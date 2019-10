Dos de Liga Pampeana y dos de la Cultural semifinalistas

Dos equipos de Liga Pampeana, Sportivo Independiente de General Pico y Racing de Castex, y dos de la Cultural, All Boys de Santa Rosa y Deportivo Winifreda, son los semifinalistas del Torneo Provincial de Fútbol que lleva el nombre de ‘Clubes con Historia’

Síntesis de la jornada

All Boys de Santa Rosa 2 – Atlético Macachín 0

Goles: (pt) 30′ Jeremías Lucero (AB) y 49′ Walter Cuevas

Arbitro: Martín Lobo.

Cancha: All Boys de Trenel

Ida: empataron 1 a 1

Global: All Boys 3 a 1

SEMIFINALISTA: All Boys de Santa Rosa

Sp. Independiente 3 – Independiente de Doblas 1

Goles: (pt) 18′ Federico Bertino -penal- (SI), 44′ Federico Bertino (SI). (st) 8′ Federico Bertino -penal- (SI) y 40′ Ezequiel Bonomo (ID)

Arbitro: Paolo Macchi.

Cancha: Sportivo Independiente

Ida: Sportivo Independiente 2 a 0

Global: Sportivo Independiente 5 a 1

SEMIFINALISTA: Sportivo Independiente

Deportivo Winifreda 3 – Cultura Integral de Barón 1

Goles: (pt) 43′ Gabriel Perez. (st) 1′ Gastón Bornes (DW), 9′ Luciano Andrada (DW) y 32′ Agustín Pieraliggi (DW)

Arbitro: Emilio Rigal.

Cancha: Deportivo Winifreda

Ida: empataron 0 a 0

Global: Deportivo Winifreda 3 a 1

SEMIFINALISTA: Deportivo Winifreda

Racing de Castex 4 – Ferro de Pico 1

Goles: (pt) 30′ Juan Leguizamón (R). (st) 10′ Juan Leguizamón -penal- (R), 17′ Nicolás Camerlinckx -penal-(FP), 27′ Eloy Rodríguez (R) y 32′ Brian Montero (R)

Expulsados: Esteban Camerlinckx y Nicolás Camerlinckx (FP)

Arbitro: Marcelo Aredondo.

Cancha: Racing de Castex

Ida: Racing 1 a 0

Global: Racing 5 a 1

SEMIFINALISTA: Racing de Castex

SEMIFINALES

(Encuentros de ida)

Sportivo Independiente – All Boys de Santa Rosa –

Deportivo Winifreda – Racing de Castex

(Foto: RadioDon Eduardo Castex)