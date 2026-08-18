Educación: anticiparon los Profesorados y las Tecnicaturas que llegarán en 2027

La Subsecretaría de Educación Técnico Profesional y la Dirección General de Educación Superior, dieron a conocer las ofertas educativas de nivel Superior que se implementarán el próximo año, a cargo del Ministerio de Educación de La Pampa.

Las inscripciones se llevarán a cabo a través del sistema Voz por Vos a partir del 3 de noviembre de 2026. La convocatoria abarca a personas interesadas en ingresar al primer año de Profesorados y Tecnicaturas con cohortes aprobadas:

– Profesorado de Educación Primaria en Santa Rosa, Colonia Barón y General Acha.

– Profesorado de Danza en Santa Rosa.

– Profesorado de Artes Visuales en Santa Rosa y General Pico.

– Profesorado de Educación Inicial en Santa Rosa y Macachín.

– Profesorado de Música en Santa Rosa y General Pico.

– Tecnicatura Superior en Gestión Digital de Empresas en Santa Rosa y Eduardo Castex.

– Tecnicatura Superior en Turismo Recreativo y Cultural en Santa Rosa (con extensión áulica en Toay).

– Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico en Santa Rosa, General Pico y General Acha.

– Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software con IA aplicada en Santa Rosa y Eduardo Castex

– Tecnicatura Superior en Diseño y Producción Multimedial en General Pico.

– Tecnicatura Superior en Administración de Negocios Digitales en General Pico.

– Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables en General Pico.

Los/as aspirantes podrán registrarse previamente en el sistema Voz por Vos y luego efectuar la inscripción correspondiente a partir del 3 de noviembre de 2026.