rampa. Es por eso estamos construyendo esas pequeñas pero importantes obras para beneficio de la comunidad”.

Manifestó que, “adquirimos una máquina para bacheo ya que siempre teníamos que contratar personal para ese trabajo. A partir de este año compramos la hormigonera, máquina para cortar el asfalto, roto martillo y pisón para hacer nosotros las tareas de bacheo”, enfatizó.

Asfalto del acceso e iluminación de cruce de rutas

Agradeció que “por primera vez los Gobiernos de La Pampa y nacional lograron un acuerdo para iluminar los accesos de rutas provinciales y nacionales. Antes era un gran escollo porque lo nacional iba por un lado y lo provincial por el otro”, recordó.

El acceso a la localidad, de más de 3 mil metros se hará con el apoyo del Gobierno provincial, “con quien firmamos un convenio para que Vialidad Provincial reasfalte ya que no se repara desde 1982. En cuanto al tiempo estimamos que será muy pronto porque ya se están haciendo trabajos similares en pueblos vecinos como Alta Italia. No hay una fecha de inicio, pero en la punta del acceso sobre la ruta ya se están acopiando materiales”, afirmó.

Reiteró que “con el apoyo del Gobierno provincial se pueden lograr obras grandes e importantes como es el reasfaltado de nuestro acceso que tiene más de 3 kilómetros. También lo estamos reforestando porque hace poco tiempo un fuerte viento tiró muchísimas plantas del pueblo y el acceso. Con el reasfaltado, señalización nueva, toda la plantación y el recambio del sistema de iluminarias a led nos va a quedar un ingreso a Hilario Lagos de primera”, se esperanzó.

Plan Mi Casa

Marcelo Achaval aseguró que el Plan Mi Casa “está funcionando muy bien, a nosotros nos dieron cuatro casas, comenzamos la construcción y estamos a punto de terminarlas”.

Resaltó que “son casas muy amplias y totalmente equipadas con cocina, alacena, mesada, bajo mesada, termotanque y calefactor, pisos completos, grifería y un amplio baño. Y estamos en trámites para poder construir 4 o 5 viviendas más de este plan”.

Espacio Multipropósito con el “Argentina Hace”

El intendente de Hilario Lagos puntualizó que “con este programa del Gobierno nacional vamos a construir un espacio multipropósito. Cuando iniciamos la gestión nos encontramos con un local perteneciente al municipio totalmente abandonado, ese local tenía problema de murciélagos y logramos sacarlos. Con el Plan Argentina Hace pretendemos volver a la vida a ese viejo edificio manteniendo la fachada y la estructura para que no se pierda la historia del pueblo. Presentamos un proyecto para hacer un espacio multipropósito donde no se podrán hacer deportes por lo reducido, pero sí exposiciones culturales, talleres, conferencias de organismos independientes, la reunión de intendentes que se hacía antes de la pandemia. Hilario Lagos no tenía un espacio de este tipo para actividades, aclaramos que este salón será utilizado con fines de interés público y no para reuniones partidarias o fiestas privadas”, informó.

Agua potable

Uno de los problemas de Hilario Lagos es el agua potable, por lo que Marcelo Achaval informó que “el proyecto para una planta de ósmosis inversa fue presentado a la Provincia el año pasado. Nos felicitaron porque esa presentación incluyó planos de electricidad, gas, circuito de cañerías, un expediente bastante grande para solucionar el problema del agua en la localidad”. Indicó que “desde hace un tiempo largo atrás, la Cooperativa de Realicó todos los días viernes reparte agua a granel. Nosotros y con voluntarios de la localidad en esta época colaboramos con las personas mayores, aislados y aquellos que no tienen movilidad, retirándoles los bidones para llenárselos. Este proyecto viene a salvar ese tipo de problemas, vamos a tener continuidad en el agua de lunes a viernes para poder retirar el día que el vecino quiera a un costo muy bajo. La Cooperativa de Realicó nos cobra $110 por mes para retirar toda el agua que se consume en ese período, si uno tiene en cuenta que un bidón de agua está alrededor de $ 200 o $ 220 es un precio muy bajo. Nosotros retiramos cada vez que viene el camión entre 40 y 50 bidones y pagamos a fin de mes solamente $ 110”.

Trabajo con las instituciones intermedias

El intendente destacó el trabajo con las instituciones intermedias y manifestó que “estamos trabajando con la escuela primaria y la secundaria con proyectos de reciclado, un plan de forestación y colaboramos con el mantenimiento de las escuelas.

Por otro lado, aportamos para que el club pueda nivelar el terreno del nuevo parque infantil, el mantenimiento de la cancha de fútbol y todo el predio deportivo que tiene muy buenas instalaciones de las cuales el municipio también hace uso con cancha grande, una de fútbol cinco y una pileta de natación que utilizamos en el Pro Vida de verano para la infancia y las personas mayores del Cumelén. Con la biblioteca trabajamos en forma conjunta en distintos eventos y con apoyo económico”.

Añadió que “cada vez que las instituciones de nuestro pueblo tienen alguna necesidad desde la Secretaría de Asuntos Municipales siempre nos responden afirmativamente. Tuvimos ayuda para las iglesias, el centro de jubilados, la biblioteca, para el club y las distintas cooperadoras escolares. Muy buen apoyo del Gobierno provincial que nosotros acompañamos apoyando a su vez a las instituciones intermedias que son parte de la vida cotidiana de Hilario Lagos”.

Parque infantil

Resaltó que aprovecharon los espacios que estaban vacíos, oscuros, sin ninguna utilidad. «Por eso lo reacondicionamos con juegos infantiles e hicimos un circuito de la salud alrededor de ese parque, con el objetivo de que la familia se reúna en el lugar a disfrutar cuando volvamos a la normalidad con todas las actividades. Construiremos mesas y todas las comodidades para que nuestros vecinos y vecinas puedan ir a pasar el día con su familia. En ese mismo espacio queremos tener un lugar para poder hacer peñas y distintos festivales al aire libre”.

Inversiones municipales

Dentro de las inversiones que realizó la Municipalidad, a través de un concurso de precios, compró un carro hidráulico recolector de residuos que tiene su costo, “pero con el apoyo de nuestro gobernador, Sergio Ziliotto pudimos concretarlo. Cada vez que uno necesita solucionar algún problema de los vecinos siempre el Gobierno está presente preocupados y ocupados en resolver esos problemas cuanto antes, no solamente de Hilario Lagos sino de cada pueblo de La Pampa”.

Responsabilidad ante la pandemia

Achaval no dejó pasar la oportunidad para “destacar y agradecer la responsabilidad que tuvieron toda la comunidad de Hilario Lagos durante esta pandemia que nos cambió la vida a todos, nos tocó gobernar en una época difícil que no la esperábamos. Así y todo, con una pandemia fuerte se lograron cosas con el apoyo del Gobierno provincial y nacional además de la responsabilidad de cada habitante de nuestro pueblo en la atención a personas mayores y a vecinos que lo necesitaban. En general tuvieron muy buena respuesta, si se hace una recorrida por el pueblo se puede observar a muy poca gente sin el barbijo, a los negocios todo el mundo entra con el barbijo. Las personas mayores casi no salen y ahora con las vacunas que están llegando se nos está dando una cierta libertad o seguridad para ir volviendo de a poco a la normalidad. Agradezco el acompañamiento de mi pueblo con esta situación”, concluyó.