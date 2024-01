Dengue: situación epidemiológica

En la provincia de La Pampa, desde comienzo de 2024 hasta el 11 de enero, se han confirmados siete (7) casos, todos ellos importados (presentan antecedentes de viaje a otras provincias).

Los casos pertenecen a las localidades de Santa Rosa (1), General Pico (1), Ingeniero Luiggi (2), Catriló (2), Lonquimay (1).

De acuerdo a la dinámica situación que atraviesa el pais por esta enfermedad, a partir de la semana proxima, se publicará por este medio, una actualización semanal con el estado de situación provincial.

Medidas de prevención

Se solicita a la comunidad extremar medidas de prevención

Para evitar que el ciclo de vida del mosquito se complete se recomienda:

-Desechar objetos que estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.).

-Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, tachos, cacharros y macetas, entre otros.).

-Limpiar bebederos y renovar periódicamente el agua para las mascotas

-Limpiar canaletas que acumulan hojas y tierra así el agua circula y no se acumula.

-Cortar el césped o los pastizales, así se evita parte del ciclo y refugio de los mosquitos

-Tapar tanques, barriles ó cisternas que acumulen agua, incluso se puede usar tela mosquitera

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas.

-Vaciar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

-Usar repelente en la piel expuesta, renovándolo según lo indique el producto. En los niños debe ser aplicado por un adulto y no debe usarse en menores de 2 meses.

-Ponerse ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo.

-Elegir lugares con presencia de mosquiteros. Colocar tules en cunas y cochecitos

-Utilizar tabletas repelentes en las habitaciones.

-Si presenta síntomas como fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, sarpullido en la piel se debe consultar precozmente en el centro de salud sin automedicarse.