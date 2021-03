El gobernador Sergio Ziliotto abrió el período legislativo 2021

El mandatario pampeano dejó inaugurado el año parlamentario, durante una sesión Legislativa encabezada por el Presidente del cuerpo, Mariano Fernández. En el recinto se encontraban presentes diputados y diputadas provinciales de los distintos bloques legislativos y un número reducido de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, e invitados especiales.



En su discurso, el gobernador, ratificó el rol del Estado como medio para corregir inequidades, destacó la necesidad de seguir dialogando y generando consensos, al tiempo que reivindicó a la política como la herramienta para resolver los problemas y necesidades de pampeanas y pampeanos.

Asimismo, detalló las acciones desarrolladas durante 2020 para contener la pandemia y mantener las actividades económicas y el desarrollo productivo, al tiempo que delineó cuáles serán los principales ejes de gestión para 2021.

A continuación el discurso completo del gobernador Sergio Ziliotto:

Señor Vicegobernador, señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, Señor Fiscal de Investigaciones Administrativas, legisladores nacionales, autoridades provinciales y nacionales, señoras y señores diputados, pueblo de mi provincia.



Por mandato constitucional vengo a informar el estado de la administración provincial ante este ámbito representativo de la voluntad popular.



El mundo identificará el 2020 como el año en que se rompió la normalidad y en el que se trastocaron las prioridades.



Todas las agendas públicas debieron modificarse para enfrentar lo desconocido.



La irrupción del COVID-19 puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado para afrontar las consecuencias sanitarias y económicas de este virus letal.



En La Pampa, la vigencia de un Estado Presente nos permitió ejecutar acciones eficaces y eficientes para cuidar a las y los pampeanos.



Invertimos fuertemente en el sistema público de salud.



Ampliamos y optimizamos infraestructura, incorporamos equipamiento de última tecnología, reforzamos la compra de insumos y sumamos recurso humano.



Un pormenorizado informe del Tribunal de Cuentas indica que, durante el año 2020, la atención de la pandemia originó una inversión en el área salud de 1.277.544.961 pesos.



La adaptación del Centro de Medicina Nuclear en un ámbito para asistir a pacientes con diagnóstico de Covid-19 con diferentes complejidades, el aumento de las camas de terapia intensiva de los hospitales Lucio Molas y Gobernador Centeno, la ejecución de dispositivos hospitalarios modulares en Santa Rosa y General Pico para incrementar la capacidad de internación, la adquisición de equipamiento para destinar a estos nuevos dispositivos, la contratación de hoteles y alojamientos para aislamiento de personas y seguimiento y control de pacientes, y la compra de insumos para llevar adelante más de 50 mil testeos, son algunos ejemplos de dicha inversión.



Este esfuerzo tuvo el invalorable acompañamiento del personal sanitario, un recurso estratégico que debimos incrementar.



Estudiantes de enfermería, enfermeros, kinesiólogos y médicos fueron incorporados con el objeto de cubrir los distintos dispositivos creados para la pandemia, pero también para cuidar a quienes, por tener factores de riesgo, tuvieron que permanecer en sus casas.

Ello llevó a destinar 430 millones de pesos para la contratación temporaria de 950 personas.



Desde el Gobierno Provincial, y seguramente de toda la comunidad, vamos a tener eterna gratitud con quienes desde la trinchera cuidaron la salud de todas y de todos los pampeanos.



Que accedieran prioritariamente a la vacuna fue darles una gran herramienta esperanzadora que les dará seguridad y respaldo para lo que aún falta.

Porque la pandemia no terminó. Es nuestra obligación acompañarlos en esta batalla y brindarles nuestra mayor responsabilidad individual.



Independientemente de la pandemia, una vez más sobresalió el objetivo de mantener inalterable la capacidad de respuesta y jerarquía del sistema público de salud pampeano.



Se profundizó la atención primaria.

Cada pueblo con más de 500 habitantes cuenta con su médico.

Todas y todos tienen garantizado el acceso gratuito a los medicamentos.



En el área de Salud Mental se concluyó y se puso en marca el Centro Educativo Terapéutico San Roque, Hospital de Día Comunitario con Opción Residencial, que se encuentra ubicado en la localidad de Arata y permite disminuir las derivaciones fuera de la Provincia.



Está en pleno desarrollo el cronograma de puesta en marcha del Hospital de Complejidad Creciente en la ciudad de Santa Rosa, para lo cual hemos presentado ante autoridades nacionales los requerimientos para su equipamiento.



Durante el corriente año licitaremos la construcción de un nuevo hospital de nivel 4. Ello nos permitirá, en La Adela, realizar partos y cirugías, como muestra de una política de incorporación de mayor complejidad en todo el territorio pampeano.



En 2021 y con financiamiento nacional, el hospital de Victorica contará con tomógrafo de última generación.

De esta manera, las cinco zonas sanitarias estarán integradas a la red de tomografía provincial por telemedicina, al sumarse Victorica a los servicios de diagnósticos por imágenes que ya disponemos en 25 de Mayo, General Acha, Realicó y General Pico



Así como asumimos prioritario cuidar la salud, nos ocupamos de llegar rápidamente a los sectores sociales más vulnerables y delineamos un esquema de auxilio a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a los clubes.



Implementamos medidas de asistencia económica, prórroga de vencimientos de impuestos provinciales y de créditos Ley 2870.



El acompañamiento del Gobierno de la Provincia a nuestras cooperativas, permitió que el precio de la energía en La Pampa se mantuviera inalterable durante 16 meses.



En tal sentido realizamos un aporte provincial de 350 millones de pesos para amortiguar los efectos de la combinación del incremento de sus costos y el congelamiento de las tarifas.

Ello se complementó con el diferimiento de vencimientos a usuarios residenciales, comerciales e industriales, haciéndonos cargo de su costo financiero.



Las medidas de ayuda directa a personas, principalmente alimentarias, fueron llevadas adelante en coordinación con las administraciones municipales, en el marco de una descentralización de responsabilidades con transferencia de recursos, por un monto de 206 millones de pesos.



En la certeza que las Municipalidades y Comisiones de Fomento no fueron ajenas a la crisis, transferimos 486 millones de pesos como anticipo de coparticipación, a reintegrar en 24 meses desde enero pasado y sin interés.



El Banco de La Pampa tuvo un rol trascendental en el sostenimiento y desarrollo de la economía provincial.



Fue así que financió 6.600 millones de pesos para pagar salarios o en promociones para sostener el consumo en tiempos de pandemia.



Achicar el costo de dicho financiamiento, en su mayoría a tasa 0, determinó que el Banco de La Pampa aportase de sus recursos la suma de 1.865 millones de pesos.



La contundencia de estos números muestra, una vez más, el rol que cumple el Banco, un Banco al servicio de sus dueños, las y los pampeanos.



Como lo pueden ver, dimos respuesta a las urgencias sanitarias y a las necesidades económicas buscando el equilibrio entre ambas demandas.



Pero no lo hemos hecho solos. Cometería un grave error si no reconociera el acompañamiento que hemos tenido de la enorme mayoría de la ciudadanía pampeana, de las y los Intendentes, de este Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas.



Hemos convocado un Comité de Emergencia Sanitario, integrado por los Poderes del Estado. Entre todas y todos entendimos la complejidad del escenario a partir del diálogo honesto y de actitudes responsables.



Aunque en varias ocasiones hemos discrepado en las formas o en las herramientas, coincidimos en identificar el objetivo final.



Es necesario destacar también el apoyo incondicional del Gobierno Nacional que dio al federalismo categoría de política de Estado.



Encontramos en nuestro presidente Alberto Fernández, y en todo su gabinete, respuestas concretas e inmediatas para cuidar la salud de pampeanas y pampeanos, como así también para sostener sus actividades económicas y sus fuentes de trabajo.



Esa es una acabada muestra que La Pampa volvió a ser considerada en el contexto nacional.



Es por ello que estamos identificados y comprometidos con la tarea de poner a la Argentina de pie.



Sabemos que es posible. Aún a pesar de esa tormenta perfecta que unió un comienzo de gestión con un país en default y una pandemia extremadamente agresiva e imprevisible que detonó la economía mundial.



En La Pampa no fuimos ajenos a las consecuencias de esa tormenta perfecta.



La caída de la economía y su correlato en la recaudación, comenzó a hacer mella en las arcas provinciales. Los efectos de la pandemia, impactaron negativamente en los recursos y generaron nuevos gastos e inversiones.



A mitad del año pasado, la baja de los ingresos tuvo su mayor expresión, y mientras otras provincias debían recurrir al endeudamiento, en La Pampa para seguir dando respuestas aún en la crisis, apelamos a las reservas.



Así, el Gobierno Provincial pudo sostener el nivel y la calidad de los servicios que brinda, gracias a una administración ordenada y a la decisión política de generar fondos anticíclicos que se generan por los ahorros.

Ello muestra la fortaleza financiera que, heredé de la gestión de Carlos Verna.



Sin dudas que uno de los objetivos a mediano plazo será recuperar el superávit y las reservas, aun habiendo proyectado un importante déficit para el ejercicio en curso.



Las señales de reactivación en el contexto nacional como lo muestra, en los últimos meses, el crecimiento de la coparticipación federal de impuestos por encima del índice inflacionario, nos hacen aún más optimistas.



Sabemos que un complemento estratégico será la expansión económica.



Por eso seguiremos financiando medidas destinadas a acelerar el proceso de recuperación económica y del desarrollo provincial.



Hemos activado el Plan de Promoción de la Inversión Productiva que contiene herramientas que generan certidumbre y reglas de juego claras y duraderas para quienes asumen el riesgo de invertir.



Así, todos los sectores económicos tendrán acceso a financiamiento a largo plazo, subsidio de tasas, garantías del Estado, reducción de impuestos y subsidios para generar empleo.



Sabemos que los empresarios pampeanos valoran el apoyo oficial y apuestan a la producción aún en escenarios difíciles.



Una pequeña muestra es que, en apenas dos meses, son 69 las pymes que accedieron al subsidio por empleo y reciben 15 mil pesos por mes, durante un año con actualización trimestral, por cada nuevo empleo.



Con esta herramienta ya son 130 pampeanas y pampeanos los que se han incorporaron al trabajo registrado.



Durante el presente mes pondremos en marcha la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, un ámbito que coordinará y potenciará las respuestas del Estado para atraer inversiones y sumar mercados para nuestra producción, como primer objetivo.



Su desafío mayor será lograr una sinergia capaz de optimizar políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenido, a partir de la participación, el diálogo y la búsqueda de consensos entre lo público y lo privado.

En tal sentido, pido a esta legislatura la designación de quienes la representarán en esta agencia.



Así como identificábamos la expansión económica como determinante para la reactivación, asumimos que la recuperación del empleo y de los ingresos de los asalariados incrementa el consumo y potencia la reactivación.



En el transcurso de la pandemia, fuimos la única Provincia que mantuvo sus paritarias abiertas. En ese contexto, la situación de las finanzas provinciales hizo que sólo se acordaran los incrementos salariales que se podían pagar.



El incremento del 31 % de los haberes más bajos de la Administración Pública, aunque no colmó las expectativas y necesidades de los trabajadores, representó un enorme esfuerzo financiero en un escenario de incertidumbre y déficit fiscal.



Aun así y cómo ya lo explicaramos, no podemos soslayar la existencia de un escenario de incipiente reactivación económica, que seguramente redundará en un incremento de los recursos.



Ante ello, para el corriente año proyectamos un crecimiento real en los salarios públicos, por encima de los efectos de la inflación, al margen de los efectos que pudieran implicar los acuerdos individuales.



Otra herramienta clave para la dinamización de la economía y la generación inmediata de empleo, es la obra pública.



Por ello la ejecución prevista en el presupuesto provincial para 2021 supera los 10 mil 500 millones de pesos, a partir de un fuerte acompañamiento del Gobierno Nacional.



Comprende la continuidad de las obras que están actualmente en ejecución, el inicio de las que están en este momento en proceso de adjudicación y aquellas próximas a licitarse.



Todas ellas, con un criterio federal. En cada localidad pampeana hay una obra en ejecución, licitada, en proceso de licitación o proyectada.



El detalle de todas estas contrataciones, de obras nuevas o de conservación, mantenimiento, remodelación o ampliación de infraestructura o de edificios públicos, ya son conocidos.



Por ello, sólo voy a hacer hincapié en la más importante, la más estratégica: la conclusión del Nuevo Edificio Hospital de Complejidad Creciente en la ciudad de Santa Rosa, que se convertirá en un centro de referencia regional en materia sanitaria.



Más allá del costo de su construcción, invertiremos más de 2 mil millones de pesos en equipamiento médico e informático, con un considerable aporte del Gobierno Nacional.



Otro aspecto que merece destacarse son los más de 3 mil 500 millones de pesos destinados a mejorar las rutas provinciales. Ello incrementará la seguridad vial y también optimizará nuestra infraestructura al servicio de la actividad económica.



A ello deben sumarse la reactivación, con recursos federales, de obras en las rutas nacionales 35, 188, 151, y próximamente 152, luego de un prologando tiempo de inacción, producto de decisiones del gobierno nacional anterior.



La construcción de viviendas es la obra pública por excelencia, no sólo por su impacto en la economía y el empleo, sino principalmente porque su concreción genera dignidad ante el acceso al techo propio.



Durante 2020 pusimos en marcha la ejecución de 1.000 viviendas, exclusivamente con recursos provinciales por 3 mil 200 millones de pesos. Todas las localidades tendrán acceso a esta operatoria.



Hace un año, en este mismo recinto, confiábamos en que el Gobierno Nacional reactive la política federal de construcción de viviendas. Un año después, tenemos la certeza que se ejecutarán 894 unidades habitacionales con recursos nacionales por un monto superior a los 3 mil millones de pesos.



Durante el 2020 realizamos la inscripción y reinscripción vía on line de las familias postulantes a recibir viviendas.



Este relevamiento nos permite conocer que son casi 20 mil las familias pampeanas que demandan una vivienda. Por eso, el Plan Mi Casa será de ejecución permanente y con recursos provinciales, mientras que demandaremos de los recursos nacionales el mismo comportamiento.



Tampoco hemos archivado nuestro objetivo de utilizar herramientas financieras para ofrecer préstamos hipotecarios para la compra de terrenos y la Construcción, Ampliación, Refacción y Terminación de Viviendas.



Esta Legislatura transformo en ley, la promesa de crear el Fideicomiso de Administración. Con esta herramienta, junto al Banco de La Pampa podremos dar respuestas a más pampeanas y pampeanos.



Como lo expresara la titular de la ANSES en su visita del mes pasado, ratificando un compromiso del Presidente Alberto Fernández, estamos próximos a acordar el pago de la histórica deuda con nuestra provincia, recursos que mayoritariamente se destinarán a que las familias pampeanas pueden cumplir el sueño de la casa propia.



Independientemente de ello, resulta imperioso un mayor esfuerzo, solidaridad y responsabilidad social de quienes ya accedieron a una vivienda construida con recursos públicos.



Como ha quedado expresado, concebimos ideológicamente al Estado como eje ordenador de la economía provincial, partícipe en la distribución de la renta y factor determinante de inclusión social.



Seguiremos interviniendo en la economía provincial y ejecutando acciones cuando el mercado no regule o no de respuestas y cuando sea el Estado quien debe asumir riesgos en etapas experimentales para potenciar una nueva actividad productiva.



Así como valoramos la presencia estratégica del Banco de La Pampa, hemos puesto a PAMPETROL como nave insignia de la soberanía energética y enfrentaremos con EMPATEL el desafío de achicar la brecha digital y lograr la inclusión tecnológica de todas y de todos los pampeanos, vivan donde vivan.



Durante el presente año, comenzaremos la construcción de una bodega elaboradora de vinos en Casa de Piedra. La actualidad del sector vitivinícola nos indica que en esta vendimia se producirá uva para obtener 380 mil botellas, y que sólo el 12 % de esa producción se elabora en La Pampa.



Los altos costos de traslado a su lugar de elaboración en otras provincias, achican la rentabilidad y la competitividad de quienes han invertido



Como provincia tendremos mayores posibilidades de nuevas inversiones, lograremos mayor fortaleza como productores de vinos, generaremos más puestos de trabajo y potenciaremos las actividades turísticas, logísticas, comerciales y de servicios vinculados a la vitivinicultura.



A partir de esta decisión, en una primera etapa, dispondremos una inversión pública aproximada de 1 millón 215 mil dólares para contar con una Bodega con capacidad para elaborar 600 mil litros de vino.



Este espacio permitirá elaborar los vinos de los inversores de la zona, pero también las 20 variedades de uvas que está ensayando el Ente Provincial del Río Colorado.



Con su concreción consolidaremos el polo productivo a orillas de nuestro Río Colorado.



Prometimos trabajar para transformar nuestra provincia en productora de energía. Hoy contamos con una herramienta estratégica al servicio inversiones productivas y de la generación de energía.



Esta legislatura, otorgó a nuestro Plan Estratégico de Energía carácter de política de estado para los próximos 20 años.



Luego de la sanción de la Ley comenzamos a elaborar lineamientos y pautas para su reglamentación, integrando las mesas de trabajo con las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público Eléctrico y con representantes del Gremio Luz y Fuerza que nuclea a las y los trabajadores del sector.



Paralelamente, en el marco de la conversión de Pampetrol en una empresa de energía, se produjo su modificación estatutaria.



Hemos propuesto a la Federación Pampeana de Cooperativas sumarse a este desafío, como socia de la empresa, consolidando la alianza estratégica que siempre hemos tenido con el sector; encontrándose pendiente de aceptación la propuesta realizada.



Por otra parte, en miras a cumplir el objetivo de generar energía eléctrica en la provincia Pampetrol SAPEM ya ha iniciado su actividad en el estudio de los recursos energéticos pampeanos y en el desarrollo de proyectos de generación.



Así, en el marco de la articulación con el movimiento cooperativo, se avanza en proyectos con las Cooperativas de 25 de Mayo, General Acha y Macachín para generar energía a partir de fuentes renovables.



Adicionalmente, y con la participación de los municipios, se está poniendo en marcha el proyecto de generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos y biomasa.



Este proyecto enlaza los objetivos planteados en el Plan Estratégico de Energía y en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que financia el Banco Interamericano de Desarrollo.



Esta planta generadora cuenta con el financiamiento de 360 millones de pesos aportados por el Gobierno Nacional y aportará 1,2 megavatios al Sistema Eléctrico Provincial.

Abarca 45 localidades de nuestra provincia, agrupadas en las microrregiones 1, 2, 6 y 7, que comprenden 260.000 habitantes, lo que representa un 78% de la población pampeana actual.



Esta innovadora iniciativa se enmarca en un sistema de economía circular en el que se revaloriza la fracción de rechazo del residuo a través de la generación de energía eléctrica transformando un problema en una oportunidad: “un residuo, un recurso”.



Asimismo, durante los últimos meses del año 2020 se ha avanzado en el estudio para la instalación de una planta de generación térmica en lo que será la ampliación del Parque Industrial de la ciudad de General Pico.



A todo ello se suman los estudios de consultoría financiados por el Consejo Federal de Inversiones que ha dispuesto 55 millones de pesos para concretar proyectos.

Entre ellos se buscan generar energía fotovoltaica en Caleufú, Algarrobo del Águila, Victorica, Realicó, y General Pico, energía hidráulica y térmica en La Adela, generación eólica en General Pico, generación hidráulica en 25 de Mayo, generación por biomasa en Victorica, Telén y Carro Quemado, y una fábrica de dispositivos de agua caliente sanitaria para proveer a viviendas.



La pandemia puso al sistema educativo frente a desafíos impensados, en tiempos donde la planificación solo podía considerarse en el muy corto plazo.



Tomamos la decisión de trabajar acorde a la realidad de cada comunidad educativa, acompañando con normativas específicas y materiales didácticos, videos tutoriales en el espacio virtual “Estudiar Cuidándonos” y a través de programas radiales y televisivos, con el objetivo central de acompañar, guiar y encabezar el proceso de trabajo con las y los estudiantes desde sus casas.



La plataforma “Voz por Vos” fue el andamiaje de los procesos de gestión del ministerio y de los establecimientos educativos, incluyendo el desarrollo de aulas virtuales para estudiantes.



Mientras tanto, no detuvimos la inversión en infraestructura educativa. A lo largo del año se realizaron 201 concursos de precios para llevar adelante reparación por más de 43.000.000 millones de pesos en edificios escolares de toda la provincia.



A partir del 14 de septiembre de 2020 iniciamos el regreso gradual y progresivo a las aulas, donde más de 22.000 niños, niñas y jóvenes asistieron presencialmente a las escuelas pampeanas, lo que representa el 23% de las y los estudiantes del sistema educativo provincial.



Ello fue posible porque la situación sanitaria lo permitió, pero principalmente por el fuerte compromiso de toda la comunidad educativa.



Se construyó un diálogo permanente con los gremios que integran la paritaria docente de la Provincia adquiriendo un lugar destacado la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo que consensuó los protocolos de cuidado para el regreso gradual y progresivo a las aulas.



Así como valoramos al personal de salud; todas y todos debemos agradecer y reconocer el compromiso y dedicación de coordinadores/as, equipos directivos, docentes y equipos de apoyo a la inclusión, quienes sostuvieron los vínculos con estudiantes y familias, promoviendo un trabajo colaborativo.



Repitiendo esa rica experiencia, a partir de la próxima semana todos vuelven a clases presenciales, pero no todos juntos.

Lo haremos cumpliendo con los protocolos que garantizan una presencialidad cuidada.



En ese marco, cada escuela o colegio está comunicando a las familias el modo y la frecuencia en que sus estudiantes regresaran a al presencialidad, teniendo en cuenta que en algunas instituciones será necesaria la alternancia para garantizar el distanciamiento social necesario.



Ante este escenario profundizaremos el trabajo en territorio, con educadores comunitarios y equipos de apoyo a la inclusión para que todas y todos accedan a la escuela.



Así, daremos forma a nuestro compromiso de seguir profundizando políticas educativas que garanticen calidad, equidad e inclusión.



Por otra parte, durante 2021 retomaremos el camino trazado desde el comienzo de la gestión.



Mantenemos la firme convicción de que el desarrollo integral y planificado de la formación docente, inicial y continua, tiene un sentido político estratégico para la mejora general de la educación pampeana.



Profundizar el dictado de postítulos y especializaciones de los Institutos Superiores de Formación Docente e Institutos superiores técnicos pertenecientes al Ministerio de Educación, fortalecer la Red pampeana de formación docente continua y sumar convenios con otras instituciones como la Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de las Artes, son objetivos vigentes.



Como política de estado ratificamos el objetivo y la necesidad de repensar la Educación Secundaria y poner en marcha su Plan de Desarrollo Integral.



Tan estratégico será continuar nuestra apuesta a la educación técnica, con la clara concepción de generar “complejos integrales de educación y formación técnico profesional” intensificando la planificación conjunta entre los Centros de Formación Profesional, las Escuelas Secundarias Técnicas y los Terciarios Técnicos.



Sumaremos articulación con la Universidad Nacional de La Pampa.



Seguiremos aportando recursos para acompañar la formación en hidrocarburos y en lengua y literatura como también repetiremos la experiencia de acompañar a nuestra universidad en su crecimiento territorial a través del programa la “UNLPam en territorio”.



En la certeza que el Estado debe ser el vehículo para que más jóvenes accedan a la universidad, en un marco de inclusión e igualdad de oportunidades, proyectamos junto con nuestra universidad, mayor oferta educativa.



Así avanzamos en generar alternativas para la formación de técnicos y profesionales en alimentos, en energía, en seguridad ciudadana y en salud.



Con relación a esto último, quiero anunciarles que el Gobierno Nacional, ante una gestión que hemos realizado junto al Señor Rector, ha decidido financiar en forma permanente la carrera de enfermería.

Ante ello y en el menos tiempo posible, comenzará nuevamente su dictado.



Esta magnífica noticia nos lleva a profundizar acciones y avanzar en otras carreras vinculadas a la medicina, tal como lo hemos prometido.



Nos propusimos lograr la inclusión tecnológica de todas y todos.



Un último informe del ENACOM ubica a La Pampa con una penetración de internet fijo del 79,26% cada 100 hogares, sólo superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la provincia de San Luis, aunque en este último caso por un pequeño margen.



Ser la tercera provincia con mayor cobertura de internet, no puede conformarnos. Nos desafía a seguir mejorando el servicio.



En un marco de gestión y financiamiento conjunto con el Gobierno Nacional, a través de ENACOM, en este ejercicio invertiremos 500 millones de pesos en obras de expansión de redes troncales y urbanas de fibra óptica, para dar mayores y mejores respuestas en 23 localidades pampeanas.



Todas ellas son localidades pequeñas que accederán al servicio en condiciones de calidad superiores a las actuales, y las velocidades de conexión serán las mismas que se ofrecen en las grandes ciudades de La Pampa y el país.



Esta red no implicará que desde las empresas del Estado se preste el servicio de última milla. Dicha tarea es y seguirá siendo realizada por Cooperativas y Pymes pampeanas.



Asimismo, esta fuerte inversión nos permitirá multiplicar por 5 la capacidad de transporte de toda nuestra red de Fibra Óptica, pasando de un promedio actual de 40 gigas a 200 gigas. Estaremos garantizando respuestas a la demanda de los próximos 7 u 8 años.



Estamos muy próximos a culminar el objetivo comprometido de interconectar la localidad de Puelches a la red provincial mediante una obra de infraestructura de torres y equipos de radiofrecuencia que demandó una inversión provincial cercana a los 30 millones de pesos.



La obra parte desde el Carancho, con una intervención muy importante en el Parque Nacional Lihuel Calel, que permitirá proveer los servicios de comunicación e Internet a su administración y a su actividad turística.



Ya se encuentra operativa la interconexión de nuestra red provincial de fibra óptica con San Luis en el marco del Tratado del Caldén y avanzamos en una estrategia común de servicios de telecomunicaciones.



Proyectamos un programa de Redes de fibras ópticas para Instituciones Públicas en 30 localidades para lo cual hemos avanzado en la gestión de una inversión necesaria de 240 millones de pesos ante el ENACOM.



Para fortalecer el acceso a internet, los dispositivos y el conocimiento necesario para usarlos, pondremos en marcha el programa de Inclusión Digital Integral y avanzaremos en la creación de Puntos Wifi de acceso gratuito en plazas y espacios públicos, principalmente en localidades del interior.



Sabemos la demanda de conectividad por parte del campo para acceder a las nuevas tecnologías.



Ampliaremos las zonas rurales con acceso a internet. Ya hemos desplegado la infraestructura de telecomunicaciones en las zonas de El Durazno, Jagüel del Monte, San Roque y Carro Quemado ampliando así el área de cobertura que utilizan las cooperativas y pymes prestadoras del servicio de última milla.



Para el 2021 es nuestro propósito seguir invirtiendo para llegar con internet rural a 20 nuevos sitios, cada uno de ellos con cobertura de 25 kilómetros a la redonda.



La incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación significa un enorme aporte a la productividad, la competitividad y la sustentabilidad de los procesos productivos de toda la economía.



Prosiguiendo con los objetivos de la gestión anterior estamos a punto de finalizar la primera etapa del Polo Científico Tecnológico, habiendo logrado el financiamiento del gobierno nacional para sus etapas finales.



Seguros del espacio estratégico que debe ocupar es que crearemos la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación con sede en la ciudad de General Pico.

Será un espacio único de articulación socio productiva entre actores públicos y privados.



Su estructura no significará mayor burocracia ya que absorberá las dependencias de la administración pública vinculadas con la materia.



Nos comprometimos a realizar un cambio de paradigma en la forma de administrar y gestionar, mediante la utilización de las herramientas de la Tecnologías de la Información y el Conocimiento, y bajo los principios de la transparencia y la innovación.



Por ello esta Legislatura, a instancias del Poder Ejecutivo, sancionó la Ley de Simplificación e Innovación de la Administración Pública Provincial.



Complementariamente pusimos en marcha el Plan Estratégico de Modernización e Innovación de la Administración Pública Provincial que permitirá instrumentar el expediente electrónico y la firma digital, garantizando la agilidad y digitalización de los procedimientos y logrando una progresiva despapelización.



Estamos en pleno proceso para estandarizar y unificar los portales de internet de la Administración Pública, permitiendo de esta forma la accesibilidad al ciudadano de la información sistematizada disponible y facilitando su búsqueda en entornos amigables.



A ello se suma la creación del Programa de Atención Ciudadana Digital, a través de herramientas rápidas y eficaces, como correo electrónico, redes sociales, consultas desde sitios web, entre otras.



Comenzaremos con el desarrollo del Portal Único de Trámite en Línea, que será un sitio que centralice todos los trámites on-line con su correspondiente trazabilidad para su seguimiento.



Aun así, esta suma de acciones a desarrollar no puede obviar lo ya realizado.



La Pampa se encuentra entre las primeras provincias de la Argentina donde el Certificado Digital de Nacimiento se aplica en la totalidad del territorio.



Esta herramienta permitirá que los recién nacidos sean inscriptos en las localidades donde tienen registrado el domicilio sus padres. Adicionalmente, cada Municipio y Comisión de Fomento verán actualizadas en forma inmediata la cantidad de habitantes que tienen, una herramienta de sumo valor para optimizar sus políticas públicas.



Los Puestos Digitales de Toma de Trámites son sistemas de última tecnología que permiten confeccionar DNI y pasaportes digitales.



Ya 62 localidades cuentan con puestos de este tipo. Las 17 restantes también accederán a ellos. Es un compromiso que haremos realidad durante el presente mandato.



Ello permitirá que se puedan realizar los trámites en cada localidad, en un marco de permanente descentralización del Estado y de accesibilidad a unos de los derechos más importantes: el de la identidad.



Tal como mencione en este recinto en el 2020, se suscribió un convenio de colaboración con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el CIPPEC, que nos permitirá diseñar instrumentos de gestión que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública por parte de la sociedad pampeana.



En línea con esa búsqueda permanente, enviaremos a esta legislatura un proyecto de ley para modificar la normativa que rige la presentación de las Declaraciones Juradas del patrimonio de los funcionarios públicos.



En tal sentido, hemos emprendido junto a la Fiscalía de Investigaciones Administrativa la elaboración de un texto que, como principal objetivo, establezca criterios de valuación similares para activos y pasivos, que permitan un seguimiento más preciso de la evolución de cada patrimonio.



La defensa de la Democracia requirió y requiere, del compromiso de todas y todos, pero esencialmente, de un ejercicio vívido de la MEMORIA y de la búsqueda constante de la VERDAD y la JUSTICIA para aventar cualquier reminiscencia del pasado.



Con éste claro propósito pondremos nuevamente todos los recursos humanos y económicos del Estado a disposición de la Justicia para el óptimo desarrollo del Tercer Juicio por la comisión de delitos de Lesa Humanidad perpetrados en la llamada Sub-Zona 14.



Ello dará efectivo cumplimiento a un postergado anhelo de las víctimas y familiares del Terrorismo de Estado y de los organismos, movimientos y militantes por los Derechos Humanos en general.



Pondremos en marcha el Parque de la Memoria mediante la construcción del monumento “Los Pilares”, obra que se erigirá en el terreno lindante al edificio de la Comisaría Seccional Primera de Santa Rosa.



Sin dudas que su visualización identificará el Ex Centro Clandestino de Detención y Tortura más emblemático de la Provincia de La Pampa, constituyendo un espacio para la confluencia, la recordación y la educación histórica de la sociedad pampeana.



En cuanto a las políticas en materia de seguridad hemos avanzado hacia un proceso de capacitación constante y permanente en todos los estamentos de la fuerza.



Quiero sumar al reconocimiento que hicimos al personal de salud y a docentes en cuanto a su participación en las tareas desarrolladas durante la pandemia, a todas y todos los que integran la policía de La Pampa.



Planificamos y desarrollamos prácticas de profesionalización, habilitando espacios de intercambio entre las Unidades Regionales y el Instituto policial para mejorar su articulación; implementando aulas virtuales para acompañar a tutores y cursantes en articulación con la Fundación Banco de La Pampa y elaborando documentos de trabajo sobre esta etapa de la formación.



Nuestra policía ha dado respuestas efectivas y eficientes ante problemáticas emergentes como delitos económicos, lavado de activos o ciber crimen.



Sumamos recursos tecnológicos para la seguridad ciudadana, ampliando los sistemas de video vigilancia.



Entendemos a la seguridad como una cuestión central, signada por el respeto a los derechos humanos y que garantice óptimas condiciones de trabajo que permitan al personal policial sentirse respaldados en la difícil tarea de asegurar la vida de los y las pampeanas.



De manera amplia, democrática y participativa estamos arribando a la redacción final de lo que será el Proyecto de una Ley de Seguridad Ciudadana, el cuál ingresará próximamente a esta Cámara para que ustedes la puedan estudiar, debatir y aportar, para que sea la Ley de la policía en democracia.



Convocamos a distintos sectores de la sociedad, entre ellos Organismos de Derechos Humanos para que aporten propuestas de modificación de leyes policiales y de la seguridad pública.



Se llevaron a cabo jornadas virtuales de trabajo y se convocaron a 5 conversatorios; estas reuniones aportaron a la futura ley perspectiva de género, seguridad pensada por los trabajadores, seguridad y municipios, y formación para la seguridad ciudadana. De los mismos fueron parte instituciones estatales, académicas, gremiales, policiales, organismos nacionales, provinciales y municipales, y especialistas en materia de seguridad.



Más de 100 jóvenes en tres foros discutieron, aportaron y fueron escuchados.



También fue convocada la Federación Pampeana representante de la diversidad, el Poder Judicial y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.



En todo el proceso de construcción de la Ley el equipo del Ministerio de Seguridad desarrolló un minucioso estudio de legislación comparada, jurisprudencia, entrevistas con especialistas, marco del que surgen los lineamientos generales que trazan el documento final.



Nuestro Objetivo es presentar un Proyecto de Ley que sea el resultado de una construcción colectiva.



Hace unos días, en un encuentro de Gobernadoras y Gobernadores ratificamos nuestra pertenencia a la Patagonia argentina, en el marco de los objetivos de su Tratado Fundacional, sellado en 1996 aquí en nuestra provincia.



Más allá del esfuerzo individual que hagamos como provincia para consolidar el desarrollo económico y social, resulta imperioso concretar alianzas estratégicas regionales que lo faciliten.



Sin dudas que Patagonia Argentina es una marca registrada en el mundo. Debemos aprovechar ese valor estratégico para posicionar nuestra provincia en el contexto nacional e internacional.



Y como región integrarnos al desarrollo nacional.



Hemos afrontado el desafío de sostener y promover el turismo en un escenario claramente adverso.



Escuchamos atentamente a todos los actores, y pudimos tender puentes para sostener el trabajo y la estructura del sector con diversas medidas económicas, fiscales y crediticias.



Transformamos en oportunidades las dificultades planteadas por la pandemia. Así rediseñamos nuestro plan de gestión en base a microestrategias que fuimos reformulando junto a la red de referentes municipales y privados de turismo en toda la provincia.



La comunicación virtual y el trabajo en red nos posibilitaron trabajar en nuevos productos turísticos y avanzar en la paquetización de la oferta para ingresar en los mercados turísticos nacional e internacional en condiciones de competitividad.



El gobierno nacional atendió nuestras necesidades. Este año, a través del Plan 50 Destinos se invertirán 55 millones de pesos en ampliar la capacidad de alojamientos en la Reserva Parque Luro y remodelar su salón de usos múltiples.



Así vamos a poner en valor un espacio donde se desarrolla este icónico producto turístico que La Pampa ofrece: el avistaje de ciervos en brama.



Mientras tanto seguiremos avanzando en la conformación de rutas turísticas como la del vino, del petróleo, de la gastronomía, de la sal y de las artesanías.



La Pampa es un destino turístico confiable, así lo ratificó el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo.



Este valor agregado fortalece nuestra convicción que el turismo es una fuente cada vez más incipiente de generación de recursos y de trabajo para muchos pampeanas y pampeanos



Ocuparnos de la pandemia no impidió que continuemos la lucha para la recuperación de nuestros ríos y en ese marco se ha mantenido una firme línea de acción respecto a los procesos técnicos, administrativos y judiciales que la provincia lleva adelante.



Uno de los hechos salientes fue lograr que el Consejo de Gobierno del Comité Interprovincial del Río Colorado, por amplia mayoría y sólo con la disidencia de Mendoza, aprobara nuestra moción de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Integral de la Obra Multipropósito Portezuelo del Viento.



A partir de ello, el Ministro del Interior convocó a las provincias y al Ministerio de Obras Públicas a conformar una comisión técnica que fije los términos de referencia para llevarlo adelante.



Constituye otro hito, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza, decisión que determina un parámetro necesario para detener el daño ambiental y comenzar en el tiempo su recomposición.



El lamentable e histórico rechazo por parte de Mendoza a nuestros derechos, nos obligó a recurrir nuevamente a la Corte.



Todo ello, sin olvidarnos de la defensa de nuestro río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. Un fuerte sustento será la finalización del Estudio del caudal ambiental y de los daños provocados por la ausencia de escurrimientos que está siendo elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa.



Asimismo, finalizaremos el Plan Director del rio Quinto en el marco de su Comité de Cuenca que permitirá coordinar el manejo de los excedentes hídricos de la región.



Considerando al agua subterránea como recurso estratégico afianzaremos el trabajo de las Unidades de Gestión de los Acuíferos, a través de programas de monitoreo y manejo específicos del Acuífero General Pico, Dorila, Speluzzi, Vértiz y Metileo; del acuífero del Valle Argentino y del acuífero Santa Rosa – Toay.



Atravesamos un año de pandemia sanitaria con alto impacto en el pensamiento y la reformulación de las formas para expresarse.



Las instituciones y las políticas culturales perdieron espacios de presencialidad y han debido reinventarse tras la llegada del universo virtual.



Quizá entonces el principal desafío debe ser, más que nunca, defender la diversidad, los derechos culturales y la creación innovadora. Y ese desafío lo enfrentamos desde y con la cultura.



Con el eje amplio puesto en el binomio Naturaleza y Cultura y en la relación con los municipios, seguiremos sosteniendo el trabajo realizado en estos años intensificando una acción que contenga a todas las expresiones y actores del sector buscando sostener y acompañar su tarea.



Si hablamos de derechos culturales, no podemos dejar de mirar nuestra propia y rica historia. Nos cabe también la responsabilidad de difundir, proteger y facilitar a los pampeanos el goce de esos derechos.



Edgar Morisoli fue el poeta, escritor y ensayista emblema de la provincia. Habitó por muchos años la casa que hizo famoso al «pasaje Pringles» en Santa Rosa y junto a otra poeta aguerrida Margarita Monge formaron una familia y recibieron, con mate y poesía, a ¡cientos de pampeanos!



Quiero anunciar que esa casa seguirá perteneciendo a las y los pampeanos porque será adquirida y transformada en una Casa Museo, abierta al pueblo.



Para que siga vivo su espíritu militante y sencillo. Para que su obra, declarada Patrimonio Provincial, esté abierta y a disposición de todas y todos.



Un pequeño fragmento de su obra alcanza para identificar a Don Edgar:



«Mi poesía se nutre de mi vida: los ríos pampeanos, su drama y su hermosura son mucho más que un elemento del paisaje, son una causa profunda, comunitaria, popular».



Estas palabras guían nuestra decisión y poco queda por decir.



Entendemos que “lo indígena” debe ser abordado desde una mirada más política que cultural.



En 2020 el Consejo Provincial Aborigen se abocó a asistir a las comunidades frente a los múltiples inconvenientes derivados de la pandemia.



Durante 2021 pondremos especial énfasis en atender sus reclamos por tierras, sus proyectos productivos y educativos, acompañaremos las políticas de Educación Intercultural Bilingüe, y destinaremos becas para los jóvenes.



En síntesis, nos comprometemos a un tratamiento integral de la situación jurídica, económica, social y cultural indígena, priorizando además la atención de la salud, educación y vivienda, tal lo estipulado por Ley Provincial 1.228.



La temática de género y diversidad ocupó un lugar fundamental en nuestra agenda de gobierno: a pesar del impacto que tuvo la pandemia de COVID-19, durante el 2020 la Secretaría de la Mujer garantizó, aún en etapas de aislamiento obligatorio, la atención a las distintas problemáticas de género.



A pesar de esas urgencias, avanzamos en cambios estructurales para acortar brechas, potenciar su inclusión y lograr una sociedad más equitativa para todas y todos.



El cambio de la denominación a “Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad”, la creación de la Dirección de Diversidad y el envío a esta Legislatura del proyecto de Ley de Inclusión Laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, son ejemplos de nuestra convicción.



Los tres poderes del Estado deben asumir un papel crucial en la búsqueda de la igualdad real entre los géneros y en la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación. Por ello capacitamos a sus autoridades y a su personal en el marco de la Ley Micaela.



El interés demostrado por el sector privado, los clubes y las organizaciones de la sociedad civil, que se sumaron a la propuesta estatal, sin estar obligados por la normativa, demuestran una fuerte convicción para construir una sociedad más justa y libre de violencia.



Siguiendo el camino de compromiso que hemos asumido para lograr la equidad, en 2020 también impulsamos la ley de paridad de género, en un trabajo articulado con todas las mujeres con representación parlamentaria, asegurando así la visibilización igualitaria en las listas de los distintos espacios que conforman la vida política de nuestra provincia.



Garantizamos la mayor dedicación para que “La Pampa, provincia libre de violencia” siga siendo nuestro norte para transformarla en una marca registrada en el territorio nacional.



Desde la Subsecretaria de Ambiente, en el marco de la Ley Nacional de gestión de envases vacíos de fitosanitarios se realizó un intenso trabajo de control y puesta en marcha del sistema de gestión de envases vacíos habilitado en el territorio provincial.



En ese contexto durante el año pasado adoptamos la decisión de suspender la comercialización de agroquímicos en toda la provincia, ante el incumplimiento de esa normativa.



Ese trabajo continuo con el envió de un Proyecto, que esta Cámara sancionó el régimen de gestión integral de plaguicidas, siendo uno de los objetivos regular su uso y aplicación y gestión de los residuos para evitar un riesgo para la salud de las personas y el ambiente, tanto en el plano urbano y rural.



Hoy en día contamos con tres Centros de Acopio habilitados, y vamos a seguir exigiendo que se construyan todos los que sean necesarios para una correcta disposición final de la totalidad de los envases que ingresan a la provincia.



En este recinto se ratificó el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de La Pampa, dirigido a fortalecer la preservación ambiental del bosque de caldén.



El objetivo para el corriente año es lograr el financiamiento internacional para la adquisición de las tierras en donde se ubicará la reserva de nuestro bosque.



Para este año sumamos un desafío en nuestras políticas de comunicación. Nos hemos propuesto aportar más ecnología a la Televisión Pública Pampeana.



Queremos tener una pantalla de calidad, con recursos humanos cada día más capacitados y con mucha más programación realizada por pampeanas y pampeanos.



La televisión es un instrumento válido para la difusión del conocimiento, para reducir la brecha digital fortaleciendo lo local, en intercambio y cooperación regional, nacional, internacional.



Estamos avanzando hacia el proceso de digitalización, sabiendo que el desafío se presenta más allá de los aparatos: en entender y atender nuevas formas de consumo audiovisual y nuevos tipos de audiencia.



El complejo año que atravesamos amerita reflexiones ante cada pampeana, ante cada pampeano.



Debimos tomar decisiones que incomodaron y deterioraron su actividad laboral y su vida social.



Cuidar la salud no permitió otras alternativas. Cada acción tuvo anclaje en razones sanitarios y, fundamentalmente, en nuestra buena fe. Ningún análisis racional puede ponerlo en duda.



Cometimos errores, por supuesto que sí, pero los corregimos. Nadie es infalible, menos aún al enfrentar lo desconocido.



Hoy, un nuevo horizonte está a la vista. Estamos en pleno proceso de vacunación que, ante su masividad, significará una progresiva inmunización de nuestra sociedad.



Así ingresaremos en lo que, nos dicen y nos repiten, será la nueva normalidad.



Yo me voy a permitir disentir con el término nueva normalidad.



Tratan de imponernos que, si algo es normal, está bien que así sea y que debemos acostumbrarnos a ello.



Por ello, yo prefiero hablar de nueva realidad.



Y el desafío es construirla nosotros mismos. Y esa construcción debe ser diaria, cotidiana pero fundamentalmente colectiva.



No duden que en ese proceso de construcción colectiva de una nueva realidad van a encontrar a este gobierno trabajando para garantizar a construir una nueva realidad, una realidad más inclusiva y más integradora.





Señoras y señores diputados …



Este es un forzado resumen de nuestro primer año de gestión.



A pesar de la pandemia, hemos cumplido con muchos de los objetivos que expusimos en este mismo recinto, hace exactamente un año.



Fue en este ámbito legislativo donde se consensuaron y generaron políticas públicas de largo plazo.



Aquí se transformaron iniciativas de gobierno en políticas de Estado, con el claro objetivo de proyectar una provincia que tiene en su gente y sus recursos, un potencial incalculable.



El Régimen de Desarrollo Energético, la Gestión Integral de Plaguicidas, el Sistema de Producción Agroecológica, la creación del Fondo de Garantías de carácter público, el Régimen de Incentivos Fiscales, la creación de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, la Paridad de Género en candidaturas para cargos públicos y la Modernización de la Administración Pública, son la muestra de normativas estratégicas e innovadoras.



Aun así, el desafío es seguir dialogando y consensuando. No hay posibilidad de consolidar políticas de estado si anteponemos la mezquindad y la intolerancia.



Eso es lo que hoy, más que nunca, nos demanda la sociedad.



Debe ser la política el marco ético y moral para satisfacer esas demandas. Su buena práctica debe ser la convocante para ampliar el involucramiento social en la cosa pública.



El desafío es colectivo, la política es la herramienta y todos debemos aportar para construir el mejor futuro para las generaciones que vienen.



Con humildad, respeto y profunda convicción, las y los convoco a seguir fortaleciendo el desarrollo económico con inclusión social para todas y todos los pampeanos.



Gran parte del futuro de La Pampa depende de nuestras decisiones. No desaprovechemos la oportunidad.



Muchas gracias.