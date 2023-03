Entregaron la segunda tanda de tablets en varias localidades norteñas

Como parte de la segunda tanda de 4000 dispositivos que le corresponden a La Pampa, el Ministerio de Conectividad y Modernización, en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), realizó una nueva entrega en Alta Italia, Falucho, Embajador Martini, Vértiz, Intendente Alvear, Hilario Lagos, Sarah y Ceballos. La operatoria se realiza a través del programa «Conectando con vos».

En total fueron 200 tablets a personas mayores, las cuales las destinaran para trabajar, estudiar o entretenerse; y en todos los casos responde a un universo de personas que si no fuese por el programa «Conectando con vos» no podría acceder a tal dispositivo.



Este programa tiene la finalidad de profundizar en la inclusión de más argentinas y argentinos que no cuenten con acceso a estas herramientas que facilitan el acceso a internet. La selección de las personas beneficiarias se realizó según los criterios establecidos por el Enacom en las bases del programa.



En esta ocasión fueron dos días de visita al norte provincial, donde el lunes se realizó la entrega correspondiente en Alta Italia (asistieron Falucho y Embajador Martini) y Vértiz, con un total de 60 tablets; y el martes fue el turno de Intendente Alvear, Hilario Lagos (asistió también Sarah) y Ceballos, donde se entregaron las restantes 140.



El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello expresó que “para nosotros solamente hay pampeanas y pampeanos que tienen derechos y gestionamos ante todos los organismos para que se puedan traer cada uno de los programas a cada uno de los municipios”, y agregó que “es un verdadero orgullo porque estas herramientas no están al alcance de todas y todos para poder ser compradas o adquiridas”.



Además, dijo que desde el Gobierno de La Pampa están “muy felices por seguir achicando la brecha digital, por seguir haciendo justicia social, y porque cada vez más habitantes de La Pampa tengan la posibilidad de acceder a esta tecnología, generando un piso de equidad y de igualdad».