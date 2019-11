Quinta fecha del torneo Extra de divisiones inferiores

Se jugó esta tarde una nueva fecha del Torneo Extra de divisiones inferiores de Liga Pampeana de Fútbol. En nuestra localidad, Alvear Fútbol recibió a Matienzo de Luiggi y el Azul se impuso en séptima y sexta y fue empate en la máxima divisional. Por la Zona D, en séptima están clasificados los dos equipos alvearenses, en sexta Alvear Fútbol y Matienzo y en quinta, por ahora el clasificado es Ferro de Alvear, y en la última fecha de la etapa de grupos, el sábado venidero en el clásico lugareño Alvear FBC debe ganar por dos goles de diferencia para desplazar al conjunto Tripero.

Síntesis de la quinta fecha

SEPTIMA DIVISIÓN

Zona A

Pico Fútbol 5 – Cult. Argentino 1

Sp. Independiente 0 – Ferro de Pico 0

POSICIONES

Ferro de Pico 13

Cultural Argentino 6

Pico Fútbol 6

Sp. Independiente 1

Próxima fecha:

Sportivo Independiente – Pico Fútbol

Ferro de Pico – Cultural Argentino

Zona B

Costa Brava 7 – Estudiantil 1

Libre: Racing de Castex

POSICIONES

Costa Brava 9

Racing de Castex 4

Estudiantil de Castex 1

Próxima fecha:

Racing – Costa Brava

Libre: Estudiantil de Castex

Zona D

Alvear Fútbol 4 – Matienzo 0

Libre: Ferro de Alvear

POSICIONES

Ferro de Alvear 9

Alvear Fútbol 6

Matienzo de Luiggi 0

Próxima fecha:

Alvear Fútbol – Ferro de Alvear

SEXTA DIVISIÓN

Zona A

Pico Fútbol 0 – Cult. Argentino 3

Sp. Independiente 0 – Ferro de Pico 0

POSICIONES

Ferro de Pico 11

Cultural Argentino 10

Sp. Independiente 4

Pico Fútbol 3

Próxima fecha:

Sportivo Independiente – Pico Fútbol

Ferro de Pico – Cultural Argentino

Zona B

Racing de Castex 4 – Cultura Integral 3

LIbre: Dep. Argentino

POSICIONES

Deportivo Argentino 5

Racing de Castex 4

Cultura Integral 3

Próxima fecha:

Racing de Castex – Deportivo Argentino

Libre: Cultura Integral

Zona C

All Boys de Trenel 1 – Agrario de Parera 5

Libre: Martini FBC

POSICIONES

Agrario de Parera 12

Martini FBC 3

All Boys de Trenel 0

Próxima fecha:

Martini FBC – All Boys de Trenel

Libre: Agrario de Parera

Zona D

Alvear Fútbol 3 – Matienzo 1

POSICIONES

Alvear Fútbol 6

Matienzo 0

QUINTA DIVISIÓN

Zona A

Pico Fútbol 1 – Cult. Argentino 1

Sp. Independiente 3 – Ferro de Pico 1

(ambos partidos suspendidos por lluvia)

POSICIONES

Cult. Argentino 9

Pico Fútbol 6

Sp. Independiente 6

Ferro de Pico 3

(Puntaje tal cual al inicio de la fecha)

Próxima fecha:

Sp. Independiente – Pico Fútbol

Ferro de Pico – Cultural Argentino

Zona B

Deportivo Argentino 1 – Estudiantil 3

Libre: Cultura Integral

POSICIONES

Dep. Argentino 9

Estudiantil de Castex 4

Cultura Integral de Col. Barón 1

Próxima fecha:

Cultura Integral – Estudiantil

Libre: Deportivo Argentino de Quemú Quemú

Zona C

All Boys de Trenel 3 – Agrario de Parera 4

Martini FBC 2 – Ferro de Realicó 2

POSICIONES

Agrario de Parera 12

All Boys de Trenel 10

Ferro de Realicó 3

Martini FBC 2

Próxima fecha:

All Boys de Trenel – Martini FBC

Agrario de Parera – Ferro de Realicó

Zona D

Alvear Fútbol 1 – Matienzo 1

Libre: Ferro de Alvear

POSICIONES

Ferro de Alvear 5

Matienzo de Luiggi 5

Alvear Fútbol 2

Próxima fecha:

Alvear Fútbol – Ferro de Alvear

Libre: Matienzo de Luiggi