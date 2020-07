Ziliotto y la vuelta del fútbol: “en setiembre u octubre se podría retomar”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ha sido consultado reiteradamente por el avance de la pandemia COVID-19 en la provincia y, sobre todo, en General Pico. En esta oportunidad, dialogó con La Red Pampeana a fin de brindar detalles respecto de la situación sanitaria actual y cómo ello afecta a determinados rubros o actividades.

El fútbol ha sido uno de los máximos perjudicados por este contexto, cesándose con la práctica del mismo y la suspensión de todas las competiciones.

Pese a que las continuas excepciones del aislamiento han permitido que el entrenamiento de esta disciplina sea una realidad, la Asociación de Fútbol Argentino aún no ha permitido la vuelta a la práctica, ni siquiera en aquellos distritos donde no existe circulación comunitaria del virus.

“Nos hace un poco de ruido cuando la AFA plantea que no va a volver el fútbol hasta que todo el país no esté en Fase 4, sin ver la situación de cada provincia. Hoy nosotros no podríamos volver, pero eso no dice que en septiembre u octubre no podamos. No sé si para esa fecha el AMBA podría”, apuntó Ziliotto.

Ziliotto aseguró que con esta “mirada unitaria” se le falte el respeto al interior del país sin contemplar los avances logrados por las distintas provincias: “Esto tiene que ver con las charlas que debe llevar cada una de las ligas de las provincias, los gobiernos y las autoridades nacionales del fútbol para analizar cómo se puede habilitar la vuelta priorizando la salud”, indicó.

Aseguró que en la provincia, si bien no existe una industria del deporte, sí “hay muchas familias que viven de esto”, por lo que reforzó su mirada política respecto de la situación actual.

“Desde el punto de vista sanitario y económico, esta pandemia denotó que existe una Argentina unitaria. Es decir, no se tiene en cuenta que puede haber otros sectores, otras regiones, donde la competencia puede volver lo antes posible. Se plantea un comunicado en el que se menciona que hasta que todos no estén en Fase 4, no se puede jugar al fútbol, y yo no sería tan terminante”, cerró.

Ziliotto dijo también que “muchos extrañamos el fútbol, ni siquiera me he puesto a mirar un partido de Europa, no puedo ver un partido en donde no hay gente. No es lo mismo. El deporte en general es una pasión y el fútbol es la pasión mayor, pero por ahora habrá que esperar, nosotros ya hemos autorizado los entrenamientos, con todas las medidas de prevención, es el primer paso para ver si se puede tener competencia en los últimos meses del año”. (informe: Yatecuento)