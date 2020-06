La Mesa Paritaria pasó a cuarto intermedio para el martes 23

El subsecretario de Hacienda y Finanzas del Gobierno de La Pampa, Guido Bisterfeld, se refirió al encuentro mantenido en la mañana de hoy con los representes gremiales, en un nuevo encuentro de la Mesa Paritaria. Además informó que “la proyección de recaudación hasta fin de año, nos da una baja de 10.000 millones de pesos”.

“Nos reunimos con los representantes gremiales mediante la convocatoria de la Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo. Desde el Gobierno provincial se planteó un panorama que completa la información con lo que se brindó anteriormente en una reunión informativa con los gremios en el mes de mayo, se explicó que el panorama es aún más sombrío, hay mucha caída en la recaudación, que existen muchas obligaciones que el Estado está asumiendo como es el pago de aguinaldo a empleados municipales como lo anunció el gobernador, Sergio Ziliotto, la ayuda al Instituto de Seguridad Social, entre otros”, indicó.

El funcionario destacó la merma en las recaudaciones de las arcas provinciales. “La proyección de recaudación hasta fin de año nos da una baja de 10.000 millones de pesos. Se están haciendo los ajustes necesarios en el presupuesto, pero así y todo, este va a ser deficitario. Dentro de este marco es que creemos necesario que entiendan el enorme esfuerzo que hace el Gobernador en citar a paritarias para discusión salarial, más aún si lo comparamos con Nación, que anunció un pago desdoblado en el aguinaldo, con otras provincias que no saben si van a poder pagar aguinaldos, como así también otros gobiernos que no han cumplido acuerdos paritarios anteriores.

Bisterfeld detalló la posición de los gremios frente a la situación sostenido por el Poder Ejecutivo provincial, e informó sobre la propuesta que ofrecerá el Gobierno en el próximo encuentro. “Los representantes gremiales entendieron e igualmente nos elevaron su solicitud de que el salario no pierda poder adquisitivo contra la inflación, frente a esto les pedimos un cuarto intermedio para el día martes 23 del corriente mes, y así tener mayores precisiones, ya que el gobernador, Sergio Ziliotto, irá a Buenos Aires para tratar el tema de déficit de la caja previsional. De todas formas nos comprometimos a acercarles una oferta salarial el día lunes. Esta oferta será de lo máximo que se pueda otorgar responsablemente y que lo podamos sostener financieramente en el tiempo, ya que por dar podríamos dar lo que ellos pidan, pero sería muy irresponsable no poder mantenerlo en el tiempo”, concluyó.