Ziliotto recibió a integrantes del club de ciencia de Luiggi premiado a nivel internacional

Fueron reconocidos en la Expo Ciencias Mundial que se realizó en México con dos proyectos: un brazo robótico y un aula inclusiva.

El gobernador Sergio Ziliotto recibió este miércoles a estudiantes y profesores del Club de Ciencia y Tecnología «Eureka» del Colegio Secundario «Héroes de la Patria» de Ingeniero Luiggi, quienes fueron reconocidos a nivel nacional e internacional con los proyectos «Va por Vos» y «DB Feli-Z».

Ziliotto felicitó a los integrantes del Club y los invitó a seguir por el camino que han iniciado. «Hay que trabajar para sumar tecnología e innovación a todos los procesos económicos. Es mucho el camino que falta recorrer, pero no hay que abandonarlo», aseguró.

Mencionó las herramientas que dispone el Gobierno provincial para el desarrollo de proyectos como la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta (Agencia CITIA) y el Polo Científico Tecnológico de General Pico.

Les dejó el mensaje de «hacer un buen uso de las tecnologías porque esencial para asegurar que estas herramientas sirvan al bienestar y desarrollo de la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas».

El Proyecto «Va X Vos» es el desarrollo de un brazo robótico, una prótesis para manos de bajo costo, con la ayuda de sensores y servomotores, lograr el funcionamiento del brazo y la movilidad total en cada dedo. Mientras que el «DB Feli-Z» (aula inclusiva), buscara solucionar los inconvenientes que los distintos estímulos le provocaban a un compañero con Síndrome de Asperger. Ambos proyectos fueron premiados en la feria Expo Ciencias Mundial que se realizó en octubre pasado en México.

Del encuentro con el Gobernador participaron los y las estudiantes: Ivan Fanzi, Tatiana Rodrigo, Lautaro Campagno, Candela Santiago, Ludmila Farías y Valentino Martín Lorenzati; los profesores, Marcos Fierro y Lucas Mazzaroni; y la directora del Colegio, Ana Laura Gullán.

Los integrantes del Club agradecieron al Gobierno provincial por el apoyo recibido para concretar las iniciativas.

El estudiante Valentino Martín Lorenzati dijo que en el encuentro con el Gobernador «hablamos de la tecnología en general y cómo nos ha ido en estas experiencias que hemos tenido, que la verdad nos enorgullecen, fue algo muy impactante para nosotros. Tenemos un interés muy particular en las nuevas tecnología, en el Club tenemos todos estos conocimientos que ejercemos y nos ponemos siempre las pilas para seguir avanzando y mejorando nuestros proyectos».

Fue tema de diálogo con el Gobernador que «la tecnología y la ciencia no suplanten al ser humano, sino que sea al revés, que esté a disposición de la sociedad, la tecnología al servicio social». «La tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que se viene lo podemos usar para algo a nuestro favor, no que empecemos con esa ambición de querer más y más hasta el punto de no saber cómo controlarla, en el Club todo lo que aprendí tiene un razón. Todos los movimientos que hicimos, todos los proyectos que enviamos fueron por un fundamento social», aseguró Candela Santiago.

«Embajadores»

El profesor Lucas Mazzaroni destacó la participación en la Expo Ciencia Mundial. «Estar con 30 países ha sido un placer y contarle esa experiencia a nuestro Gobernador que nos apoyó un montón, porque si no hubiese sido por la gestión del Gobierno provincial y el Banco de La Pampa, hubiera sido imposible llegar por las distancias. Creo que, humildemente, hemos sido buenos embajadores y sobre todo los chicos, contando con pasión su proyecto, de dónde vienen, de qué lugar al mundo, ha sido magnífico. Treinta países presentes, trajeron medalla dorada, la verdad que un orgullo», afirmó.

Por su parte, el docente Marcos Fierro mencionó que «se ha involucrado toda la comunidad educativa» y remarcó la experiencia que vivieron los estudiantes. «Siempre se trabaja en pos de los chicos para que ellos puedan vivir estas experiencias que realmente los cambia, porque vienen potenciados», dijo.

Agregó que «ellos ven que desde la educación de la provincia están a la altura de los otros chicos de otros países. Se dan cuenta que el potencial que hay aquí, la educación que tienen ellos, la forma de presentar los proyectos, están a la par de cualquier chico de cualquier lugar del mundo».