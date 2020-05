(Foto: Paula Ibarra junto a sus padres, imagen extraída de su sitio de Facebook)

En los últimos días trascendió la noticia en algunos medios de comunicación, incluso en nuestro sitio web fue publicado el hecho, que un matrimonio de nuestra localidad había arribado a Intendente Alvear, desde una provincia vecina, la semana anterior sin los permisos correspondientes.

La vecina Paula Ibarra, hija de ese matrimonio, se puso en contacto con El Norte en movimiento para expresar su indignación por la trascendencia de una información que consideró “errónea, afirmando que “mis padres tenían un permiso y no evadieron ningún control”, además la joven se mostró molesta por “todo lo que escriben en redes sociales, sin conocer como fue todo lo que pasó con mis padres”, indicó.

Paula es hija de Hugo Roque Ibarra y Evelina Ester Ferretti, domiciliados en calle Rivadavia 1574 de Intendente Alvear.

La joven contó que: “mis papás tenían un permiso que habían sacado en la primera tanda que se daban para volver a sus lugares de origen, pero como mi padre estaba trabajando no lo pudo usar en ese momento y el lunes de la semana pasada fueron a la comisaría de La Cruz (una localidad situada en el departamento Calamuchita, provincia de Córdoba) para consultar si tenían vigencia y allí le dijeron que sí que servían y a nivel nacional. Entonces cargaron sus cosas y el martes se volvieron, dijo

“Como llevan y traen muchas cosas viajan con un carro grande, mi padre es alambrador, y siempre viajan por el camino de Italó que en La Pampa desemboca por la localidad de Sarah. No es ningún camino vecinal es una ruta y en ningún lado hubo control policial. Mis padres no evadieron ningún control como dice una nota periodística. También dijeron que venían sin permisos y los mostraron en Córdoba un día antes de salir a la ruta. Pero se ve que no les informaron bien, al menos les hubieran dicho pregunten en La Pampa si sirven esos permisos para entrar, pero nada de eso pasó y viajaron confiados”.

“Ahora salió el Regreso a Casa, nada les hubiera costado a mis padres esperar unos días más, hacía seis meses que estaban allá trabajando. Por eso me molesta mucho lo que trascendió, lo que se dijo y se dice”, añadió.

“Los permisos fueron tramitados en la página oficial del Gobierno nacional y el trámite fue hecho desde nuestro pueblo, gracias a un amigo de acá, incluso en el permiso figura el correo electrónico de ese chico, que ya había tramitado un permiso para los suegros, que también estaban en Córdoba y esas personas viajaron sin problemas”, añadió.

Bien, tus padres llegaron a Intendente Alvear, ¿que pasó aquí?

“Ese martes llamaron a mi mamá desde la comisaría para preguntarle si era verdad que volvían de Córdoba, mis padres ya estaban en su casa. Le preguntaron de que lugar habían venido, ahí fue cuando le respondieron que estaba todo bien, que el lugar donde estaban era una ‘zona blanca’ y le recomendaron que cumplieran con el aislamiento obligatorio”, contó

“Pero el día viernes reciben la visita de la policía, les piden los permisos y les informan que no eran válidos para venir a La Pampa, en vez de decir alambrador tenía de decir regreso a casa. El permiso de mi mamá dice para atender a su madre que tiene 80 años”, aclaró. “Es más los tildaron de ‘truchos’, y que te visite la policía no es nada agradable”, agregó muy molesta.

“Al día siguiente salen las noticias y todas distorsionadas, que habían sido detenidos, que evadieron controles para llegar, que estaban rompiendo la cuarentena. Todas mentiras. Por eso quiero que alguien salga a aclarar esto, mas allá de tener ahora la oportunidad en este espacio”, subrayó.

“Y empezaron a comentar en redes sociales que con gente como ésta estamos como estamos, ¡como no voy a estar molesta!!!. Sin saber opinan y por ver solo un título. En síntesis, mis padres se enteran acá que esos permisos no servían y me indigna mal que se digan cosas que no son ciertas. Y dejo los permisos para que sean publicados” (-ver abajo-), sostuvo.

“Espero que esto sirva para que se aclaren las cosas y para alertar a otras personas que les puede ocurrir los mismo”, culminó la joven.