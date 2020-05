“Cuando veamos que se complica iremos para atrás con las decisiones”

Anoche, en el salón cultural La Vieja Usina, autoridades locales brindaron una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas dispuestas por el Comité de Crisis de nuestra localidad, permitidas tras el anuncio del gobernador Ziliotto incorporando las poblaciones de hasta 10 mil habitantes para que cada una de ellas decida si flexibiliza la actividad del comercio o las caminatas saludables, en el marco de la cuarentena focalizada.

En Intendente Alvear modificaron horarios para atención de profesionales y sumaron días para esparcimiento. Al referirse a este último ítem, el intendente municipal Juan Cruz Barton sostuvo “hubo denuncias telefónicas de gente corriendo por las afueras del pueblo, por los accesos, hemos coincidido en el Comité que no lleva riesgo alguno pero estaríamos infligiendo a la ley”. -dijo- “Cuando nosotros veamos que esto se complica, que no haya un cumplimiento de la ley, si o si iremos para atrás con estas decisiones que tomamos”, subrayó.

“Hemos consultado si se podía hacer algún deporte, salir al correr, andar en bicicleta y la respuesta fue que no. Sumamos dos días de caminatas, pero deportes no”, explicó el jefe comunal.

Barton, estuvo acompañado en la mesa principal por el director de Hospital Reumann Enz, doctor Gustavo Martínez Nievas y por el jefe de la Departamental local, comisario Cristian Navarro, secundados por concejales de ambos bloques y funcionarios municipales, que integran el Comité de Crisis de nuestra localidad.

Cambios de horarios

Cambios de horarios para atención en estudios jurídicos, contables y gestorías, de lunes a sábados de 8 a 13 horas, así determinó el Comité de Crisis local para que trabajen en horarios paralelos a los bancos, por estar directamente relacionados. El horario anterior era de 13 a 18 horas.

En cuanto a las salidas de esparcimiento, sumaron martes y jueves de 14 a 18 horas, sigue siendo 500 metros a la redonda, por el lapso de una hora. Se suma a los sábados, domingos y feriados.

El doctor Martínez, cuando hizo uso de la palabra destacó que “en estos 55 días de cuarentena no hemos tenido ni un caso sospechoso, esto apunta que las cosas se están haciendo como pensábamos, objetivos cumplidos. Estamos en una localidad de cerca de 10 mil habitantes con un tráfico cercano en rutas importantes, con camioneros, viajantes, proveedores. Con respecto al Covid-19 la situación en Intendente Alvear es con casos cero”, dijo el director del nosocomio local.

A continuación el comisario Navarro, por su parte, expresó que “nosotros venimos haciendo todos los controles que ya hacíamos desde el principio, además a partir de antes de ayer hacemos operativos en los dos accesos principales, junto a personal de la municipalidad, controlando a las personas que ingresan al pueblo, les entregamos barbijos a todas aquellas que no lo tengan”.

Resaltó que en las últimas semanas ya no se encuentran en la vía pública “personas fuera de horario y sin justificativos, pero si hemos actuado en reuniones familiares, que se juntan para festejar un cumpleaños o comer un asado, en esos casos se han librados las actuaciones correspondientes”, indicó el jefe policial.