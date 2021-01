“Me hago cargo de los audios, pero no manejo el Concejo”

El diputado provincial Eduardo Pepa salió rápidamente a responder, tras aparecer la entrevista que brindara el intendente municipal a El Norte en movimiento, indicando que “me veo en la obligación de salir a aclarar acerca de algunas expresiones de Juan Cruz (Barton), sobre todo donde trae a colación un audio de tres meses atrás, del cual me hago cargo, pero nada tiene que ver con la decisión del Bloque del Frente Vecinal de no dar quórum a una sesión extraordinaria. Me parece de muy mala intención de su parte”, dijo en primer lugar el actual legislador y exintendente de nuestra localidad.



“No tengo contacto con los concejales del Frente Vecinal, con tres de ellos hace mucho tiempo que no tengo relación alguna, No hablé nunca más, ni con Iglesias (Raúl), ni con Alejandra (Hartfiel), con Andreani lo hice el año pasado pero por una consulta por la compra de un auto para mi empleado. En algunas oportunidades, muy pocas, si he tenido relación con Fernando Aznarez. El jueves pasado estuvo en casa porque vino Martín Maquieyra (diputado nacional – PRO) para hablar sobre la presencialidad en las aulas por la vuelta a clases y Aznarez fue invitado en representación del colegio secundario donde trabaja, nada más que por eso”, afirmó.

“La decisión de no dar quórum a la sesión extraordinaria me enteré por la publicación de El Norte en movimiento. Además, hubo balances que no fueron aprobados por los propios concejales justicialistas, ¿que incidencia puede tener Eduardo Pepa ahí?”, se preguntó. “Por eso, que el intendente recapacite, no fui yo quién les dijo que no aprobaran las rendiciones. Hay incoherencias en las declaraciones del intendente. No estoy entre las sombras”, añadió.

“Por ahí, nuestro intendente tiene malos informantes, no es mi problema, o lo hace adrede para dañar mi imagen, que no lo va a conseguir”, enfatizó Pepa.

“Si tengo que criticar en algo a Juan Cruz, lo haré al Ejecutivo directamente no por el Concejo Deliberante, entendiendo además que se encontró con una situación de pandemia que ha complicado todo y ahora mucho más: Cuando fui intendente, a los once meses todavía no sabía donde estaba parado. Pero bueno, hay cosas que se solucionan con el buen diálogo. Lo único que quiero es que no se la sigan agarrando conmigo”, dijo.

“Me hago cargo”

En el extenso contacto con Eduardo Pepa, él mismo hizo un apartado para explicar detalladamente lo ocurrido con el audio que se viralizó, que sorprendió e incomodó, “a muchos les gustó», dijo, “pero me hago cargo, no tendría que haberlo mandado”, añadió y prosiguió contando que: “un vecino me manda un texto donde dice (mostrando al cronista) ‘así que el pelado se toma el raje la semana que viene y asumís vos‘, me calenté y le dije: dejen de hablar boludeces (sic), yo no puedo asumir, soy diputado, y ahí fue cuando hice ese audio y cuando digo que no van a poder hacer nada era porque estaba todo muy mal con la pandemia, y esto va seguir todo el 2021 hasta que llegue la vacuna a todos. No va a haber plata, conozco la preocupación de Ziliotto”, indicó.

“Eso sí, lo vuelvo a decir, no quiero ser candidato a intendente, muchos me lo piden pero no tengo ganas ni salud y es cierto que la estoy pasando muy bien disfrutando de mi familia”, expresó en alusión al audio difundido por redes sociales, hace aproximadamente tres meses.

“En vano”

“En varias oportunidades me encontré con Juan Cruz en Santa Rosa, otras tantas en Alvear, siempre le dije: estoy a tu disposición, consultame todas las veces que sean necesarias, nunca lo hizo. En vano, esperando once meses una llamada. Lo que si quiero hacer notar el agradecimiento para el intendente por poder bajar a través del municipio los subsidios que tenemos la posibilidad de dar los diputados, que llegaron a la mayoría de las instituciones de nuestra localidad, incluso se repitieron en algunas. También llegamos a algunas familias con una ayuda para pagar alquileres”, contó.

“Si a diario me llaman los vecinos para hacerme consultas no es mi problema, es el trabajo que tengo como diputado. Cuando vino el gobernador para el aniversario del pueblo lo primero que hizo fue agradecer mi acompañamiento y el de Agustina García (también diputada provincial y alvearense) para con su gobierno desde nuestras funciones”.

“No lo vi reflejado en ningún lado”

“En el año de pandemia, desde mi lugar, aporté tanto con el municipio como con el hospital, y me puse a disposición para lo que sea necesario, eso no lo pueden negar. Todos los subsidios del mes de marzo fueron para el hospital y aporté también 35 mil pesos al Fondo Solidario local, que no lo vi reflejado en ningún lado. Además de estar al día con los impuestos municipales aboné en el municipio cerca de un millón de pesos de impuestos provinciales que corresponden a mi actividad agropecuaria y no tengo ni una hectárea en el ejido de Intendente Alvear. Podría haberlos pagado en otras comunas de la zona si no tengo intención de colaborar con mi pueblo”, explicó Pepa.

‘Traidor’

Volviendo al terreno de redes sociales, tras la derrota del vecinalismo en las última elecciones, también se difundió una imagen de Eduardo Pepa con la leyenda de ‘traidor’. Fiel a su estilo no le sacó el cuerpo a este tema y sobre el final de la entrevista dijo lo siguiente: “Otra calumnia, una locura, jamás hice jugadas sucias para que pierda Traverso (Francisco), doy la vida por el Frente Vecinal. El mismo Francisco me vio entregando votos de él. Además el sacó 2.400 votos y yo 1.600. Lo que pasa que un hermano mío salió a hacer la campaña en favor de la lista de Juan Cruz, porque estaba muy resentido con Francisco y Santiago Palacio. Desde diciembre de 2019 la relación con mi hermano mellizo no es la misma. Pero jamás traicionaría al Frente Vecinal”.

Para concluir expresó: “el último diálogo que tuve con Traverso fue en la noche de la derrota de las elecciones donde me dijo: ‘hacete cargo del partido‘ y le pedí que dejaran de calumniarme. Desde ese día, nunca mas me llamó y tampoco lo llamé, concluyó.