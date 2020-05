“La familia pampeana disfrutó lo que se ganó con mucho esfuerzo”

El gobernador Sergio Ziliotto puso de relieve el “comportamiento social de los pampeanos” durante la jornada de “Encuentros familiares” que se realizó hoy en la provincia, sin que se registrarán inconvenientes. “Hubo un gran acompañamiento de la sociedad, con gran responsabilidad, sabiendo que este permitido que nos pudimos dar lo ganamos entre todos los pampeanos. Estamos muy orgullosos, porque la sociedad pampeana estuvo a la altura de las circunstancias y con esa conciencia social vamos a salir adelante”, enfatizó.

En declaraciones a un canal porteño, detalló que La Pampa cumplió hoy cuarenta días sin casos positivos, “tuvimos solo cinco casos, todos importados y recuperados y por eso hoy nos dimos un pequeño lujo, un pequeño permitido, como fue el reencuentro familiar, porque así se lo ganó la ciudadanía pampeana”.

Tránsito sin inconvenientes

Los datos recogidos en los múltiples controles que el Gobierno Provincial dispuso realizar en distintos puntos del territorio, confirmaron un tránsito intenso y sin registro de accidentes en rutas durante la jornada del domingo.

El ministerio de Seguridad, a cargo del operativo, desplegó estratégicamente fuerzas policiales en el territorio para actuar preventivamente ante el inusual caudal de tránsito que se preveía y finalmente se concretó.

Los retenes preventivos se orientaron a observar el cumplimiento de las normas de tránsito, como el uso de cinturones de seguridad y el encendido de luces reglamentarias, además de solicitar a los conductores prudencia en función del intenso movimiento vehicular que se registraba en la mayoría de las rutas pampeanas.

Complementación con el Gobierno Nacional

El mandatario valoró especialmente el trabajo conjunto que lleva adelante la provincia con el Gobierno Nacional para afrontar la pandemia, y no dudó que señalar que “el objetivo es ahora tratar de ver como salimos, lo mejor posible, de las consecuencias económicas” que provocó este coyuntura sanitaria.

En este sentido recordó que el lunes 18 de mayo en La Pampa “se reactiva el último sector económico sobre el que los gobernadores podemos decidir. La industria va a trabajar a pleno en la provincia y todas las actividades económicas cuya puesta en marcha dependía de los gobernadores, las hemos activado”.

Destacó el trabajo complementado con el Gobierno Nacional y el Banco de La Pampa “para llegar a la enorme mayoría de las empresas, las pymes, los emprendedores para tratar de morigerar el impacto económico de la crisis”.

De todos modos, agregó que “otras actividades llevarán más tiempo, como el turismo, la gastronomía, es decir todo lo que tiene que ver con el aglomeramiento de personas, pero la idea es avanzar privilegiando la salud y la vida de los pampeanos sin perder de vista las actividades económicas”.

Manejo de la deuda

El mandatario pampeano volvió a expresar todo su respaldo a las decisiones del presidente Alberto Fernández en la negociación de la deuda. Dijo al respecto que “Argentina únicamente puede pagar con el derrame del trabajo argentino. Si no crecemos no podemos pagar”.

“Tienen que entender los acreedores que si realmente quieren cobrar van a tener que esperar que la Argentina crezca, se desarrolle, trabaje, genere recursos y así pague la deuda. La postura del Gobierno Nacional de que nos dejen trabajar tres años sin pagar la deuda, es lo lógico, es lo que se puede hacer”, indicó.