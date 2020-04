La Pampa seguirá administrando la cuarentena como hasta ahora

A partir de mañana el Gobierno Provincial trabajará en base al DNU recientemente emitido por presidencia para sumar actividades económicas a la cuarentena controlada. También se hará un “análisis profundo y responsable” sobre la posibilidad de sumar actividades recreativas, siempre bajo la premisa que estas no resultan imprescindibles y no pueden ser un factor de riesgo para la salud. La decisión del gobernador Sergio Ziliotto es acompañar las disposiciones adoptadas a nivel nacional, anteponiendo la salud de los pampeanos y teniendo en cuenta las particularidades del esquema de funcionamiento social en cada una de las localidades de la provincia.

En este sentido el mandatario sostiene la idea de ir incorporando progresivamente actividades económicas a las excepciones a la cuarentena por el Covid-19, tomando como base el Decreto de Necesidad y Urgencia de presidencia.

El distanciamiento social complementado con un correcto lavado e higiene de manos, y la utilización de alcohol en gel y alcohol al 70 % siguen constituyendo la principal, por no decir la única, medida de protección ante la pandemia.

Bajo el cumplimiento irrestricto de estos paramentos, el Gobierno de La Pampa sumará en forma progresiva distintas actividades económicas y recreativas, aunque éstas últimas serán las que requerirán de análisis más exhaustivos, habida cuenta que su incorporación resulta intrascendente comparada con el daño que ocasionaría una eventual diseminación del virus.

Toda actividad sumada a la cuarentena controlada será motivo de un profundo estudio en el marco del comité de crisis, repitiendo las metodologías hasta el momento aplicadas y, fundamentalmente, avanzando en la medida en que cada una de ellas cuente con su correspondiente protocolo sanitario de acción y control.

Finalmente, el gobernador ratificó que “no se tomará ninguna decisión que ponga en riesgo el enorme esfuerzo que han hecho los pampeanos” y subrayó que “la premisa, por sobre cualquier otra cosa, sigue siendo la salud y bajo esa premisa inalterable seguiremos avanzando”.