Hilario Lagos: conmemoran los 100 años del Registro Civil

En el día de ayer se llevó a cabo en Hilario Lagos el acto conmemorativo por los 100 años de la creación del Registro Civil, frente a las instalaciones de la repartición pública, con las correspondiente medidas protocolares por las actuales condiciones sanitarias.

Se recordó a cada uno de los y las vecinas que cumplieron funciones en ese lugar y se entregaron reconocimientos a Leonardo Bono, Miguel Bertello, Neldo Giorgi, Norberto Rodríguez (ausente), Lía Diez, Marcelo Achával y a Carina Pereyra, actual jueza de paz.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra Carina Pereyra, Marina Signorile y Sandra Rabal y se recibieron salutaciones del director General del Registro Civil, Fernando Rolando, y desde el Ministerio de Gobierno de La Pampa

Primera mujer

La actual viceintendenta, Lía Diez, fue la primera mujer en cumplir funciones como jefa del Registro Civil de la localidad, ingresando en el 2007 junto al juez de paz Marcelo Achával (hoy intendente municipal), dejando el puesto en el año 2015; y Diez se puede transformar en la primera mujer en hacerse cargo del Ejecutivo municipal cuando el jefe comunal haga uso de alguna prolongada licencia.

No hay fecha precisa

Si bien no hay una fecha precisa en cuanto a la fundación del Registro Civil, hay una reseña en el Libro del Centenario de la localidad que fue creado el 20 de septiembre de 1920.

“A sólo nueve años de la fundación, Hilario Lagos ya contaba con Registro Civil. Como no tenía edificio propio funcionaba en el domicilio particular de los titulares quienes firmaban bajo la denominación de ‘comisionados especiales’. Su primer titular, que se desempeñaba ‘ad honorem’, fue el Sr. Manuel Rodríguez, y en iguales condiciones, su sucesor, Juan Inchaurregui, cumplió el cargo entre 1921 y 1927”, relató el vecino e historiador Neldo Norman Giorgi

“Hacia 1928, se incorporó el Juzgado de Paz. Entonces, se unificaron los cargos, que pasaron a ser rentados y el titular del Juzgado de Paz, también fue denominado, jefe del Registro Civil.

Los juzgados de paz son órganos judiciales unipersonales que resuelven en el ámbito local conflictos de orden vecinal, o también denominados de menor cuantía. Los jueces pueden no ser letrados, se recurre a la conciliación, a la aplicación de la equidad y la costumbre. Desde el punto de vista del crecimiento del pueblo, este es un hito muy importante ya que se empieza a contar en el orden local con una instancia de resolución de conflictos vecinales que de otro modo obligaba a los pobladores a tener que dirimirlos fuera del pueblo, donde se prestara el servicio de justicia o directamente no acceder a la justicia.

Durante la dictadura militar (1976-1983) y hasta la institución como Municipio, el Juzgado de Paz cesó en sus funciones, cumpliéndose exclusivamente las funciones de Registro Civil, para restablecerse hacia el año 1987. (http://centenariodecoronelhilariolagos.blogspot.com/).

Registro Civil – Juzgado de Paz

El Registro Civil fue inaugurado en el año 1920, siendo su primer titular el Sr. Manuel Rodríguez que firmaba como ‘Comisionado Especial del Registro Civil’ y se desempeñaba ad-honores. Desde 1921 a 1927 el cargo fue cubierto por Juan Inchaurregui quien lo hizo en iguales condiciones que su predecesor, como no existía un edificio destinado para esa repartición funcionaba en la casa del Comisionado.

A partir del año 1928 se incorporó el Juzgado de Paz y la persona que se hallaba a su cargo pasó a ser ‘Jefe del Registro Civil – Juez de Paz’ desde entonces hasta la fecha es un cargo rentado.

(Fuente: Libro del Centenario)

Los comisionados especiales que se sucedieron desde la creación del Registro Civil han sido:

Manuel Rodríguez (1920/1921)

Juan Inchaurregui (1921/1928)

Cuando en 1928 pasó a denominarse Juzgado de Paz y Registro Civil fueron titulares:

Diego Gaich (1928)

Angel Lamas (1928/1936)

Roberto Frattaroli (1936/1940)

Justo Fernández (1940/1949)

Toribio Fernández (1950/1955)

Norbert Balagué (1955/1956)

Armando Priotto (1956/1957)

Vicente Capellere (1957/1958)

Antonio Odarda (1958/1963)

Luis Olivero (1963)

Leonardo Bono (1963)

Norberto Rodríguez (1963/1973)

Miguel Lare (1973/1976).

Durante la Dictadura Militar (1976/1983) el Juzgado de Paz se mantuvo inactivo y siguió funcionando como Registro Civil, entre 1976 y 1987, estuvo frente al mismo: Eduardo A. Capellere (1976/1987).

Reabierto el Juzgado de Paz fueron titulares:

Miguel Lare (1987/1991),

Neldo N. Giorgi (1991/2007)

Marcelo Achával (2007/2019)

Actualmente Carina Pereyra, se hizo cargo el 10 de diciembre de 2019