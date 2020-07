“Por una falsa denuncia fueron 10 años de angustia”, dice una mujer de Hilario Lagos

La vecina de Hilario Lagos, María Delia Palacios, cumpliendo tareas en el espacio Ayelén de la localidad fue denunciada por la madre de una niña por abuso y manoseo. Fue absuelta por la Justicia y ahora se expresó públicamente de la siguiente manera:

“Hace ya 10 años, siendo ayudante del espacio Ayelén, junto a Patricia Zapata, espacio donde concurrían varios niños de la localidad y zona, fui denunciada por la madre de una niña por abuso y manoseo, actitud que no tuve ni tendré, quienes me conocen saben de mi accionar y de hecho quienes fueron convocados para atestiguar no tuvieron ningún inconveniente de hacerlo a mi favor.

De hecho que la Justicia me absolvió de culpa y cargo el 24 de junio de 2013, momento en el que sentí un alivio. No obstante con el malestar de que me hicieron culpable de algo para mí horroroso, lo que sentía que conceptualmente quienes no conocían la verdad, no me dejaba bien parada en la comunidad que vivo.

Habiendo expresado tal sentimiento a la Justicia, me ofrece la contra denuncia a la madre de la pequeña, de hecho la realicé, para que asuma su responsabilidad por la falsa denuncia, no existiendo en mí ninguna intención material.

Con esta publicación, quiero expresar a quienes me conocen y a la población en general, que sufrí muchísimo que me hubieran acusado de algo que no hice y que jamás haría, pues soy madre de una niña y un niño, que junto a mí esposo, con esfuerzo y mucho trabajo, criamos con mucho amor y sentimiento, procurando que estos niños integren una familia normal y cuando crezcan se enorgullezcan de sus progenitores.

Aprovecho también este espacio que me brindan, para agradecer a quienes estuvieron junto a mí con su acompañamiento en todos los aspectos, ya que somos una familia humilde trabajadora, y que tal situación nos significó gastos no programados en el presupuesto de la familia”. (María Delia Palacio – DNI: 32.705.610).

Informe: Adolfo Sánchez.